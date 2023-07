Ilgalaikio bendradarbiavimo laimėjimas: „Telia“ teiks IT pagalbą „Lietuvos draudimui“ ir „PZU gyvybės draudimui“

„Telia“ su „Lietuvos draudimu“ ir „PZU gyvybės draudimu“ pasirašė penkerių metų trukmės sutartį, kuria įsipareigojo prižiūrėti šių bendrovių IT sistemų veiklą ir daugiau kaip 1300 darbuotojų kompiuterinių darbo vietų saugumą. „Telia“ IT paslaugas šioms draudimo bendrovės teikia jau dešimtmetį.

Kompiuterinių darbo vietų priežiūros paslauga yra išskirtinė tuo, kad išorinių specialistų komanda tampa organizacijos IT skyriaus tąsa – prireikus gelbsti, reaguoja ir sprendžia iškilusias problemas taip, lyg būtų šalia, įmonės viduje. Ekspertai pažymi, kad daug darbuotojų turinčios organizacijos vis dažniau savo IT ūkį patiki išorinėms priežiūros kompanijoms, kurių turimos kompetencijos ir įdirbis užtikrina saugų ir efektyvų IT sistemų funkcionavimą.

„Telia“ verslo klientų vadovas Daniel Karpovič.

„Jei IT sistemų priežiūrą prilygintume drabužių priežiūrai, tai galima sakyti, kad kiekviena kompiuterinė darbo vieta yra lyg skirtingo audinio rūbas. Šilkinių suknelių neskalbsime kartu su sportine apranga – garderobą, greičiausiai, kategorizuosime ir prižiūrėsime taip, kaip rekomenduoja gamintojai. Taip ir su IT ūkiu – jį reikia standartizuoti ir skirti reikiamą nuolatinę priežiūrą. O jei įmonėje yra tūkstančiai prižiūrimų „rūbų“, vidiniais resursais susitvarkyti su tokiu kiekiu tampa nepakeliama“, – sako „Telia“ verslo klientų vadovas Daniel Karpovič.

„Telia“ IT specialistų komanda daugiau kaip 10 metų rūpinasi draudimo bendrovių „Lietuvos draudimas“ ir „PZU gyvybės draudimas“ IT sistemų veikla ir kompiuterinėmis darbo vietomis. Partnerystė atnaujinta dar penkeriems metams – „Telia“ IT pagalbą teiks visoje Lietuvoje, 140 kliento objektų, kuriuose yra 1300 kompiuterinių darbo vietų. Specialistai rūpinsis užklausų ir incidentų, problemų valdymu, administruos tapatybės ir prieigos teises, prireikus konsultuos.

„Mums labai svarbus partnerių lankstumas, kompetencijos ir dėmesys kokybei. Dėl šios priežasties apsisprendimas pasirinkti IT bendrovę nebuvo sudėtingas, nes su „Telia“ esame ilgalaikiai partneriai. Tikimės, jog mūsų bendradarbiavimas išliks toks pat sklandus ir efektyvus“, – pažymi „Lietuvos draudimo“ IT direktorė Baltijos šalims Asta Kalinauskienė.

„Esame atlikę analizes ir matome, kad būtent šios paslaugos teikime esame lyderiai rinkoje – reagavimo laikas, aptarnavimo kokybė, inovatyvumas ir klientų pasitenkinimas rodo, kad „Telia“ jau seniai nebėra siejama tik su gero ryšio tiekimu. Įmonėms svarbu, kad IT ūkis būtų valdomas lyg savas, į kliento poreikius visada žiūrime lanksčiai, o kiekvieną iššūkį sprendžiame operatyviai ir profesionaliai. Taip susiformavimo abipusis pasitikėjimas, kuris ir lėmė šį ilgalaikį bendradarbiavimą“, – sako D. Karpovič.