„Twitter“ šiemet prognozuojamas 28% reklamos pajamų sumažėjimas

Constanzos Hevios (AFP/„Scanpix“) nuotr.

Socialinio tinklo „Twitter“ pajamos iš reklamos 2023 m. susitrauks 28%, sakoma antradienį sakoma paskelbtoje „Insider Intelligence“ analitikų parengtoje prognozėje.

Pasak analitikų, jie sumažino anksčiau apskaičiuotą 4,74 mlrd. USD pajamų įvertį daugiau nei trečdaliu iki 2,98 mlrd. USD, silpnėjant pasitikėjimui platforma nuo tada, kai ją perėmė verslininkas Elonas Muskas.

„Didžiausia „Twitter“ reklamos verslo problema yra ta, kad reklamos užsakovai nepasitiki E. Musku“, – teigė Jasmine Enberg, „Insider Intelligence“ pagrindinė analitikė.

„Twitter turi atskirti E. Musko asmeninį prekės ženklą nuo įmonės įvaizdžio, kad atgautų reklamos užsakovų pasitikėjimą ir sugrąžintų pajamas iš reklamos“, – pridūrė ji.

E. Muskui perėmus „Twitter“, keli pagrindiniai reklamuotojai jau sustabdė savo veiklą platformoje, „Tesla“ įkūrėjui atlaisvinus turinio moderavimo vadeles ir atleidus daugiau nei pusę iš 7.000 darbuotojų.

Tyrimų įmonės „Pathmatics“ duomenimis, sausį keturiolika iš 30 didžiausių „Twitter“ reklamos užsakovų nustojo reklamuoti savo prekes ir paslaugas platformoje nuo tada, kai E. Muskas perėmė vadovavimą spalio 27 d.

„Insider Intelligence“ pažymėjo, jog E. Musko pastangos sukurti prenumeratos paslaugą „nekompensuos prarastų pajamų iš reklamos“.

Be to, E. Musko vadovavimo būdas sumažino ir „Twitter“ naudotojų entuziazmą, o „Insider Intelligence“ prognozuoja, kad platformoje praleistas laikas vidutiniškai sumažės dviem minutėmis iki 34 minučių per dieną.

Palyginimui, „TikTok“ vartotojai naudojasi socialiniu tinklu vidutiniškai beveik valandą per dieną.

