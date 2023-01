E. Muskas paskelbė apie brangesnę „Twitter“ prenumeratos paslaugą be reklamos

E. Musko profilis socialiniame tinkle „Twitter“. Dado Ruvico („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.

„Twitter“ vadovas Elonas Muskas šeštadienį tviteryje paskelbė, kad prenumeratos paslaugą įsigiję socialinio tinklo vartotojai matys mažiau reklamų, taip pat galės užsisakyti prenumeratą ir visai be reklamų.

„Reklamos „Twitter“ rodomos per dažnai ir yra per ilgos. Per ateinančias savaites imsimės veiksmų, kad abu klausimai būtų išspręsti“, – šeštadienį savo „Twitter“ paskyroje pareiškė E. Muskas.

Anot jo, pasirinkusieji naująją paslaugą už prenumeratą mokės daugiau ir nematys reklamų.

Sprendimas neberodyti reklamų būtų radikalus verslo modelio pokytis. Iki praėjusių metų gruodžio, kai buvo pasiūlyta mokama prenumeratos paslauga, socialinis tinklas rėmėsi tiksline reklama.

E. Musko pranešimas paskelbtas tuo metu, kai socialinis tinklas susiduria su dideliu ekonominiu neapibrėžtumu. Pernai spalį „Twitter“ valdymą perėmęs E. Muskas atleido apie pusę iš 7.500 socialinio tinklo darbuotojų.

Šis žingsnis sukėlė susirūpinimą, kad įmonėje nepakanka darbuotojų efektyviam turinio moderavimui, o tai išgąsdino vyriausybių pareigūnus bei reklamos užsakovus.

E. Muskas teigė, kad jo strategija yra sumažinti išlaidas ir didinti pajamas, o nauja prenumeratos paslauga „Twitter Blue“, suteikianti vartotojams pageidaujamą mėlyną patvirtinimo varnelę už tam tikrą mokestį, esą padės šį tikslą pasiekti.

Šiuo metu paslauga „Twitter Blue“ prieinama Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Didžiojoje Britanijoje, Naujojoje Zelandijoje, Australijoje ir Japonijoje.

