„SharePoint“ universalumas leidžia sutaupyti iki 50 tūkst. eurų per metus

Seniausia ir didžiausia jūrinės pramonės įmonė Lietuvoje – AB „Vakarų laivų gamykla“ – jau dešimtmetį skaitmenizuoja veiklos procesus. Svarbiausias įrankis, padedantis siekti didesnio efektyvumo ir tikslumo – „SharePoint“ platforma, kuri leidžia į skaitmeninę erdvę perkelti ir kasdienes užduotis, ir sudėtingesnes, su gamyba susijusias paslaugas. Bendrovės atstovai skaičiuoja, kad veiklos procesų automatizavimas sutaupo nuo 20 iki 50 tūkst. eurų per metus.

Apie ilgametę patirtį tobulinant per 20 svarbiausių veiklos procesų ir „SharePoint“ naudojimą šiame procese pasakoja bendrovės „Vakarų laivų gamykla“ IT direktorius Laurynas Prikockis ir Šarūnas Morkūnas, AB „Vakarų laivų gamyklos IT tiekėjo „Blue Bridge Code“ atstovas.

Skaitmenizaciją pradėjo prieš dešimtmetį

AB „Vakarų laivų gamykla“ teikia visą laivų gyvavimo ciklą apimančias paslaugas ir yra didžiausias darbdavys Vakarų Lietuvoje, sukuriantis daugiau nei 3 tūkst. darbo vietų. Bendrovė vienija 19 skirtingos specializacijos įmonių, todėl patikimos IT sistemos, procesų automatizacija ir centralizuotas valdymas – svarbiausios visos bendrovės pažangos prielaidos.

Žingsniai įvairių procesų skaitmenizavimo link bendrovėje žengti dar prieš dešimtmetį – tuomet atsirado pirmieji veiklos ir informacijos valdymo sprendimai, paremti „SharePoint“ platforma.

„Stengėmės viską išmokti ir padaryti patys. Šis kelias nebuvo lengvas. Viena vertus, pati platforma buvo tobulintina, kita vertus, profesionalios pagalbos dirbant su ja beveik nebuvo. Vis dėlto pirmuosius bandymus lydėjo sėkmė, tad nusprendėme toliau dirbti su „SharePoint“. Šiandien toks tęstinumas – vienas iš sėkmės veiksnių, nes per 10 metų įgyta patirtis leidžia nuolat ieškoti vis unikalesnių sprendimų“, – pasakoja AB „Vakarų laivų gamykla“ IT direktorius Laurynas Prikockis.

Pravarti ir IT tiekėjo patirtis

„SharePoint“ tapus viena iš pagrindinių informacijos valdymo sistemų AB „Vakarų laivų gamykloje“ ir ją valdančiame koncerne „BLRT Grupp“, prieš 3 metus pradėta dirbti su „Blue Bridge Code“ komanda, turinčia didelę „SharePoint“ diegimo ir pritaikymo patirtį.

„Su IT tiekėju iškart pasistūmėjome verslo procesų ir veiklos skaitmenizavime. Šiuo metu „Blue Bridge Code“ atlieka viso „SharePoint“ ūkio priežiūrą, sudėtingų sprendimų vystymo darbus ir konsultuoja dėl sprendimų kūrimo“, – pasakoja L. Prikockis.

Patikimas pagrindas procesų automatizacijai

Pasakodamas apie „SharePoint“ pritaikymo viziją, „Vakarų laivų gamykla“ atstovas pabrėžia, kad daug dėmesio skiriama kasdieninių veiklos procesų supaprastinimui.

„Jau sėkmingai automatizavome laikui imlią darbo valandų apskaitą. Sukūrėme ir nuolat tobuliname sprendimus, skirtus sutarčių, užduočių ir projektų, reklamacijų valdymui. Vystome ir kitus sprendimus, kuriais naudojasi visos „Vakarų laivų gamykla“ grupės įmonės ir dalis koncerno „BLRT Grupp“, – pasakoja L. Prikockis.

Kita svarbi projektų, skirtų procesų automatizavimui, dalis – integracinių sprendimų kūrimas. „Sujungėme verslo valdymo, darbo užmokesčio ir kitas svarbias sistemas į vientisą infrastruktūrą ir kartu su visa „BLRT Grupp“ ruošiamės pereiti prie korporatyvinio intraneto“, – dėsto pašnekovas.

Lengviau ir pigiau valdomi IT sprendimai

Vieninga aplinka – tarp svarbiausių „SharePoint“ privalumų įmonei, kurioje vienu metu įgyvendinama daug skirtingų procesų.

„Žengus tradiciniu keliu ir investavus į skirtingas sistemas šiems procesams teks investuoti ne tik į sistemų kūrimą ir priežiūrą, bet ir integraciją tarpusavyje. Be to, ilgainiui gali paaiškėti, kad skirtingų sistemų vystymui ir kokybiškai priežiūrai reikia skirtingų kompetencijų, o tai reiškia – ir skirtingų IT specialistų. „SharePoint“ šias problemas išsprendžia, nes leidžia naudoti technologiškai vieningą pagrindą skirtingiems sprendimams, ir tokiu būdu supaprastinti visų sprendimų priežiūrą bei sumažinti jų vystymo kaštus. Be to, visus sprendimus, paremtus „SharePoint“, gali prižiūrėti ir vystyti patys kliento darbuotojai “, – atkreipia dėmesį „Blue Bridge Code“ produkto vadovas Šarūnas Morkūnas.

Galimybė kurti unikalius sprendimus

Tarp svarbiausių užduočių vystant sprendimus skirtingoms veiklos sritims buvo ne tik įprastų procesų automatizacija, bet ir „SharePoint“ platformos pritaikymas specifinėms užduotims.

Šiuo metu vienas unikaliausių bendrovėje naudojamų sprendimų – Neardomos kontrolės testavimo sprendimas (angl. Non desctructive testing), skirtas suvirinimo darbų ir suvirintojų sertifikatų kontrolei bei darbų apskaitai.

„Neardomos kontrolės testavimo procesas – tai gaminio, medžiagų ir sudedamųjų komponentų ypatybių patikra, atliekama siekiant nustatyti gaminio savybių neatitikimus. Kitaip sakant – analizė ir įvertinimas, nepažeidžiant ir nesuardant medžiagų. Anksčiau šią patikrą tekdavo atlikti rankiniu būdu – suvesti informaciją apie gaminį, tikrinti pozicijas, suvirintojo duomenis ir t. t. Šiandien didelė dalis šio laikui imlaus proceso jau skaitmenizuota ir automatizuota – tikrinimo informacija iš anksto žinoma ir užpildyta sistemoje, kuri padeda parinkti suvirintoją, atliksiantį darbą. Atsirado patogesnis suvirintojų sertifikatų registras ir automatiškai generuojamos ataskaitos, kurios leidžia išvengti klaidų“, – pasakoja L. Prikockis.

Kalbėdamas apie „SharePoint“ ypatumus, leidžiančius realizuoti specifinius procesus, pašnekovas pamini galimybę naudoti trečiųjų šalių įrankius, išplečiančius standartines „SharePoint“ galimybes. „Ne mažiau svarbu tai, kad „SharePoint“ leidžia išbandyti savo sukurtus įrankius specifiniams veiksmas atlikti. Ši galimybė labai praverčia, kai prireikia nestandartinių sprendimų“, – pastebi L. Prikockis.

„SharePoint“ pritaikymo iššūkiai

Apibendrindamas daugiametę „SharePoint“ naudojimo patirtį, L. Prikockis neslepia, kad platformos privalumus lydi ir tam tikri iššūkiai. „Kaip svarbiausius paminėčiau paieškos optimizavimą ir sprendimų priežiūrą. Su pastarąja problema efektyviai padeda susitvarkyti bendras darbas su „Blue Bridge Code“. Tiekėjui daugiausiai patikėjome darbus, susijusius su trūkstamomis kompetencijomis. „Blue Bridge Code“ su „SharePoint“ dirba jau ilgą laiką ir jų sukaupta patirtis leidžia pasiūlyti ne tik geriausius, bet ir efektyviausius sprendimus, o tai taupo laiką ir pinigus“, – dėsto L. Prikockis.

Kaip konkrečius „SharePoint“ privalumus pašnekovas įvardija pritaikomumą specifiniams veiklos procesams, bendradarbiavimo galimybes tarp kolegų ir skyrių, patogią naudotojo sąsają, paprastą skirtingų sprendimų integraciją tarpusavyje ir centralizuotą visų sprendimų valdymą.

Svarstantiems apie „SharePoint“ platformą, bendrovės „Vakarų laivų gamykla“ atstovas pataria pasidomėti techninėmis šio sprendimo galimybėmis ir apsibrėžti, kokio rezultato bus siekiama vystant modulius ir sprendimus. „Be to, kaip ir bet kuris informacijos valdymo sprendimas, „SharePoint“ reikalauja kūrybiškumo“, – pastebi pašnekovas.

Naudą skaičiuoja sutaupytais tūkstančiais ir darbo dienomis

Procesų automatizavimo tiesioginę naudą bendrovėje L. Prikockis vertina nuo 20 iki 50 tūkst. eurų per metus. Vien automatizuoti gaunamų ir išrašomų sąskaitų sprendimai leidžia per mėnesį sutaupyti 5 darbo dienas arba 60 darbo dienų per metus ir sutrumpinti visą procesą nuo 5 darbo dienų iki 1 valandos.

„Kitas pavyzdys – automatizuotas gaunamų popierinių ir skaitmeninių sąskaitų atpažinimas ir saugojimas. Tai leido sutaupyti papildomą etatą, atsisakyti vaikščiojimo į archyvą ir suteikė papildomų naudų, tarp kurių – galimybė tvirtinant bankinius mokėjimus matyti pirminį dokumentą“, – pasakoja „Vakarų laivų gamykla“ atstovas.

Bendrovė sutaupo lėšų ir atskiriems programinės įrangos bei programavimo paslaugų pirkimams, o tokie sprendimai kaip automatizuotas leidimų patekti į uosto teritoriją užsakymas, sutarčių sistema, ataskaitų programavimo pokyčiai ir elektroniniai saugos mokymai leidžia optimizuoti personalo poreikį.

„Svarbi ir netiesioginė nauda – skaitmenizacijos pokyčiai leidžia keisti įmonės kultūrą, požiūrį į tai, kaip dirbame šiandien ir ateityje. Jau turime ir konkrečių planų, susijusių su „SharePoint“. Planuojame migraciją į naujausią, 2019-ųjų šio produkto versiją, ir korporatyvinio intraneto portalo vystymą“, – pasakoja pašnekovas.