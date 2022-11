Žaidimų kūrėja „Blizzard“ kitąmet stabdys paslaugas Kinijoje

„Blizzard“ žaidimų studija. Mike'o Blake'o („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.

JAV žaidimų milžinė „Blizzard Entertainment“ nuo sausio sustabdys didžiąją dalį savo paslaugų Kinijoje, ketvirtadienį pranešė bendrovė, nepavykus susitarti dėl licencijavimo su vietos įmone „NetEase“.

Kai kurių žinomiausių žaidimų pasaulyje, įskaitant „World of Warcraft“ ir „Overwatch“, kūrėja „Blizzard“ Kinijoje veikia nuo 2008 m.

Visgi įmonė teigė, kad jai nepavyko susitarti su Kinijos leidėja „NetEase“ dėl 14 m. galiojusios licencijavimo sutarties pratęsimo.

„Blizzard Entertainment“ šiandien skelbia, kad sustabdys daugumą „Blizzard“ žaidimų paslaugų žemyninėje Kinijoje“, – sakoma Kalifornijoje įsikūrusios „Activision Blizzard“ patronuojamosios įmonės „Blizzard Entertainment“ pranešime.

„Artimiausiomis dienomis sustabdysime naujus pardavimus, o Kinijos vartotojai netrukus gaus išsamią informaciją apie tai, kaip viskas vyks toliau“, – pridūrė bendrovė.

Pranešime teigiama, kad derybos žlugo abiem pusėms nepavyko pasiekti susitarimo, kuris „atitiktų „Blizzard“ veiklos principus ir įsipareigojimus žaidėjams bei darbuotojams“.

Daugiau informacijos bendrovė nepaskelbė.

Naujos „World of Warcraft: Dragonflight“, „Hearthstone: March of the Lich King“ ir antrojo „Overwatch 2“ sezono versijos bus išleistos kiek vėliau šiais metais, pridūrė ji.

Vėliau bendrovė savo socialinio tinklo „Weibo“ paskyroje kinų kalba paskelbė, kad Kinijos serveriai nustos veikti sausio 24 d. vidurnaktį.

„Blizzard“ padėkojo vietos žaidėjams už jų „meilę ir palaikymą“, sakydama, kad „nuoširdžiai tikisi, kad ateityje galės sugrąžinti „Blizzard“ žaidimus“.

Honkonge listinguojamos „NetEase“ akcijos ketvirtadienio rytą atpigo daugiau nei 10%.

Žaidimų milžinė, kuri, kaip tikimasi, paskelbs trečiojo ketvirčio pajamas šį ketvirtadienį, biržai pateiktoje paraiškoje teigė, kad licencijų galiojimo pabaiga neturės jokios esminės įtakos „NetEase“ finansiniams rezultatams.

Remiantis „Blizzard“ duomenimis, Kinija – didžiausia pasaulyje internetinių žaidimų rinka – 2021 m. sudarė mažiausiai 3% bendrovės grynųjų pajamų.

Kinijos vyriausybė pastaraisiais metais ėmėsi griežtų veiksmų prieš pramonę ir perspėjo, kad vaikai per daug laiko praleidžia žaisdami internetinius žaidimus bei nustatė žaidėjams naujus amžiaus ir žaidimo laiko apribojimus.

