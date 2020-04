Kaip atpažinti, ar jūsų verslas vykdo MTEP veiklą

Inovatyvių įmonių kiekis Lietuvoje svyruoja tarp 46–48% ir pagal šį rodiklį Europos Sąjungoje (ES) beveik lipame ant kulnų vidutiniam bendrijos rodikliui – apie 50%. Deja, bet pagal verslo išlaidas moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (MTEP) atsiduriame sąrašo pabaigoje: nuo ES vidurkio atsiliekame daugiau nei 4,5 karto. Tai kas yra MTEP ir kuo ši veikla gali būti svarbi ir naudinga verslui?

MTEP – tai kūrybiškas ir sistemingas darbas, atliekamas siekiant plėsti turimas žinias, įskaitant žinias apie žmoniją, kultūrą ir visuomenę, bei rasti naujų tokių žinių pritaikymo būdų. Ši veikla visada siekiama naujų sprendinių, pagrįstų originaliomis koncepcijomis ir jų interpretacijomis arba hipotezėmis.

„Neretai MTEP yra sutapatinama su inovacijomis. Nors MTEP ir yra inovacijos kūrimo dalis, bet ne kiekviena inovacija yra MTEP. Inovacija jau yra rinkoje parduodamas produktas, o MTEP atveju – produktas yra kuriamas, ieškoma naujų ar papildomų žinių“, – kalbėjo Mantas Biekša, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) Visuotinės dotacijos skyriaus vedėjas.

Trys sudedamosios MTEP dalys

Anot pašnekovo, MTEP susideda iš trijų dalių: fundamentinių tyrimų, taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros.

„Kalbant paprastai, fundamentiniai moksliniai tyrimai – tai bandomoji arba teorinė veikla, vykdoma pirmiausia siekiant įgyti naujų žinių apie reiškinio esmę ir stebimus faktus, nenumatant jokio konkretaus jų praktinio taikymo ar naudojimo. Jei turime tyrimą, kuris yra atliekamas naujoms žinioms įgyti ir yra nukreiptas į tam tikrą specifinio praktinio tikslo pasiekimą ar uždavinio įgyvendinimą, tai mes turime – taikomuosius mokslinius tyrimus. Eksperimentinė veikla tarsi apjungia mokslinius tyrimus ir praktinę patirtį, tiesiogiai prisidedančius prie naujų produktų ar procesų kūrimo, tobulinimo“, – pasakojo M. Biekša.

Finansinė valstybės paskata

MITA finansuoja taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Kad veikla būtų priskirta MTEP veiklai, ji turi atitikti penkis pagrindinius kriterijus pagal Frascati vadovą (angl. Frascati Manual 2015: Guidelines for collecting and reporting data on research and experimental development): būti nauja (originali), kūrybiška, neapibrėžta, sisteminga, perduodama arba atkartojama. Anot M. Biekšos, naujų ar papildomų žinių ieškojimas kuria didelę pridėtinę vertę verslams.

„Verslai atlieka rizikingą veiklą – ieško naujų žinių, valstybė siekia mažinti tą riziką, matydama pridėtinę MTEP vertę, todėl mūsų agentūra finansuoja įmones. Taip rizika greitai atsiperka ir verslas įgyja konkurencinį pranašumą. Džiugu, kad MTEP priemonėmis susidomėjimas – tikrai didelis, o ypač kai kuriomis, pvz., inovaciniais čekiais. Verslas perka paslaugą iš mokslo institucijų – universitetų, kolegijų arba mokslinių tyrimų institutų – ir jos atlieka mokslinių tyrimų darbą arba eksperimentinę plėtrą. Mes dalinai finansuojame tos paslaugos įsigijimą. Tai – viena populiariausių mūsų priemonių. Kita priemonė, skirta startuoliams ir inovatyvios įmonėms – „Inostartas“. Čia jau pats verslas daro tyrimus, kuria prototipus. Paskutiniu metu šios priemonės populiarumas labai išaugo. Buvo paskelbtas konkursas, susijęs su COVID-19 virusu ir jo pasekmių sprendimu. Gavome 327 idėjas, su kuriomis yra dirbama. Džiaugiamės tokiu aktyvumu ir kad klientai kupini gerų idėjų, kaip padėti kovoti su pandemija“, – pasakojo MITA Visuotinės dotacijos skyriaus vedėjas.

Kelias į konkurencingą rinką – tik per MTEP

Anot dr. Artūro Jakubavičiaus, VšĮ Lietuvos inovacijų centro (LIC) Inovacijų paramos paslaugų departamento vadovo, Lietuvoje nėra kultūros deklaruoti MTEP: nors įmonės tuo užsiima, tačiau neteikia statistinės informacijos arba parašo nulį. Kitas niuansas, kad didžioji dalis MTEP Lietuvoje yra arčiau eksperimentinės plėtros pusės, o ne prie vadinamųjų radikalių inovacijų. Lietuvoje kai kurios pramonės sritys, pvz., transporto sektorius ar apdirbamoji gamyba, eksportuoja daugiausiai.

„Jeigu būtų neinovatyvi produkcija, neinvestuojama į žinias, tai ir neparduotų produkcijos užsienio rinkose. Įvedus eurą Lietuva jau nebegali konkuruoti kaina, t. y. pigia darbo jėga. Verslas vadovaujasi vienintele logika – kaip uždirbti. Uždirbti galima dviem būdais: taupyti arba gaminti brangesnius produktus ar paslaugas. Jei kalbame apie sutaupymą, ten paprastai MTEP nereikia. Reikia pigios darbo jėgos arba, grubiai tariant, padėvėtų staklių.

Bet jei norima gaminti aukštesnės pridėtinės vertės produktus, kurie turi papildomas savybes, gerą dizainą, reikia pridėti proto ar žinių. Būtent naujos žinios yra pagrindinis mokslinių tyrimų rezultatas. Norint išlikti konkurencingiems ne žemutiniame kainų lygyje, reikia investuoti, ir įmonės tai supranta. Vienintelis būdas padidinti konkurencingumą ir prisijungti prie didesnės vertės kūrimo grandinės – tik per MTEP“, – įsitikinęs dr. A. Jakubavičius.

Kontroliniai klausimai

Anot LIC Inovacijų paramos paslaugų departamento vadovo, įmonės noriai naudojasi valstybės priemonėmis MTEP.

Svarbu, norint įvertinti, ar projekto metu planuojamos vykdyti veiklos atitinka MTEP kriterijus, atsakoma į šiuos pagrindinius klausimus: ar siekiama įgyti naujų arba papildomų žinių; ar projektinė veikla yra grindžiama originaliomis idėjomis arba hipotezėmis; ar projekte numatytiems pasiekti rezultatams būdingi neapibrėžtumai; ar veikla yra sisteminga; ar projekto veiklos rezultatus bus įmanoma atkartoti ir perduoti; ar numatyti tyrimai atliekami siekiant įgyti naujų žinių ir yra nukreipti į praktinį realių problemų sprendimą? Ar gautos naujos žinios galėtų būti pritaikytos produktams ir procesams kurti arba tobulinti; ar, tikėtina, kad papildomų žinių pagrindu galėtų būti sukurti nauji ar patobulinti esami produktai ar procesai; ar numatyta pritaikyti turimas žinias, kurios galėtų būti panaudojamos ieškant naujų turimų žinių panaudojimo galimybių.

Abu pašnekovai vienbalsiai pabrėžia, kad rekomenduoja verslo įmonėms ar organizacijoms turėti mintyje šiuos klausimus rengiant paraiškas ir projektų aprašymuose pateikti atsakymus į juos.

MTEP veiklų ekspertinis vertinimas

MITA turi išskirtinį jai patikėtą vaidmenį visoje inovacijų ekosistemoje – organizuoti ekspertinį MTEP ir inovacijų projektų bei ataskaitų vertinimą, padėti identifikuoti verslui jų vykdomas MTEP veiklas. Šią ekspertinę veiklą vykdo MITA Technologinės plėtros komitetas, 3 ekspertų tarybos – Biomedicinos ir žemės ūkio, Fizinių ir technologijos mokslų, Socialinių mokslų – bei atrinkti ir registruoti ekspertų duomenų bazėje ekspertai iš mokslo ir studijų institucijų bei verslo.

Per ketverius metus MITA įvertino daugiau kaip 1.470 dokumentų (paraiškų, ataskaitų), pateikė klientams daugiau nei 4.650 ekspertinių išvadų. Buvo organizuoti 284 ekspertų grupių ir tarybų posėdžiai. Siekiant užtikrinti objektyvumą, nešališkumą, vienam projektui vertinti pasitelkiama iki trijų išorės ekspertų, jų išvados svarstomos tarybose ir ekspertų grupėse, idėjų iniciatoriai kviečiami pristatyti projektus, tokiu būdu padedami atrinkti perspektyviausi inovacijų projektai, kuriems skiriamas finansavimas. MITA ekspertine veikla naudojasi ne tik pati organizacija, bet ir kitos ministerijos, INVEGA, rizikos kapitalo fondai, Lietuvos verslo paramos agentūra. Ekspertinė pagalba verslui teikiama nemokamai.

Inovatyvios įmonės statusas – naujovė Lietuvoje

Inovatyvios įmonės statusas – tai naujovė ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, kuri atveria įmonėms kelius į inovatyvios veiklos pripažinimą, patogesnį ir greitesnį MTEP veiklų identifikavimą, kuomet šią veiklą įmonės galės atlikti savarankiškai. Šis statusas suteikiamas įmonei tuomet, kai joje dirbantys bent 2 darbuotojai yra įtraukti į MITA ekspertų duomenų bazę.

Inovatyvios įmonės statusas reiškia, kad įmonė turi gebėjimus savarankiškai identifikuoti MTEP veiklas ir atskirti jas nuo kitų susijusių įmonės veiklų. Tai taikoma išimtinai tik siekiant pasinaudoti pelno mokesčio lengvatomis. Dėl inovatyvios įmonės statuso suteikimo įmonės gali kreiptis į MITA.

