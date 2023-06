„Siemens“ investuos 2 mlrd. Eur į pasaulinės gamybos plėtrą

Rolandas Buschas, „Siemens“ generalinis direktorius. Edgaro Su („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.

Vokietijos pramonės milžinė „Siemens“ ketvirtadienį pranešė apie ketinimus plėsti pasaulinius gamybinius pajėgumus ir tam parengė 2 mlrd. Eur (2,16 mlrd. USD) investicijų planą. Dalis investicijų nukreipta į Azijos rinką.

„Siemens“ žada visame pasaulyje statyti naujas gamyklas, mokslinių tyrimų ir plėtros centrus bei mokymo vietas. Taip bendrovė siekia spręsti problemas, kilusias dėl COVID-19 pandemijos ir didėjančios geopolitinės įtampos.

Kalbant apie investicijas Azijoje, bendrovė žada pastatyti naują aukštųjų technologijų gamyklą Singapūre. Čia, „Siemens“ teigimu, ji investuos apie 200 mln. Eur ir daugiausia dėmesio skirs pramonės automatizavimui. Tikimasi, kad naujojoje gamykloje, skirtoje aptarnauti Pietryčių Azijos rinkas, bus sukurta daugiau nei 400 darbo vietų.

Verslo dienraštis „Handelsblatt“ pranešė, kad „Siemens“ iš pradžių planavo gamyklą statyti Kinijoje, tačiau galiausiai apsisprendė dėl Singapūro, norėdama sumažinti savo priklausomybę nuo Azijos milžinės.

Nepaisant to, Kinija iš naujausių investicijų planų nedingsta, čia planuojama išplėsti jau esamą gamyklą Čengdu mieste. Tam bendrovė skirs 140 mln. Eur, kas turėtų sukurti 400 naujų darbo vietų. Be to, bendrovė taip pat ketina Šendžene įkurti naują tyrimų ir plėtros centrą.

Kartu „Siemens“ pažadėjo netrukus paskelbti informacijos apie tolimesnes investicijas Europoje ir JAV.

