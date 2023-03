Valstybės duomenų namai: sparčiai kyla sienos

Sparčiai kyla duomenų centro, statomo šalia Vilniaus TV bokšto, konstrukcijos.

Nepraėjus nė mėnesiui po valstybės duomenų centro, statomo šalia Vilniaus TV bokšto, inaguracijos, jau baigti žemės ciklo darbai, sparčiai kyla pastato konstrukcijos, tvarkomas aplinkos landšaftas.

Planuojama, kad pirmuosius serverius ir duomenų masyvus šis duomenų centras galės priimti jau 2023 metų pabaigoje. „Labai tikiu, kad gruodį, dar iki Kalėdų, mes užbaigsime VDC projekto statybos etapą ir pradėsime vykdyti mums pavestą valstybės misiją – valstybės informacinių išteklių konsolidavimo procesą, kurio tikslas užtikrinti jų saugumą bei efektyvesnį visos duomenų ekosistemos valdymą“, – teigia Telecentro vadovas Remigijus Šeris.

„Galiu patvirtinti, kad darbai vyksta pagal grafiką, kai kurie net ir lenkiant grafiką. Neplanuotų rizikų projekto eigoje neprognozuojame“, – teigia statybų projekto eigą prižiūrinčios UAB „Viconus“ atstovas Justas Zelba.

Saugos šimtų organizacijų duomenis

Valstybės duomenų centrus statyti Telecentrą įpareigojo teisės aktai bei sprendimai, apibrėžiantys valstybės informacinių išteklių strategiją. Pagal šią strategiją numatoma pastatyti 4 duomenų centrus. Pirmame etape statomuose 2 duomenų centruose (TIER 3 lygio) Vilniuje, kurių bendra talpa sieks apie 300 serverių spintų, bus centralizuotai saugomi ir valdomi šimtų valstybės institucijų ir organizacijų duomenys. Bendra Telecentro investicija į šiuos duomenų centrus, technologinę įrangą, telekomunikacinius sujungimus ir kitus projekto elementus sudarys daugiau negu 20 mln. eurų.

„Šis projektas atliepia valstybės strategiją konsoliduoti informacinius išteklius, užtikrinti jų valdymo efektyvumą bei fizinį ir kibernetinį saugumą. Laikas valstybiniam sektoriui pereiti prie profesionalumu ir naujausiomis technologijomis grįstos duomenų saugojimo sistemos“, – teigė statybų inauguracijoje dalyvavęs LR susisiekimo ministras Marius Skuodis.

Informacinių išteklių perkėlimas į dedikuotus valstybinius duomenų centrus ne tik leis padidinti valstybės informacinių išteklių saugumą, bet ir sąlygos reikšmingus finansų bei elektros energijos sutaupymus. (UAB „Plazma“ vizualizacija).

Didės duomenų saugumas

Telecentro Veiklos vystymo departamento direktorius Arnas Zuikis pabrėžia, kad naujieji duomenų centrai reikšmingai sustiprins bendrąjį valstybės informacinių išteklių saugumą, nes jiems yra keliami aukščiausi technologiniai, organizaciniai ir saugumo reikalavimai.

Duomenų perkėlimas į valstybinių duomenų centrų pagrindu sukurtas debesijos platformas didins duomenų saugumą jau vien dėl to, kad duomenys bus atskirti nuo organizacijų kompiuterinio tinklo ir tuo būdu mažės galimybė įsiskverbti į tinklą per darbuotojus ir jų darbinius kompiuterius. Taip pat ir dėl to, kad čia bus griežtai laikomasi kibernetinės saugos taisyklių, taikomos atitinkamos duomenų saugos priemonės, tokios kaip duomenų šifravimas, daugiapakopis vartotojų identifikavimas, jų rolių ir lokacijų valdymas, įvairūs rizikų ir incidentų valdymo modeliai.

„Saugumo požiūriu ypač svarbu, kad Telecentro valdomi valstybės duomenų centrai yra prijungti daugiau kaip viena tiesiogine jungtimi su saugiuoju valstybiniu duomenų perdavimo tinklu, kas užtikrina institucijoms bei įstaigoms saugią prieigą prie valdomų duomenų ir informacinių išteklių nesinaudojant išoriniais elektroninių ryšių tinklais, jeigu šie ekstremalių situacijų metų būtų sutrikdyti“, – sako A. Zuikis.

Papildomai Telecentras yra įdiegęs ir sertifikavęs vidines sistemas bei procesus (ISO 270001 “Informacijos saugos valdymo sistemos”), o statomi VDC bus sertifikuojami pagal aukščiausius tarptautinius standartus, atitinkančius TIER 3 reikalavimus (jų projektai jau sertifikuoti pagal šiuos reikalavimus), kurie užtikrins ne mažesnį kaip 99,982% veikimo laiką per metus.

„Laikas valstybiniam sektoriui pereiti prie profesionalumu ir naujausiomis technologijomis grįstos duomenų saugojimo sistemos“, – teigė valstybės duomenų centro statybų inauguracijoje dalyvavęs LR susisiekimo ministras Marius Skuodis (M. Ambrazo foto).

Valstybė taupys finansus ir elektros energiją

Informacinių išteklių perkėlimas į dedikuotus valstybinius duomenų centrus ne tik leis padidinti valstybės informacinių išteklių saugumą, bet ir sąlygos reikšmingus finansų bei elektros energijos sutaupymus, teigia A. Zuikis. Ekspertų teigimu, Lietuva kasmet išleidžia virš 40 mln. Eur šiuo metu neefektyviai, decentralizuotai ITT infrastruktūrai prižiūrėti. Nemaža dalis šių finansų skiriama daugybei atskirų nedidelių žinybinių duomenų centrų ir serverinių palaikymui ir atnaujinimui.

Didžiausius IT kaštus generuoja sąnaudos elektros energijai, metinės valstybės išlaidos neefektyvaus IT ūkio išlaikymui vien dėl išaugusių elektros kainų gali siekti 100 mln. eurų ir daugiau. Valstybinio sektoriaus energetinis efektyvumas esamose institucijų serverinėse yra iki keliasdešimt kartų žemesnis negu aukšto energetinio efektyvumo duomenų centruose, sako Telecentro atstovas.

Ruošk roges vasarą, ratus žiemą

Seimas 2022 m. gegužės 12 d. priėmė Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo pataisas, kurių pagrindu Saugiojo tinklo vartotojams nuo 2022 m. liepos 1 d. iki 2024 sausio 1 d. nustatyta teisė valdomus valstybės informacinius išteklius laikyti valstybiniuose duomenų centruose (VIIVĮ 433 str. 1 d.).

Nė vienas statybos teritorijos augęs brandus medis nnebus nupjautas – visi jie bus iškelti ir persodinti šalimais esančiose erdvėse.

„Kitaip tariant, Saugiojo tinklo naudotojai, nusprendę duomenų bei informacinių išteklių saugojimą patikėti profesionaliai trečiajai šaliai, iš esmės turi vienintelę teisinę atitiktį užtikrinančią galimybę – įsigyti duomenų centrų, kurie yra įtraukti į Valstybinių duomenų centrų (toliau – VDC) sąrašą bei atitinka valstybės keliamus saugumo reikalavimus, paslaugas“, – sako A. Zuikis.

Išimtis gali būti taikoma tik duomenų, kurie turi būti prieinami karo, nepaprastosios padėties, ekstremaliųjų situacijų ar kitais krizių atvejais, kopijoms ir tik Vyriausybės priėmus kompetentingus sprendimus.

„Duomenų bei įrangos perkėlimas į valstybinius duomenų centrus yra technologiškai sudėtingas ir laikui imlus procesas“, – primena A. Zuikis. „Dėl šios priežasties Saugiojo tinklo vartotojai, planuodami savo veiklą ir pirkimus, turėtų nepamiršti geros patarlės: „ruošk roges vasarą, ratus žiemą“ ir jau dabar pradėti derinti su Telecentro specialistais IT įrangos ir duomenų migravimo planus.

Žaliasis duomenų centras

Lygiagrečiai duomenų centrų projektui Telecentras šiuo metu įgyvendina saulės elektrinių plėtros projektą. Jį įmonė pradėjo su tikslu apsirūpinti žaliąja energija, dar iki 2022 m. prasidedant energetinei krizei. Šiuo metu statomi bendrovės saulės jėgainių parkai gamins apie 10 000 MWh, o perspektyvoje – apie 18 000 MWh energijos per metus. Bendrovės jėgainėse pagaminta energija bus naudojama valstybiniuose duomenų centruose, kas leis ilguoju periodu ženkliai mažinti jų eksploatacijos kaštus bei paslaugų viešajam sektoriui kainas.

Projektuodamas valstybės duomenų centrus Telecentras inicijavo ir daugiau aplinkai draugiškų projektų. Vienas tokių – duomenų centrų atliekinės šilumos panaudojimas centriniam šildymui. AB Vilniaus šilumos tinklų Strategijos komandos vadovo Pauliaus Martinkaus žodžiais, šio novatoriško projekto metu pirmą kartą Lietuvoje bus bandoma praktiškai įgyvendinti duomenų centro šilumos pavidalu išskiriamos energijos atidavimą į miesto šilumos tinklus.

Be visa kita, šiemet Telecentras savo veiklos procesus pertvarkė pagal aplinkosaugos (ISO140001:2015) ir energijos valdymo (ISO 50001:2018) standartus.

Saugo kiekvieną medį

Karoliniškių gyventojus, mėgstančius pasivaikščioti Karoliniškių draustinio takais labiausiai domina ne tiek pačios statybos, kiek landšafto tvarkymo darbai. Nė vienas statybos teritorijos augęs brandus medis nebus nupjautas – visi jie bus iškelti ir persodinti šalimais esančiose erdvėse. Papildomai vežamos ir sodinamos brandžios, iki 6 metrų siekiančios pušys. „Iš viso numatyta persodinti ar naujai pasodinti daugiau nei 50 medžių“, – teigia projekto architektas Rytis Mikulionis. – „Siekiame, kad duomenų centras, iš vienos pusės, būtų integruotas į vietos draustinio natūralų landšaftą, kita vertus, su šalia esančiu Vilniaus televizijos bokštu sudarytų stilistiškai vieningą architektūrinį ansamblį“. Pasak architekto, tai atsispindės lenktų fasadų plastikoje ir kituose pastato elementuose.

