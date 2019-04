Lietuvos paštui SAM leido sumažinti išlaidas licencijoms

Beveik 2500 kompiuterizuotų darbo vietų turinčiam Lietuvos paštui „Microsoft“ licencinio turto įvertinimas leido ne tik įsitikinti naudojamos programinės įrangos legalumu, bet ir pasirinkti licencijavimo strategiją, leidusią ateityje numatytoms licencijoms išleisti net 30 proc. mažiau lėšų.

Apie SAM (angl. Software Asset Management) procesą ir naudą pasakoja Lietuvos pašto IT Operacijų skyriaus vadovas Tomas Čekanauskas ir „Blue Bridge“ IT infrastruktūros sprendimų vadovas Algirdas Lunys.

SAM kaip galimybė pagerinti IT valdymą

„ITIL (angl. Information Technology Infrastructure Library) principais grindžiamas IT valdymas, griežti saugumo reikalavimai ir siekis naudoti naujausią bei patikimiausią programinę įrangą – svarbiausi strateginiai modernėjančio Lietuvos pašto IT politikos prioritetai“, – sako Lietuvos pašto IT Operacijų skyriaus vadovas Tomas Čekanauskas, pažymėdamas, kad svarbi šio požiūrio į IT dalis – reguliari naudojamos programinės įrangos legalumo ir optimalumo analizė.

„Kadangi kompiuterizuotų darbo vietų ir IT infrastruktūros skaičius Lietuvos pašte tikrai nemažas, mums itin svarbus šios srities auditas ir jo išvados bei rekomendacijos, kad galėtume maksimaliai efektyviau dirbti ir mažinti kaštus. Sužinoję iš savo IT partnerio „Blue Bridge“ apie galimybę gauti finansavimą „Microsoft“ licencinio turto įvertinimui, iškart nusprendėme šia galimybe pasinaudoti. Iš kitų audito metodų, SAM išsiskiria preciziškomis techninėmis įžvalgomis ir leidžia pasirinkti finansiniu požiūriu optimalią licencijavimo strategiją“, – pažymi T. Čekanauskas.

Papildomų laiko resursų nepareikalavo

„Microsoft“ licencinio turto įvertinimą, dar vadinamą SAM, „Blue Bridge“ IT infrastruktūros sprendimų vadovas Algirdas Lunys suskirsto į 3 svarbiausius etapus.

„Pirmasis žingsnis – tai visų kompiuterių ir IT infrastruktūros skenavimas. Antrasis – finansinių dokumentų, patvirtinančių programinės įrangos įsigijimą, surinkimas. Trečiajame etape duomenys apie faktiškai naudojamą programinę įrangą ir įsigijimo dokumentai palyginami, o po to pateikiama rekomendacija, kurioje išvardijami konkretūs neatitikimai ir galimi keliai juos sprendžiant“, – vardija A. Lunys.

Lietuvos pašte SAM truko pusmetį, visus svarbiausius darbus atliko šios bendrovės IT specialistai, talkinami „Blue Bridge“ komandos. „Darbai buvo suplanuoti taip, kad mūsų IT specialistų neužgriūtų papildomas darbo krūvis. Svarbų vaidmenį siekiant šio tikslo atliko „Blue Bridge“ konsultacijos – galėjome kreiptis į tiekėją iškilus bet kokiems techniniams neaiškumams. Konsultacijos buvo ypač vertingos ir paskutiniajame etape – analizuojant pateiktas rekomendacijas, pagal jas peržiūrint turimas programas ir formuojant licencijų krepšelį“, – pasakoja Lietuvos pašto IT Operacijų skyriaus vadovas T. Čekanauskas.

Rekomendacijų įgyvendinimas – po poreikių analizės

Pasakodamas apie svarbiausius praktinius darbus įgyvendinant „Blue Bridge“ pateiktas SAM rekomendacijas, T. Čekanauskas sako, kad jomis vadovaudamasi Lietuvos pašto IT komanda sprendžia, ar atsisakyti tam tikrų programų, ar priešingai – nustačius poreikį, įsigyti papildomų licencijų.

Pasak jo, itin svarbi ir ilgalaikė tokių rekomendacijų nauda – galimybė priimti analize ir aiškia finansine išraiška pagrįstą sprendimą dėl tolimesnės programinės įrangos licencijavimo strategijos. „Po rekomendacijų drauge su „Blue Bridge“ nustatėme, kad programinės įrangos licencijas mūsų atveju ateityje labiausiai apsimoka įsigyti atsižvelgiant į įrenginių skaičių, todėl pakeitėme savo dabartinę licencijavimo strategiją į geriau atitinkančią mūsų poreikius, kuri leido numatytą licencijoms biudžetą sumažinti net 30 proc.“, – svarbiausią SAM naudą apibendrina Lietuvos pašto atstovas.