Populiariausi socialinės inžinerijos būdai ir kaip nuo jų apsisaugoti?

Per pastarąjį dešimtmetį kibernetinio saugumo kontekste vis daugiau dėmesio sulaukianti socialinė inžinerija iš tikrųjų – vienas seniausių žmonijos išradimų. Pirmuosius socialinės inžinerijos pavyzdžius galima rasti jau Biblijoje, teigia Christopher Hadnagy, knygos „Socialinė inžinerija: žmogaus kodo „nulaužimo“ mokslas“ (Social Engineering: The Science of Human Hacking) autorius.