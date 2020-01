„Bitės“ tinklo plėtra: kasdien po spartesnę ryšio stotį

Gintas Butėnas, „Bitė Lietuva“ technologijų vadovas.

2019-aisiais bendrovės „Bitė Lietuva“ klientai išnaršė 65 proc. daugiau duomenų – nors vaizdo turinys vis dar pirmavo, itin populiarėjo socialinis tinklas „TikTok“ ir kompiuteriniai žaidimai. Tuo pačiu bendrovė į spartesnes atnaujino 34 proc. savo tinkle veikiančių bazinių stočių, o interneto ryšio kanalo spartą į užsienį padidino 2,1 karto. Šiemet „Bitė“ didelį dėmesį teiks tinklo išmanizacijai – jo valdymui pasitelks dirbtinio intelekto sprendimus.

„Visų šalies mobiliojo ryšio operatorių tinklo šalies teritorijos padengimas kurį laiką jau yra praktiškai vienodas, todėl pernai daugiausia dėmesio skyrėme tinklo spartos ir stabilumo didinimui. 2019-aisiais atnaujindavome bent po vieną bazinę stotį kasdien į gerokai spartesnę, palaikančią 4G+ ir 4G++ technologijas. Tuo pačiu aktyviai plėtėme savo jungtis su svarbiausiais interneto mazgais užsienyje. Tai mums leido ne tik gerokai paspartinti savo tinklą, bet tuo pačiu padidinome jo stabilumą, geriau pasiruošėme ateities vartotojų poreikiams išmaniaisiais sprendimais palengvinti savo kasdienybę“, – sako Gintas Butėnas, „Bitė Lietuva“ technologijų vadovas.

Lietuvoje pernai „Bitė“ atnaujino 34 proc. savo tinkle veikiančių bazinių stočių – visos jos pakeistos į spartesnes, palaikančias 4G+ ir 4G++ technologijas. Tai reiškia, kad jos gali užtikrinti mobiliojo interneto spartą iki 225 Mb/s: „Tokiu būdu gerokai padidinome žmonių kiekį, kurie vienoje vietoje tuo pačiu metu gali naudotis interneto spartai imliomis paslaugomis, kaip „YouTube“, ir nepajusti jokio kokybės ar greičio sumažėjimo. Visa tai padeda tinklui veikti stabiliau – pernai vartotojų užklausų dėl prasčiau veikiančio interneto ryšio sumažėjo daugiau nei penktadaliu.“

Taip pat bendrovė aktyviai plėtė ir savo tarptautines jungtis. Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) duomenimis, šiuo metu bendra „Bitės“ ryšio kanalo sparta į užsienį siekia 348 Gb/s – 2,1 karto daugiau nei 2018 metų pabaigoje. Jei turėtume tokios spartos interneto ryšį namuose, galėtume per sekundę parsisiųsti apie 50 tūkst. dainų iš „Spotify“.

„Šiuo metu turime tiesiogines jungtis su vienais didžiausių pasaulio interneto tiekėjų „CenturyLink“, GTT, „Cogent Communications“ bei populiariausiais turinio tiekėjais „Google“, „Facebook“, elektroninės prekybos milžinu „Amazon“ svarbiausiuose Europos interneto mazguose. „Bitės“ tinklas iš Lietuvos tiesiogiai sujungtas su mazgais Amsterdame, Frankfurte, Kijeve, Sankt Peterburge, Stokholme ir Varšuvoje. Visa tai padeda mūsų klientams, tarp kurių turime ir ne vieną šalies interneto tiekėją, greičiau ir stabiliau pasiekti turinį, esantį užsienio tarnybinėse stotyse“, – teigia „Bitės“ technologijų vadovas.

Pasak jo, mobilusis internetas jau pasiekė tokį spartos ir stabilumo lygį, kad RRT duomenimis pernai jį Lietuvoje naudojo daugiau vartotojų nei šviesolaidinį internetą. Per metus (lyginant 2019 m. ir 2018 m. 3 ketv.) visoje Lietuvos rinkoje aktyvių SIM kortelių, naudojamų teikti interneto paslaugas, skaičius išaugo dešimtadaliu: „Dar didesnį šuolį matome rinkoje, kur esame stiprus lyderis – SIM kortelės, kurios dedamos į mobiliojo interneto modemus ir naudojamos tik internetui teikti. Čia aktyvių SIM kortelių daugėjo 20,7 proc., o „Bitė“ vienintelė šiame segmente pernai plėtė savo rinkos dalį. Per metus ją išauginome 4,7 proc. punktais iki 38,1 procentų.“

Vaizdo turinys – vis dar karalius

Pernai „Bitės“ tinkle buvo išnaršyta 65 proc. daugiau duomenų – didžioji jų dalis tradiciškai teko įvairiam vaizdo turiniui, kaip „YouTube“ ar filmų, serialų transliavimo platformoms.

„Vartojimo statistika atskleidė ir kitų naujų tendencijų. Pavyzdžiui, Lietuvoje sparčiai populiarėja socialinis tinklas „TikTok“ – per metus jame buvo išnaršyta net 225 proc. daugiau duomenų. Taip pat matome, kad mūsų klientai vis daugiau dėmesio skiria kompiuteriniams žaidimams – jų parsisiuntimui prireikė nuo 120 iki 460 proc. daugiau duomenų, priklausomai nuo naudojamos platformos: „PlayStation“, „Xbox“, „Steam“ ar „Origin“. Be to, vis dažniau mėgstame žiūrėti kaip žaidžia kiti – duomenų sunaudojimas tiesioginių žaidėjų vaizdo transliacijų platformoje „Twitch“ augo trečdaliu“, – pastebi G. Butėnas.

Tinklo naudojimo statistika rodo, kad rečiau muziką siunčiamės nelegaliai ir vis daugiau jos klausomės internetu – čia pagal sunaudojamus duomenis lyderio pozicijas išlaiko „Spotify“ (77 proc. sunaudotų duomenų augimas), o pastarąją platformą vejasi „iTunes“ (76 proc. augimas). Tiesa, pagal duomenų augimą pernai didžiausią šuolį fiksavo „Amazon Music“ (1949 proc. daugiau) ir „Apple Music“ (108 proc. daugiau). Tiesa, nelegalus autorinio turinio vartojimas Lietuvoje išlieka nemaža problema, kurios sprendimui būtinas daugybės institucijų ir verslo organizacijų įsitraukimas.

Šiemet – dėmesys išmanesniam tinklui

Pasak G. Butėno, šiemet duomenų sunaudojimas tinkle ir toliau turėtų augti: „Plėsdami tinklą visada pirmiau orientuojamės ne į skambius skaičius, bet į galutinę vartotojo patirtį – kaip sklandžiai jam veikia visos kasdien naudojamos paslaugos. 2020-aisiais ir toliau didinsime „Bitės“ tinklo spartą ir stabilumą, nes turėsime naujienų, susijusių su televizijos, filmų, serialų ir kito panašaus turinio stebėjimu išmaniuosiuose įrenginiuose. Taip pat aktyviai dirbsime ir su įvairiais išmaniaisiais sprendimais tinkle – jau dabar turime keletą pilotinių projektų, kur dirbtinio intelekto pagalba efektyviau ir lengviau valdome tam tikras tinklo dalis. Be to, tikimės didesnio aktyvumo ir daiktų interneto srityje – planuojame pirmus realius technologijos „NB-IoT“ panaudojimo sprendimus. Pastaroji leidžia prie tinklo prijungti įvairius daviklius, skaitiklius ir kitus daiktų interneto įrenginius, kuriuose iki šiol buvo sudėtinga ir neefektyvu įtaisyti fizines SIM korteles.“

Šiemet „Bitė“ į tinklo plėtrą Lietuvoje planuoja investuoti tiek pat kiek pernai – 15 mln. eurų.