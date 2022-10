Šiaudiniai IT nameliai, ruoškitės: regione siaučia dideli vėjai

Daniel Karpovič, „Telia Lietuva“ Verslo klientų vadovas.

Verslas kelia savo procesus ir duomenis į IT sistemas, todėl tinkamas jų darbas tampa gyvybiškai svarbus. Sutrikus IT sistemų veiklai dėl nutrūkusio ryšio, elektros energijos tiekimo ar kibernetinių atakų, įmonė gali patirti didelių finansinių nuostolių, sugadinti reputaciją, todėl savo kritinę infrastruktūrą būtina dubliuoti ir tinkamai prižiūrėti.

Siekis dirbti našiau ir greičiau, o vėliau ir pandemija suteikė didelį postūmį verslo skaitmenizavimui, tačiau sparčiai augant bendrovių skaitmeniniam turtui gerokai svarbesni tapo ir jo efektyvaus saugojimo bei priežiūros klausimai.

Daniel Karpovič, „Telia Lietuva“ Verslo klientų vadovas, pažymi, kad COVID-19 pandemija buvo didžioji verslo transformatorė, nes reikėjo pardavimus ir kritinius darbo procesus įkelti į internetinę erdvę, įgalinti viską atlikti per nuotolį.

„Daugelis verslų tuo metu žengė pirmuosius žingsnius į elektroninę erdvę, skubėjo pasitelkti greitus IT sprendimus. Dabar gi šie verslai jau diegiasi fundamentalius, ilgalaikius sprendimus, stengiasi užbaigti pandemijos metu pradėtus perkėlimo į elektroninę erdvę darbus, į IT sistemas perkelti daugelį kitų verslo procesų“, – pažymi D. Karpovič. Anot jo, atsirado ir suvokimas, jog daug ką galima padaryti nuotoliu, taip pat, kad svarbu pasitikėti darbuotojais, partneriais bei išnaudoti taupymo galimybes.

„Galimas ekonomikos nuosmukis šių tendencijų nesustabdys, nes dabar verslo perkėlimo į elektroninę erdvę imasi ir tie, kam ypač aktualus tapo saugumo aspektas, kritinės veiklos tęstinumo užtikrinimas“, – komentuoja „Telia Lietuva“ Verslo klientų vadovas.

Elektros energijos kainos verčia pabusti

IT ūkio valdymo klausimai tapo dar aštresni stipriai išaugus elektros energijos kainoms. Turėti savo serverinę, aušinti ją kondicionieriumi ir mokėti už jo sunaudojamą elektros energiją niekada nebus taip efektyvu, kaip tradicinę infrastruktūros įrangą (serverius, duomenų saugyklas) laikyti profesionaliuose duomenų centruose, nes pastarieji naudoja efektyviausius energijos naudojimo, serverių aušinimo būdus.

„Kai įmonės IT skyriaus vadovui sakai, kad patikėjus serverio priežiūros paslaugas profesionaliems duomenų centrams nebūtų ir tokių didelių sąskaitų už elektros energiją, jis atsako, kad už elektros energiją įmonėje moka Ūkio skyrius ir šios sąnaudos į jo biudžetą nepatenka, – pasakoja A. Šemeškevičius. – Įmonių vadovams, finansininkams reikėtų pasidomėti, kas iš tikrųjų yra sąnaudų savininkas įmonėje ir priimti atitinkamus sprendimus.“

Anot Telia Lietuva“ Technologijų vadovo, iškėlus tradicinę IT infrastruktūros įrangą į profesionalius duomenų centrus arba debesiją, IT sistemos bus patikimesnės, o sąskaita už jų išlaikymą mažesnė, nes efektyviau naudojama elektros energija, veikia masto ekonomikos dėsniai.

Geopolitinės rizikos

Kai IT ūkis tampa itin svarbi verslo dalis, kritiškai svarbu apsaugoti jį nuo kibernetinių atakų ir elektros energijos tiekimo sutrikimų. Šiuo metu abi šios rizikos stipriai išaugo dėl geopolitinės padėties.

„IT sistemos veikia, kol jas maitina elektros energija – primena A. Šemeškevičius. – Lietuva vis dar priklauso BRELL žiedui, o vietiniai elektros energijos gamybos pajėgumai nėra pakankami, todėl itin svarbu pasirūpinti elektros energijos tiekimo saugumu“. IT įrangą reikia apsaugoti ir nuo staigių įtampos svyravimų, kurie gali ją sugadinti. Jeigu dingus elektros energijai įsijungia atsarginės sistemos, jos turi apimti ir interneto ryšio įrangą.

„Interneto ryšio tiekėjai daro viską, kad elektros energijos tiekimo sutrikimai nepakenktų paslaugų kokybei, tačiau galinė tinklo įranga dažnai yra kliento patalpose ir maitinama iš kliento tinklo“, – atkreipia dėmesį A. Šemeškevičius. Pavyzdžiui, viena iš įmonių, kurios darbuotojai dirba iš namų, siekdama valdyti elektros ir ryšio netekimo rizikas, suteikė savo darbuotojams ne tik nešiojamuosius kompiuterius, šviesolaidinį internetą, bet ir mobilaus interneto įrangą, kuri leidžia visą darbo dieną namuose dirbti be elektros energijos ar sutrikus vienam iš ryšio kanalų.

Stato šiaudinius namus

Verslas vangiai investuoja į savo IT sistemų apsaugą nuo nedraugiškų antpuolių.

„Įmonės didžiąja dalimi į saugumą investuoja tik po to, kai patyrė kibernetinę ataką – statome šiaudinius namus, nors regione pučia stiprūs vėjai, o kai tokį namą nupučia, tuomet jau bandome kažką daryti“, – saugumo padėtį komentuoja D. Karpovič, „Telia Lietuva“ Verslo klientų vadovas.

Andrius Šemeškevičius, „Telia Lietuva“ Technologijų vadovas.

A. Šemeškevičius, „Telia Lietuva“ Technologijų vadovas, primena, jog svarbu ne tik užtikrinti įmonės procesų tęstinumą, bet reikia rūpintis ir įmonės reputacija bei klientų duomenimis.

„Metas pripažinti, jog esame priklausomi nuo IT sistemų ir skirti tam deramą dėmesį bei finansus. Taip pat svarbu suvokti, jog vagys nesilaužia į kiemą, kurį saugo šunys ir signalizacija. Jie mieliau renkasi neapsaugotus namus – kas nuolat skiria dėmesio IT apsaugai, tas išvengia nekviestų svečių. Kaip rodo mūsų patirtis su įmonėmis, kurios apsaugojo savo IT sistemas, tokių kibernetinių pavojų rizika reikšmingai sumažėja“, – pažymi A. Šemeškevičius.