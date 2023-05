Ekspertai ragina nesnausti: išnaudojant šią technologiją galite pakelti verslą į kitą lygį

Romualdas Broniukaitis , „Samsung Electronics Baltics“ pardavimų verslo klientams vadovas.

Verslai verčiasi per galvą, bandydami pritraukti kuo daugiau klientų, o į pagalbą pasitelkia ne tik žiniasklaidos priemones, bet ir socialinius tinklus. Natūralu, kad tobulėjančios ir vis naujai atsirandančios išmaniosios technologijos prisideda ir prie reklamos ar įvaizdžio kūrimo proceso. Dalis verslų vis dar nuvertina skaitmeninių reklaminių ekranų svarbą, mat nežino, jog tokie įrenginiai yra itin universalūs: gali prisidėti tiek prie įmonės populiarinimo ar jos įvaizdžio gerinimo, tiek prie teigiamos klientų patirties užtikrino ar jų pritraukimo.

„Skaitmeniniai reklaminiai ekranai yra inovatyvi ir dinamiška priemonė, kuri, esant reikalui, gali atlikti skirtingas funkcijas. Pavyzdžiui, pagal tvarkaraštį keisti reklamas – ryte automatiškai rodyti pusryčių meniu, vidurdienį – pietų, o vakare – vakarienės. Tai padeda įmonėms pasiekti skirtingą tikslinę auditoriją tam tikru metu“, – sako „Samsung Electronics Baltics“ pardavimų verslo klientams vadovas Romualdas Broniukaitis.

Skirti ne tik reklamai

Komerciniai skaitmeniniai ekranai turi gerokai daugiau paskirčių nei vien tik produkto ar įmonės reklamavimas. Pasak R. Broniukaičio, tokie įrenginiai gali, kaip jau minėta, informuoti potencialų klientą apie akcijas, masinti užeiti į parduotuvę ar net sukurti įspūdingesnę įmonės atmosferą. Tai įrodo ir balandį „Norstat“ atliktas tyrimas, kuriame iš kiek daugiau nei 1000 apklaustų Lietuvos gyventojų net 54 proc. sutiko, jog skaitmeniniai ekranai pagerina parduotuvės ar kavinės atmosferą.

„Dažniausiai skaitmeninius ekranus verslai renkasi naudoti reklaminiams tikslams, pavyzdžiui, parduotuvės ar kavinės viduje arba išorėje, kad praeinantys žmonės galėtų pamatyti reklamas, kurios juos paskatintų užsukti į vidų. Tačiau jie gali atlikti kur kas daugiau paskirčių. Viena jų – suteikti reikalingos informacijos apie produktus, akcijas. Mes turime tikrai ne vieną ir ne dvi universalių ekranų linijas, kurios gali puikiai perteikti potencialiam klientui reklamą, informaciją apie akcijas ar net tapti interjero detale. Pavyzdžiui, „Samsung QMB“ bei „Samsung QBB“ linijų ekranai yra itin populiarūs, nes yra profesionalūs, gali dirbti nuo 16 iki 24 valandų per parą, turi vidinius grotuvus ir gali būti valdomi nuotoliniu būdu be jokios papildomos įrangos. Šie ekranai gali būti naudojami konferencijų kambariuose vaizdo skambučiams, mažmeninėje prekyboje kaip akcijų stendai ar net oro uostose pateikti informacijai apie skrydžius“, – aiškina pardavimų verslo klientams vadovas.

Kaip teigia R. Broniukaitis, Lietuvoje taip pat gausu puikių pavyzdžių, atspindinčių skaitmeninių ekranų universalumą. Įmonės kaip restoranai, kavinės ar barai, pasitelkiančios išmaniąsias technologijas ar net suderinančios kelis skirtingus komercinius ekranus, gali lengviau užtikrinti kliento, leidžiančio pas juos laiką, pozityvią emociją. Natūralu, jog tokia patirtis ir verslo dėmesys detalėms daro teigiamą įtaką ir pačiam prekės ženklui. Kaip tikina ekspertas, būtent tokias praktikas taikančių įmonių toli ieškoti nereikia.

„Minėtus ekranus galima panaudoti ir interaktyviai – suteikti klientams galimybę patiems naudotis skaitmeniniais katalogais, užsakymų formomis ar ekranus išnaudoti ne tik reklamai, bet ir sporto varžyboms rodyti. Pavyzdžiui, „O‘Learys“ sporto bare Vilniuje yra maždaug 100 „Samsung QMB“ serijos ekranų, kurie pasitelkiami tiek sporto transliacijoms, tiek reklamai, tiek meniu informacijai pavaizduoti. Su tokia gausybe šių ekranų dirbti yra visai nesunku – naudojantis programėle mobiliesiems „Smart Calibration“ galima sukalibruoti visuose įrenginiuose rodomą turinį kelių mygtukų paspaudimais. Tai reiškia, kad visi logotipai, ženklai, šriftai ar bet kokios kitos detalės ekranuose bus rodomos vienodai“, – aiškina ekspertas.

Pateikia analizių ir įžvalgų

Vis dar daug verslų reklamai naudoja tradicines priemones – popierinius plakatus, lauko stendus ar skrajutes, tačiau, pasak R. Broniukaičio, skaitmeniniai reklaminiai ekranai yra pranašesni ir gali pasiekti didesnę auditoriją bei atkreipti jos dėmesį.

„Skaitmeniniai reklaminiai ekranai suteikia galimybę turinį atnaujinti daug greičiau nei tai padaroma popieriniuose plakatuose. Todėl per tą patį laiko tarpą, lyginant su tradicinėmis priemonėmis, juose informacijos kiekis yra žymiai didesnis. Pavyzdžiui, „Samsung“ ekranai gali dirbti turi su programinę įrangą „MagicINFO™“, kuri leidžia neribotą skaičių ekranų valdyti vienu įrenginiu. Tai ypač palengvina rinkodaros departamento darbą, nes programa kartu gali analizuoti ir pardavimo duomenis“, – pažymi pardavimų verslo klientams vadovas.

Kaip ekspertas ir užsiminė, išmaniosios technologijos, ypač skaitmeniniai ekranai, verslui gali būti naudingi ir analizuojant savo rinką. Juose įdiegtų programų ir naujinių dėka galima gauti daugybę įmonėms naudingų analizių ir duomenų, padėsiančių vystyti savo verslą bei labiau pažinti klientą.

Svarbu išsklaidyti mitus

Nors skaitmeninių reklaminių ekranų nauda ir pranašumas yra akivaizdūs, šias technologijas vis dar gaubia keli mitai. R. Broniukaitis sako, kad verslai dažnai atmeta komercinių ekranų įsigijimo galimybę dėl nuomonės, kad jie prilygsta buitiniams televizoriams. Ekspertas patikina, kad tai yra labai klaidingas įsitikinimas, apribojantis verslininkus ir jų įmonės vystymą.

„Komerciniams ekranams, net ir dirbant 24 valandas per parą, yra suteikiama 3 metų garantija, o įprastas televizorius nėra pritaikytas tokiam krūviui. Be to, komerciniai ekranai – ilgalaikė investicija, kuri padeda pritraukti klientą ir padidinti pelną. Taip pat, norint pakeisti rodomą turinį, nereikia kaskart perspausdinti naujų plakatų ar skrajučių, o valdyti ekraną galima nuotoliniu būdu“, – sako ekspertas.

Dar vienas mitas, kuris dažnai minimas, kalbant apie skaitmeninius reklaminius ekranus – patvarumo problema. Verslai dažnai mano, kad, pavyzdžiui, lauke naudojami ekranai, veikiami nepalankių lauko sąlygų, greitai suges ar suprastės jų kokybė.

„Dėl šios priežasties svarbu pasirinkti tokį įrenginį, kuris atitiktų verslo poreikius. Pavyzdžiui, „Samsung“ OH55A-S“ skaitmeninį ekraną galima montuoti lauke nesibaiminant nei permainingo oro, nei vaizdo kokybės suprastėjimo – tokio modelio ekranuose dėl specialaus stiklo kokybiškai matysite turinį net esant itin saulėtai dienai, nuo drėgmės apsaugos užslėpti ventiliatoriai, o įdiegta sertifikuota stiklo apsauga sumažins įbrėžimų riziką. Tikrai galima matyti, kad komerciniai ekranai nėra paprasti televizoriai ar nepatvari investicija. Pasikonsultavus su specialistu ir išsirinkus tinkamą įrenginį tai gali būti didelis verslo žingsnis į priekį“, – aiškina R. Broniukaitis.

