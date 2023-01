„Telia Lietuvos“ pajamos pernai augo 5,7%, pelnas mažėjo 0,7%

Danas Strombergas, „Telia Lietuvos“ vadovas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Didžiausios šalies telekomunikacijų bendrovės „Telia Lietuva“ pajamos pernai augo 5,7%, iki 444,6 mln. Eur, EBITDA per metus didėjo 6,4% – iki 147,5 mln. Eur, o grynasis pelnas, palyginti su 2021 m., sumažėjo 0,7%, iki 56,8 mln. Eur.

„Sėkmingai įveikėme audringus metus, kuriuos iki šiol ženklina tebesitęsiantis karas Ukrainoje, išaugusios energijos ir maisto kainos, kova su infliacija ir palūkanų augimas. Tačiau Lietuvoje tai buvo didelio technologinio proveržio ir spartaus tolesnio visuomenės skaitmeninimo metai. Griežta ir efektyvi įmonės veiklos sąnaudų kontrolė padėjo amortizuoti rekordines elektros kainas, o technologinis pranašumas ir klientų aptarnavimo kokybė padidino daugumos paslaugų pardavimą“, – pranešime cituojamas Dan Strömbergas, „Telia Lietuvos“ vadovas.

Paskutinį 2022 metų ketvirtį „Telia“ pajamos per metus padidėjo 2,8%, iki 116,4 mln. Eur. Ketvirčio EBITDA, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, augo 12,7% ir siekė 36,2 mln. Eur. Tuo metu grynasis pelnas mažėjo 4,1%, iki 14,7 mln. Eur dėl ankstesnių investicijų į tinklo plėtrą, teigia bendrovė.

Didžiausias augimas – IT ir ryšio paslaugų

Naujos IT sprendimų sutartys „Telia“ IT paslaugų pardavimus per 12 mėnesių padidino 19,7%, mažmeninių mobiliojo ryšio paslaugų pardavimas augo 16,6%, o plačiajuosčio interneto – 9,1%, skelbia „Telia Lietuva“.

Per metus į bendrovę atėjo 86.000 naujų mobiliojo ryšio paslaugų klientų ir dabar „Telia“ ryšiu naudojasi 1,6 mln. abonentų. Anot įmonės, jos išmaniosios TV klientų skaičius dabar siekia 257.000, šviesolaidinio interneto – 313.000.

Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) duomenimis, vidutinis duomenų atsisiuntimo greitis „Telia“ tinkle, 2022 m. per metus paaugo nuo 104,5, iki 159,9 megabito per sekundę (Mb/s) ir kitų dviejų operatorių vidutinę mobiliojo interneto spartą viršijo kelis kartus, rašoma „Telia“ pranešime.

Pernai įjungtas „Telia“ 5G ryšys pradėjo veikti per daugiau kaip 1.200 bazinių stočių ir tą pačią dieną pasiekė daugiau nei pusę šalies teritorijos ir 80% gyventojų.

Pernai gruodį „Telia“ Lietuvoje galutinai išjungė 3G ryšį visoje šalyje, o šios technologijos naudotas 900 ir 2.100 megahercų (MHz) dažnių juostas perdavė 4G ir 5G ryšio plėtrai bei tinkle diegiamai LTE-M daiktų interneto (IoT) technologijai.

„Bitė Lietuva“ ir „Tele2“ dar nepaskelbė 2022-ųjų finansinių rezultatų. 2021 m. „Tele2“ pajamos augo beveik 13%, iki 263,9 mln. Eur, pelnas prieš apmokestinimą – 17,7%, iki 88,7 mln. Eur. „Bitė Lietuvos“ pajamos 2021 m. ūgtelėjo 15%, iki 216,3 mln. Eur, pelnas padidėjo 82,8%, iki 60,8 mln. Eur.

