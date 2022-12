Jūsų debesija – jūsų pasirinkimas: Lietuvos įmonės viešosios debesijos sprendimus naudoja inovatyviais būdais

Nerijus Avelis, „Oracle Technology Cloud“ pardavimų vadovas.

Pasirinkimas tarp dviejų ar daugiau galimybių yra galingas sąjungininkas. Mūsų visuomenės kasdieniame gyvenime vartotojas pasirinkimo galimybę turi kiekviename žingsnyje – nuo automobilio, kurį vairuoja, iki namų, kuriuose gyvena, ar restorano maisto, kurį užsako. Tačiau, kai kalbame apie technologijų galimybes, daugelis organizacijų nepripažįsta, kad turi pasirinkimą ir neskiria laiko visoms galimybėms ištirti.

Debesijos technologijos populiarėja tarp įvairių dydžių įmonių. Nauda gauti lanksčius ir ekonomiškai pagrįstus IT išteklius be galvos skausmo dėl priežiūros – plačiai pripažįstama. Tačiau debesijos diegimo parinkčių įvairovė daugeliui bendrovių gali būti ne taip gerai žinoma.

Neseniai „Gartner“ paskelbė ataskaitas apie pagrindinius debesijos infrastruktūros teikėjus: 2022 m. „Gartner Magic Quadrant for Cloud Infrastructure and Platform Services (CIPS)“ ir 2022 m. „Critical Capabilities for CIPS“. Pagal visus kriterijus „Oracle Cloud“ gavo gerus įvertinimus ir buvo pripažinta vizioniere.

Į iššūkį atsako „Oracle“ sprendimas

Tačiau ne visos organizacijos gali pereiti į viešosios debesijos sprendimus. Vienos negali to padaryti dėl pasitvirtintų vidinių ar išorinių taisyklių, vietinių reguliavimo įstatymų, kitos – dėl duomenų suverenumo, pramonės taisyklių ar telekomunikacijų technologinių apribojimų.

Organizacijoms į šį iššūkį padeda atsakyti IT pramonėje pirmaujantis „Oracle Exadata Cloud@Customer“ sprendimas.

Šis sprendimas skirtas klientams, norintiems naudotis debesų kompiuterijos galimybėmis, tačiau negalintiems perkelti duomenų į viešąją debesiją dėl vykdomo veiklos pobūdžio, atitikties ar galimo tinklo vėlinimo reikalavimų. „Exadata Cloud@Customer“ idealiai tinka organizacijoms, norinčioms naudoti viešosios debesijos privalumais savo duomenų centruose. Šis sprendimas suteikia visas lankstumo, paprastumo, saugos funkcijas bei prieigą prie pačių naujausių „Oracle“ kompanijos vystomų technologijų. Šio unikalaus sprendimo naudą pripažino ir Lietuvos organizacijos, viena iš jų – Šiaulių bankas.

Bankai yra vertingiausio skaitmeninės ekonomikos šaltinio – klientų finansinių duomenų – saugotojai. Šiuolaikiniai bankai ne tik užtikrina aukštą našumą, aukštą pasiekiamumą ir aukštą prieigą prie šių duomenų, bet ir gerina klientų patirtį, kaupdami įžvalgas iš šių duomenų. Tuo pačiu duomenų vientisumas, prieinamumas, saugumas ir atitiktis nėra diskutuotini jokioje svarbioje banko duomenų valdymo sistemoje.

Galimybė pasitelkti naujoves ir atitikti griežtus reikalavimus

Siekdamas išlikti lankstus ir išlaikyti gebėjimą pasitelkti naujoves Šiaulių bankas pasirinko „Oracle Exadata Cloud@Customer“ sprendimą, kuris sujungia viešosios debesijos, esančios už klientų ugniasienės, pranašumus. „Oracle Exadata Cloud@Customer“ yra patikimo teikėjo duomenų centre esanti viešosios debesijos sistema, kurią valdo ir administruoja „Oracle“. Tai bankui leidžia sumažinti sistemos administravimo išlaidas ir darbo krūvius IT darbuotojams, kurie, pasitelkus šį sprendimą, gali sutelkti dėmesį į inovacijas ir geresnį klientų aptarnavimą.

Įdiegęs šį sprendimą Šiaulių bankas atitiko pačius aukščiausius Europos bankininkystės institucijos (EBI) keliamus reikalavimus duomenų saugumui ir tuo pačiu dabar naudojasi naujausiais debesijos technologijų privalumais: spartesnėmis IT sistemomis, efektyvumu, lankstumu, saugumu bei aukštu patikimumu.

„Duomenys atlieka svarbų vaidmenį valdant banko veiklą, numatant klientų poreikius ir kuriant naujus produktus bei paslaugas. Mūsų bendradarbiavimas su „Oracle“ vaidina svarbų vaidmenį atliekant bendrą technologijų transformaciją, – sakė Giedrius Trukšinas, Šiaulių banko Informacinių technologijų tarnybos vadovas. – Mūsų taikomoms programoms, kurias palaiko „Oracle Exadata Cloud@Customer“ platforma, suteikia galimybę greitai pritaikyti ir išplėsti svarbias paslaugas, taip pat gauti geresnių duomenų įžvalgoms. Savo procesuose galėjome supaprastinti ir modernizuoti technologinę aplinką, taupyti išlaidas ir sumažinti energijos sąnaudas naudodami konsoliduotus serverius.“

Pasirinkite debesijos tipą pagal jūsų poreikius

Nerijus Avelis, „Oracle Technology Cloud“ pardavimų vadovas, atkreipia dėmesį, kad organizacijoms, kurios svarsto pasinaudoti viešosios debesijos teikiamais privalumais, bet negali to daryti dėl reguliavimo ar kitų verslo priežasčių, „Oracle“ vietinės debesijos (angl. Cloud@Customer) parinktys yra optimalus sprendimas. Jame teikiamos visos debesijos paslaugos, kurių organizacijai reikia, norint perkelti, kurti ir valdyti visą IT ūkį, – nuo esamų įmonės darbo krūvių iki naujausių debesijos programų ir duomenų platformų.

Išsami informacija apie „Oracle Cloud“ platformos sprendimus: https://www.oracle.com/uk/cloud/

