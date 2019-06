Bilietų platintojui kakava.lt debesų kompiuterija padeda užtikrinti paprastesnę sistemos priežiūrą

Pernai metais pradėjusi veikti bilietų platinimo sistema kakava.lt pasižymi ne tik naudotojams ir renginių organizatoriams patogiu dizainu ir automatizacija, bet ir išskirtine infrastruktūra. Ši sistema veikia iš „debesies“ ir tai leidžia ne tik paprasčiau bei pigiau prižiūrėti sistemą 24 valandas, 7 dienas per savaitę, bet ir dinamiškai keisti naudojamų resursų kiekį ir paprasčiau diegti atnaujinimus.

Apie tai, kuo ypatinga kakava.lt veikimą užtikrinanti IT infrastruktūra ir kokias sistemos vystymo galimybes suteikia naudojami debesijos sprendimai, pasakoja kakava.lt ir jos IT tiekėjo – „Blue Bridge“ – atstovai.

Naujos kartos bilietų platinimo sistema – kakava.lt

Kakava.lt sistemoje galima įsigyti bilietus į muzikos, teatro, sporto ir kitus renginius visoje Lietuvoje. Kaip pasakoja kakava.lt vadovė Eglė Jackūnienė, kuriant sistemą, siekta, kad ja naudotis būtų kuo paprasčiau.

„Pavyzdžiui, bilietą sistemoje galima įsigyti nepildant detalios registracijos formos, užtenka kelių paspaudimų. Be to, bilieto spausdintis nereikia – pakanka jį turėti savo išmaniajame įrenginyje. Sistema patogi ne tik naudotojams, bet ir renginių organizatoriams bei platintojams. Pasitelkus automatizaciją jiems skirtos funkcijos leidžia sumažinti žmogiškųjų klaidų skaičių ir sutrumpinti laiką, per kurį atliekami svarbiausi veiksmai savitarnos svetainėje“, – pasakoja E. Jackūnienė.

Sistemą sudaro kelios dalys – savitarnos portalas, viešasis portalas, kasos, mobilioji skenavimo programėlė. Nors panašių sprendimų Lietuvoje nėra daug, kaip pastebi E. Jackūnienė, svarbiausi reikalavimai kakava.lt sistemos IT infrastruktūrai buvo padiktuoti ne tik jos architektūros, bet ir svarbiausių funkcijų.

„Mums buvo svarbus ne tik sistemos veikimo patikimumas, bet ir galimybė reguliuoti naudojamų IT resursų kiekį pagal sistemos apkrovas, kurios yra netolygios, nes, pavyzdžiui, paskelbus apie bilietų prekybą į pasaulinio garso atlikėjo koncertą, lankytojų skaičius yra kelis kartus didesnis, nei įprastą dieną. Galiausiai, ne paskutinį vaidmenį suvaidino mūsų plėtros planai – norėjome, kad kakava.lt sistemos infrastruktūra būtų kuo šiuolaikiškesnė ir inovatyvesnė“, – dėsto kakava.lt atstovė.

„Debesys“ padėjo sutaupyti išlaidas ir IT specialistams

Svarstant apie galimus IT infrastruktūros variantus, vertinta ir tradicinės IT infrastruktūros – fizinių serverių – nauda. Vis dėlto debesų kompiuterija turėjo kelis strategiškai svarbius privalumus. Tarp jų – ir galimybė atsisakyti IT specialistų bei sistemos administratorių samdymo.

„Kadangi ateityje kakava.lt turėtų aptarnauti daugiau naudotojų ir veikti keliose šalyse, nuosava fizinė infrastruktūra atrodė mažiau patraukli negu debesų kompiuterija. Drauge su debesijos paslaugomis iš to paties tiekėjo norėjome įsigyti ir sistemos priežiūros paslaugas, nes samdyti savo IT specialistus ir sistemos administratorius, kurių laikas būtų dedikuotas tik sistemos priežiūrai – neefektyvu. Be to, kaip rodo praktika, IT įmonės dažnai turi daugiau kompetencijų ir patirties tam, kad užtikrintų sklandų sistemos veikimą 24/7. Būtent to ieškojome žvalgydamiesi IT tiekėjo ir pasirinkę bendradarbiavimą „Blue Bridge“, – pasakoja E. Jackūnienė.

Ne tik paprastesnė priežiūra, bet ir lengvesnis vystymas

Kaip pasakoja „Blue Bridge“ IT paslaugų valdymo skyriaus vadovas Mindaugas Maraulas, kakava.lt aptarnauja multiserverinė sistema, kuri užtikrina ne tik patikimą bilietų platinimo sistemos veikimą, bet ir lengvesnį jos vystymą ir net perkėlimą į kitus duomenų centrus.

„Kadangi vieną aplikaciją aptarnauja daug serverių, tai sukuria daug papildomų privalumų. Pirmiausia, tokia IT infrastruktūros architektūra – viena pažangiausių. Visa sistema išdalinta į atskirus komponentus, kurie gali būti dubliuojami, o tai reiškia, kad sistemos vystymo, tobulinimo ir priežiūros darbai gali būti atliekami „nepastebimai“ – kol vienas komponentas atnaujinamas, jį „pavaduoja“ kitas, identiškas, todėl net atliekant sudėtingiausius atnaujinimo darbus išjungti visos sistemos nereikia“, – pasakoja M. Maraulas, pridurdamas, kad atsižvelgiant į kakava.lt sistemos specifiką, ne mažiau svarbūs ir „klasikiniai“ debesų kompiuterijos pliusai: galimybė lanksčiai mažinti arba didinti resursų apimtis, atsarginės duomenų kopijos, profesionali IT specialistų komanda, kuri nedelsdama reaguoja į sistemos veikimo sutrikimus.

„Galiausiai, ateityje tokią sistemą daug lengviau konteinerizuoti arba perkelti į kitą duomenų centrą. Tariant kitais žodžiais, ilgalaikėje perspektyvoje sistema su tokia IT infrastruktūra ne tik efektyvesnė, bet ir mobilesnė“, – pastebi „Blue Bridge“ atstovas.

Patikimas IT pagrindas tolimesnei plėtrai

Tarp svarbiausių kakava.lt komandos tikslų – įsitvirtinti ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Baltijos šalyse.

„Ateityje planuojame patekti tarp trijų didžiausių bilietų platintojų Baltijos šalyse. Šiame etape svarbiausia, kad turime visas technologines prielaidas tarptautinei plėtrai ir galime kurti tolimesnę strategiją žinodami, kad pasirinkome vieną pažangiausių IT infrastruktūros ir sistemos priežiūros kelių, o tai reiškia, kad ir konkuruoti platesniu mastu bus paprasčiau“, – sako E. Jackūnienė.