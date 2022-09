NASA vėl atideda misiją į Mėnulį

Chandano Khannos (AFP / „Scanpix“) nuotr.

NASA dabar planuoja jau kelis kartus atidėtą nepilotuojamą misiją į Mėnulį „Artemis 1“ paleisti ne anksčiau kaip rugsėjo 27-ąją, pirmadienį savo tinklaraštyje paskelbė JAV kosmoso agentūra.

Tiksli data priklausys nuo to, ar inžinierių komandoms pavyks sėkmingai pripilti degalų į raketą „Space Launch System“ (SLS). Be to, jiems reikės užsitikrinti išimtį, kad nereikėtų iš naujo išbandyti baterijų avarinio skrydžio sistemoje, naudojamoje raketai sunaikinti, jeigu ji nukrypsta nuo numatyto kurso.

Jei tokia išimtis nebus suteikta, raketą teks gabens atgal į surinkimo angarą, o tokiu atveju terminas pailgėtų keliomis savaitėmis.

Pasak NASA, jei startas įvyks rugsėjo 27-ąją, „70 minučių trukmės paleidimo laikotarpis prasidės 11 val. 37 min. (18 val. 37 min. Lietuvos laiku)“, o misija baigsis lapkričio 5-ąją, kai kapsulė „Orion“ nusileis vandenyne.

Galima kita starto data – spalio 2-oji.

Per kosminę misiją „Artemis 1“ tikimasi išbandyti SLS ir jos nešamą nepilotuojamą kapsulę „Orion“, rengiantis būsimoms astronautų kelionėms į Mėnulį.

Paleistas erdvėlaivis Mėnulį pasieks per kelias dienas, o labiausiai priartėjęs prie dangaus kūno, skries maždaug 100 km atstumu nuo jo paviršiaus.

Vienas iš pagrindinių kelionės tikslų – per erdvėlaivio grįžimą į atmosferą išbandyti kapsulės šiluminį skydą, kuris, būdamas 5 m skersmens, yra didžiausias kada nors sukurtas.

Per kitą misiją – „Artemis 2“ – astronautai apskries Mėnulį, bet nenusileis ant jo paviršiaus. „Artemis 3“ įgula turėtų išsilaipinti Mėnulyje, bet tai nutiks ne anksčiau kaip 2025 metais.

NASA Mėnulyje nori pastatyti ilgalaikę kosminę bazę „Gateway“ (Vartai). Šiame objekte mokslininkai ketina įgyti žinių labai ilgoms kosminėms misijoms – tokias kaip 4-ą dešimtmetį planuojamas pilotuojamas skrydis į Marsą.

Daugiau apie žmonių ambicijas sugrįžti į Mėnulį skaitykite šiame VŽ straipsnyje.

