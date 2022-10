„Nokia“ augino ketvirčio pajamas ir pelną, „Ericsson“ pelnas aptirpo

Yveso Hermano („File Photo“/„Reuters“/„Scanpix“) nuotr.

Suomijos telekomunikacijų įrangos gamintoja „Nokia Corp.“, pardavimų pajamas trečiąjį metų ketvirtį išauginusi 16%, pelną – 22%, pagerino prognozes šiems metams. Kita Skandinavijos bendrovė – Švedijos „Ericsson AB“, – augino pajamas, bet pelną mažino 7%

Pasak „Nokia“ pranešimo, grynasis pelnas liepą-rugsėjį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padidėjo nuo 351 mln. iki 428 mln. Eur, o atmetus vienkartines sąnaudas – 19%, iki 551 mln. Eur.

Įplaukos augo nuo 5,4 mlrd. iki 6,24 mlrd. Eur.

Abu rodikliai pranoko agentūros „FactSet“ kalbintų analitikų prognozių vidurkius – 510 mln. Eur suderinto pelno ir 6,05 mlrd. Eur įplaukų.

„Nokia“ mobiliojo ryšio tinklų įrangos padalinio pajamos padidėjo 23%, tinklų infrastruktūros padalinio – 15%, debesijos sprendimų segmento – 7%.

Korporacija padidino metinę įplaukų prognozę, pakoreguotą atsižvelgiant į valiutų kursų svyravimus – nuo 23,5-24,7 mlrd. iki 23,9-25,1 mlrd. Eur.

„Nokia“ akcijos nuo metų pradžios atpigo 18,3%.

Mažesnis „Ericsson“ pelningumas

Didžiausia pasaulyje mobiliojo ryšio tinklų įrangos gamintoja, Suomijos bendrovė „Ericsson“, liepą-rugsėjį per metus grynąjį pelną mažino 7%, nuo 5,75 mlrd. iki 5,21 mlrd. SEK (476 mln. Eur), įplaukoms augus 21%, iki 68 mlrd. SEK (6,2 mlrd. Eur).

Agentūros „FactSet“ kalbinti analitikai prognozavo vidutiniškai 5,7 mlrd. SEK grynąjį pelną, 66,39 mlrd. SEK įplaukas.

Mažesnį pelną iš dalies lėmė tai, kad „Ericsson“ už 6,2 mlrd. USD įsigijo JAV debesijos bendrovę „Vonage“.

„Ericsson“ vadovas Borjė Ekholmas pareiškė, kad bendrovė ir toliau aktyviai peržiūrės galimybes mažinti sąnaudas.

Jis pridūrė, kad „Ericsson“ atlieka „kainų korekcijas“, infliacijai visame pasaulyje pasiekus rekordines aukštumas.

Įmonės įrangos pardavimų pajamos per metus išaugo 19%, iki 48,1 mlrd. SEK, nors šio rodiklio augimą stabdė sumažėjusios pajamos iš licencijų. Be to, išaugo sąnaudos komponentams ir logistikai, aktyviai investuota į tiekimo grandinės atsparumo stiprinimą, nurodė bendrovė.

Debesijos programinės įrangos pardavimų pajamos padidėjo 4% iki 14,2 mlrd. SEK.

Stokholmo vertybinių popierių biržos ketvirtadienio prekybos pradžioje „Ericsson“ akcijų kursas nukrito daugiau nei 11%.

