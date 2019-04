ESO Pažangios energijos klubo dirbtuvėse – efektyvumo sprendimais

„Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) įsteigtas Pažangios energijos klubas, bendradarbiaudamas su „Verslo žiniomis“, praėjusią savaitę Vilniuje organizavo įmonėms skirtas dirbtuves „Energijos vartojimo efektyvumas – konkurencingam verslui“. Jose analizuotos elektros energijos vartojimo tendencijos ir prognozės, įmonių atstovai aptarė energiją efektyviau vartoti leidžiančius sprendimus bei pasidalino savo patirtimi juos diegiant, o tokias investicijas tik planuojantiems pristatytos finansavimo galimybės.

Kad įmonėms tema aktuali ir pasikeitė požiūris į energijos vartojimą, parodė susidomėjimas renginiu – prisirinko pilna salė dalyvių. Valentas Neviera, „Lietuvos energijos“ grupės darnaus vystymosi komunikacijos vadovas, pradėdamas renginį atkreipė dėmesį, kad kompanijos išleidžia milijonus energijai, bet dar prieš kelerius metus tik nedaugelis iš jų – galbūt tik išskyrus tas, kurios veikia energijai itin imliose pramonės srityse – į sąnaudas už energiją žvelgė kaip į tą sritį, kurią iš tiesų reikėtų valdyti. Pastaraisiais metais tendencija keičiasi: vis dažniau ieškoma energijos vartojimo efektyvinimo sprendimų, domimasi energijos taupymu, įmonės susirūpina aplinkos apsauga, o tai neretai tampa ir veiksmingu įrankiu konkurencinėje kovoje.

Renaldas Radvila, ESO Paslaugų tarnybos direktorius, priminė, kad iki 2020 m. Europos Sąjunga (ES) energijos vartojimą numatė sumažinti 20 %, lyginant su 2014 m. Lietuvos įsipareigojimas yra beveik 11,6 TWh. Eurostato duomenimis, Lietuvoje vieno bendro vidaus produkto vienetui sukurti reikalingos energijos sąnaudos yra didesnės beveik 1,9 karto nei ES vidurkis, todėl akivaizdu, kad reikalingi esminiai sprendimai. ESO prie to prisideda modernizuodama tinklus, diegdama išmaniuosius sprendimus bei kviesdama šalies įmones kartu siekti didesnio energijos vartojimo efektyvumo. Bendrovė inicijavo Pažangios energijos klubą įmonėms, ieškančioms geriausių patikrintų sprendimų, skirtų stipriam ir konkurencingam verslui.

Renkamės restoraną: yra vieta elektromobiliui?

Dirbtuvių metu „Luminor Lietuva“ vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas aptarė energetikos rinkos prognozes ir artimiausioje ateityje numatomus pokyčius, didelį dėmesį skirdamas atsinaujinančiai energetikai bei elektromobilių rinkos augimui. Anot jo, pasaulyje elektra vis labiau suvokiama kaip gamtą tausojantis kuras, o iškastinis kuras vis labiau suvokiamas kaip nedraugiškas aplinkai.

Kaip vieną iš tendencijų Ž. Mauricas minėjo, kad rinka supranta, jog naftos era artėja į pabaigą, nes investicijos į jos gavybą mažėja ir trumpėja siekiamas atsiperkamumo laikas. Tikimasi, kad išsivysčiusiose šalyse naftos paklausa ir toliau mažės, jos poreikis besivystančiose šalyse yra pervertintas. Tad naftos rinka taps labiau neapibrėžta, o pasiūla viršys paklausą. Be to, naftos paklausą mažina investicijos į energetinį efektyvumą ir, akcentavo pranešėjas, ypač „elektromobilių revoliucija“. Anot Ž. Maurico, jei Lietuva nori neatsilikti nuo tendencijų, pirmiausiai turi plėtoti reikiamą infrastruktūrą.

Jis teigė, kad netrukus restoraną ar kitą vietą, kur vykti, rinksimės pagal tai, ar šalia yra elektromobilio įkrovimo stotelė. „Nesakau, kad tai įvyks rytoj, bet ruoštis šiems ne tik energetikos rinkos, bet ir gyvenimo būdo pokyčiams turime pradėti jau šiandien“, – tikina Ž. Mauricas.

Greitas saulės jėgainių atsiperkamumas

Jau įgyvendintais energijos taupymo sprendimais dirbtuvėse dalinosi Arūnas Jonuška, Klaipėdos PET granulių gamybos UAB „Orion Global Pet“ technikos direktorius. Ypatingai didelį dėmesį energijos vartojimo efektyvumo didinimo sprendimų paieškai, diegimui ir eksperimentams nuo 2007 m. skiriančios įmonių grupės atstovas atsakė ir į daugeliui aktualų klausimą apie tokių investicijų atsiperkamumą bei paneigė mitus apie iš saulės gaunamos energijos neefektyvumą mūsų regione. Jis konstatavo, kad per 10 m. gamykloje energijos suvartojimą pavyko sumažinti perpus, o iki 2025 m. ji planuoja visiškai apsirūpinti atsinaujinančiais energijos šaltiniais.

„Pagrindinis rodiklis investuoti į sprendimą ar ne yra atsiperkamumo laikas. Mūsų atveju energijos gamyba iš saulės labai pasiteisino, nors mitas, kad saulės Lietuvoje nėra, vis dar gajus. Beje, visai neseniai priimant sprendimą didinti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių pajėgumus atsisakėme investuoti į vėjo jėgainę dėl per ilgo atsiperkamumo laikotarpio – 13 m. Mūsų skaičiavimais, šios investicijos turi atsipirkti per 6–7 metus, o visos korporacijos politika – turi atsipirkti bent per 10 m.“, – patirtimi dalijosi A. Jonuška.

Didžiausia elektrinė ant stogo

A. Jonuškai antrino ir Albertas Trakimavičius, didžiausią Baltijos šalyse saulės jėgainę ant įmonės stogo pernai pasistačiusios PET ruošinių gamybos UAB „Retal Lithuania“ vyr. energetikas. Lentvaryje įsikūrusi įmonė naudoja daugybę energijos taupymo priemonių ir sprendimų, pvz., apšvietimą pakeitė LED technologijomis, optimizavo įrenginius, renovavo pastotes, skydines, išplėtė energijos apskaitų monitoringą ir t. t. Į energijos vartojimo efektyvumo didinimo sprendimų paiešką ši bendrovė aktyviai įtraukia visus darbuotojus – renka jų pasiūlymus ir padeda juos paversti realybe.

Saulės jėgainę „Retal Lithuania“ įsirengė gavusi finansavimą pagal Europos Sąjungos investicijų priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“. Kasmet investicijoms į energijos taupymo priemones įmonė skiria po 2–3 mln. Eur ir turi išsikėlusi aiškius tikslus: dar labiau mažinti CO2 išmetimus, gamyboje naudoti tik žalią elektros energiją, mažinti elektros energijos vartojimo sąnaudas, ieškoti naujų energijos taupymo būdų ir kt.

Tokių ir panašių sprendimų finansavimo galimybes verslui pristatė Energetikos ministerijos, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros, Viešųjų investicijų plėtros agentūros atstovai. Renginio dalyviai konsultavosi su finansines priemones administruojančiais ekspertais ir gavo praktinių patarimų, kaip lengvai ir greitai gauti finansavimą energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonėms diegti.

Kviečia į klubą keistis patirtimi

ESO Pažangios energijos klubas kviečia įsitraukti kuo daugiau Lietuvoje veikiančių įmonių ir drauge rasti geriausius energijos vartojimo efektyvumą didinančius instrumentus, kurie paskatintų tvaraus verslo plėtrą, padidintų įmonių konkurencingumą bei tuo pačiu prisidėtų ateities kartoms išsaugant švaresnę Žemę.

Didžiausią vertę klubo nariai patiria iš aktyvaus dalinimosi patirtimi: jiems pristatomi geriausi Lietuvos ir užsienio pavyzdžiai, jie kviečiami dalyvauti įvairiuose renginiuose, teikiama informacija apie efektyvų energijos vartojimą.

ESO Pažangios energijos klubas yra platforma, kurią įprasmina nuolat besimokantys ir taip augantys įmonių darbuotojai ir vadovai. Pažangi energija ir pažangi komanda yra tvarios sėkmės paslaptis.