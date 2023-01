Grafikos procesorių pardavimai – mažiausi nuo 2005 m.

„Nvidia“ grafikos plokštė. Dado Ruvico („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.

Per pandemiją rekordines aukštumas pasiekę grafikos plokščių pardavimai 2022 m. III ketv. buvo mažiausi nuo 2005 m.. Kol grafikos kortų pardavėjos AMD ir „Intel“ mažino pardavimus, lyderė „Nvidia“ sugebėjo rinkos dalį auginti.

Per pandemiją grafikos plokščių poreikis augo, nes vartotojai daugiau laiko praleido žaisdami kompiuterinius žaidimus. Be to, dalis jų kylant kriptovaliutų kainoms grafikos kortas naudodavo jų kasimui. Tačiau pasibaigus pandemijai ir kriptovaliutoms šįmet atpigus kartais, procesorių pardavimai gerokai sumažėjo.

AMD, „Intel“ ir „Nvidia“, lyderės pagal grafikos plokščių pardavimus, 2022 m. III ketv. į prekybos vietas pristatė apie 14 mln. išorinių grafikos procesorių staliniams ir nešiojamiems kompiuteriams – 42% mažiau nei prieš metus. Tuo metu į kompiuterius integruotų grafikos kortų pristatymai į prekybos vietas siekė 61,5 mln., bendrovės „Jon Peddie Research“ (JPR) duomenis cituoja tomshardware.com.

2022 m. III ketv. į prekybos vietas buvo pristatyta 6,9 mln. išorinių grafikos kortų staliniams kompiuteriams. Pasak JPR, paskutinį kartą mažiau išorinų grafikos plokščių staliniams kompiuteriams prekybos vietas pasiekė 2005 m. III ketv.

Nepaisant mažėjančios išorinės grafikos plokščių staliniams kompiuteriams paklausos, rinkos lyderė „Nvidia“ 2022 m. III ketv. savo dalį šiame segmente dar labiau sustiprino iki 86%, o jos konkurentės AMD rinkos dalis pasiekė 10% – mažiausiai per du dešimtmečius. „Intel“ dalis sudarė 4%.

„Nvidia“ grafikos plokštė. Dado Ruvico („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.