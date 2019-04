Ir vietinių, ir pasaulinių debesijos tiekėjų klientų skaičius Lietuvoje auga

Debesų kompiuterijos giganto „Amazon Web Services” (AWS) atstovai Baltijos šalyse „Cloudvisor“ skaičiuoja, kad pernai jų klientų bazė paaugo 25 proc. Panašius augimo rezultatus pateikia ir vienas didžiausių debesų kompiuterijos paslaugų tiekėjų Lietuvoje – „Blue Bridge“. Tiesa, globalių ir vietinių tiekėjų kliento portretas skiriasi.

Didžiųjų debesų tiekėjų paslaugas dažniau renkasi technologijų kompanijos, turinčius programuotojų komandas, el. prekybos įmonės ir startuoliai, o vietinių tiekėjų – tradiciniai verslai, kurių Lietuvoje – daugiausiai. Statistikos departamento duomenimis, iš viso įmonių, turinčių 10 ir daugiau darbuotojų, ir pernai įsigijusių debesijos paslaugų, Lietuvoje buvo 22,6 proc.

Didėjanti debesijos paslaugų paklausa – gera žinia visam regionui

„Tikimės, kad šiemet „AWS“ klientų skaičius Baltijos šalyse augs dar daugiau nei pernai ir viršis 25 proc. Tokio augimo priežastis ir ta, kad skaitmeninėmis technologijomis grįstų (angl. digital native) įmonių skaičius mūsų regione labai sparčiai auga“, – komentuoja „AWS“ ir „Google Cloud“ Baltijos šalyse atstovaujančios įmonės „Cloudvisor“ vadovas Julius Gregorauskas.

„Cloudvisor“ statistika taip pat rodo, kad įmonės, jau naudojančios didžiųjų debesijos tiekėjų paslaugas, perka jų vis daugiau. „Per metus paslaugų kiekis, kurį įsigijo „debesyje“ jau esančios įmonės, paauga maždaug 50 proc. Viena iš taip sparčiai didėjančio naudojimo priežasčių yra ta, kad šios įmonės plečiasi ir teikia vis daugiau paslaugų. Ši tendencija – gera žinia visam Baltijos šalių regionui, nes liudija, kad skaitmeniniai, inovatyvūs verslai stiprėja ir didina savo apsukas“, – sako J. Gregorauskas.

Keliasi į „debesį“ ir dėl IT specialistų trūkumo

Vieno didžiausių debesų kompiuterijos tiekėjų Lietuvoje – „Blue Bridge“ – klientų porfelis 2018 m. augo maždaug 30 proc. „Matome, kad augimą pernai lėmė kelios priežastys. Pirmiausia, išsklaidytos abejonės dėl debesijų kompiuterijos saugumo, kurios dar prieš kelerius metus buvo aktualios. Šiuo metu daugelis įmonių jau spėjo įsitikinti, kad „debesyje“ taip pat saugu, o kai kuriais atvejais – net daug saugiau – nei savo duomenų centre. Antra, daugelis nesiryžta investuoti į nuosavos IT įrangos atnaujinimą, nes tai nulemtų įmonės IT strategiją dar mažiausiai 5 metams, o turint omeny didėjantį IT specialistų trūkumą, kokybiškas nuosavos IT infrastruktūros aptarnavimas gali tapti vis didesniu iššūkiu“, – sako „Blue Bridge“ IT paslaugų valdymo skyriaus vadovas Mindaugas Maraulas.

Statistikos departamento duomenis, 2017 m. iš 8,4 proc. įmonių, aktyviai ieškojusių IT specialistų, 39,5 proc. susidūrė su problemomis. „Kita vertus, šią situaciją kiek pagerina tai, kad pradėję dirbti su IT tiekėju, klientai vis daugiau išlošia. Debesų kompiuterijos paklausai augant, vietinių tiekėjų paslaugos pinga dėl masto ekonomijos ir ateinančiais metais ši tendencija turėtų išlikti“,– sako M. Maraulas.

Gali rinktis iš pažangiausių technologijų meniu

Svarbiausi „AWS“ debesų kompiuterijos privalumai, patraukiantys startuolius ir kitas inovatyvias įmones – didelė automatizuotų (angl. managed services) paslaugų pasiūla.

„Tarp šiuo metu 150 „AWS“ paslaugų galima rasti įrankius, kurie leidžia per keletą minučių pradėti vystyti sistemos mokymosi (angl. machine learning) algoritmus, IoT platformas bei kitas, itin pažangias ir sudėtingas technologijas. Tokiu būdu „AWS“ debesijos paslaugos leidžia nedidelėms inovatyvioms įmonėms greitai ir sąlyginai pigiai gauti sistemas, kurių savarankiškas kūrimas pareikalautų didžiulių investicijų ir daug laiko“, – sako „Cloudvisor“ vadovas J. Gregorauskas, pastebėdamas, kad daugeliui tradicinių verslų šios paslaugos kol kas nėra aktualios, todėl „AWS“ paslaugų paklausa tarp tradicinio verslo atstovų Baltijos šalyse – nedidelė.

Daugumai svarbiausias bendravimas su IT tiekėju

Tarp svarbiausių reikalavimų debesų kompiuterijos tiekėjams, kuriuos išskiria tradicinės įmonės – patikimumas, kokybiškas palaikymas ir galimybė tiesiogiai bendrauti su tiekėjo specialistais, įvardija „Blue Bridge“ IT paslaugų valdymo skyriaus vadovas M. Maraulas.

„Daugelis verslų, veikiančių tik Lietuvoje arba Europos Sąjungoje, pirmiausia ieško IT partnerio, kuriuo galėtų pasitikėti ir išsamiai aptarti savo veiklos poreikius ir IT ūkio situaciją. Apskritai, galimybė tiesiogiai bendrauti su tiekėju svarbi tiek pat, kiek poreikis kuo tiksliau prognozuoti išlaidas debesijos paslaugoms. Šiuo požiūriu, vietiniai tiekėjai turi daugiau pranašumų prieš globalius žaidėjus, kurių paslaugų įsigijimas automatizuotas. Galiausiai, svarbų vaidmenį vaidina greitas lokalių incidentų sprendimas, kurį geriausiai taip pat užtikrina vietiniai, toje pačioje šalyje kaip ir klientas, veikiantys tiekėjai“, – sako M. Maraulas.