Dominykas Palšis: IT infrastruktūra per krizes. Ką reikia žinoti?

Vos spėjusiam atsitiesti nuo pandemijos verslui gresia nauji iššūkiai. Kalbos apie artėjančią krizę ir recesiją toli gražu nėra iš piršto laužtos, todėl įmonių vadovams tenka gerokai pasukti galvą, kaip perdėlioti prioritetus naujomis taupymo režimo sąlygomis.

Praktika rodo, kad pirmiausia verslas yra linkęs mažinti etatų skaičių, griežtinti išlaidų kontrolę ir gerokai apkarpyti IT infrastruktūrai skirtas investicijas. Visgi, vertinga pradėti nuo vidinės resursų peržiūros: ką naudojame, ko nereikia, ko trūksta. Kad krizės metu blaškomas verslo „laivelis“ išlaikytų pasirinktą kursą ir patirtų kuo mažiau pavojų.

Iš anksto sudėliota IT resursų valdymo strategija leidžia įmonėms lengvai ir dažniausiai sėkmingai išgyventi krizinius periodus, ar tai būtų recesija, ar eiliniai verslo iššūkiai.

Modernus technologijų resursų valdymas - mažesnės išlaidos

Pastarųjų metų situacija paskatino technologijų ir inovacijų verslo procesuose raidą. Tradiciniai verslai stipriai daugiau investavo į nutolusias darbo vietas, darbuotojai jau apginkluoti naujausia įranga: ne tik geriausiais, lengvais nešiojamais kompiuteriais, bet mažiausiai dviejų monitorių sprendimais, galinga periferine įranga. Nemažai investuota į saugumo sprendimus, vaizdo, garso techniką. Dalis verslų apskritai pakeitė verslo modelį ir persikėlė į internetą.

Per pandemiją daugiausiai laimėjo tie, kas spėjo savo infrastruktūros valdymą patikėti profesionalams, įsivertinti, kokios technikos ir licencijų reikia efektyviam darbui, kokie saugumo sprendimai būtini, ar verta išlaikyti senus ir nuolat problemų keliančius serverius, o gal sistemas perkelti į modernią Cloud aplinką.

Nors įmonės gan greitai susivokė, kurią savo procesų dalį, paslaugas ar produktus verta skaitmenizuoti, senoviniais metodais valdomą IT ūkį pertvarkyti yra pakankamai sudėtinga ir tam reikia visos organizacijos pastangų.

Internete veikiantys ir staigiai išsiplėtę verslai turėjo kitą iššūkį – šimteriopai išaugusius klientų srautus, o su jais ir sistemų plečiamumo, resursų valdymo ir kitus klausimus. Tačiau lankstumas yra vienas pagrindinių moderniai valdomos technologijų infrastruktūros požymių: esant poreikiui resursus galima padidinti tiek, kiek reikia, pasikeitus aplinkybės, traukiantis vartojimui – juos atitinkamai mažinti. Tas gerai atsispindi organizacijų kaštų lentelėse. Mažėjant vartojimui mažėja išlaidos.

Moderniai valdoma IT infrastuktūra ir geriausios DevOps praktikos įmonių vadovams leidžia bent jau ramiau miegoti ir koncentruotis į savo verslo iššūkius, mažiau išleisti nešvaistant lėšų nereikalingiems resursams ir uždirbti daugiau, nes visas dėmesys skiriamas tiesioginiams verslo klausimams, o ne rūpesčiams, kad kažkas neveikia: pradedant įranga biure, baigiant sistemomis, generuojančiomis verslui pinigus.

IT skyrius įmonės viduje negarantuoja sėkmės

Nors vidinis, išplėstas IT skyrius tapo modernios įmonės vizitine kortele, artėjantis recesijos periodas verčia vadovus atsisakyti prabangos atributų. Jokia paslaptis, kad išlaikyti nuosavą IT skyrių yra gerokai per brangu: vertingų specialistų paieškos dažnai yra bevaisės, darbuotojų kompetencijai didinti nuolatos reikia finansinių išteklių, o ir patys atlyginimai gerokai viršija šalies vidurkį. Net ir geriausios ekonominės situacijos laikais vadovams buvo sunku suprasti tokio skyriaus naudą, ką bekalbėti apie pačių darbuotojų norą domėtis naujausiomis inovacijų rinkos praktikomis, neprarasti motyvacijos nuolat atnaujinti kompetenciją, nuolat stebėti tendencijas ir technologijų galimybes.

Tokiu atveju artėjama prie situacijos, kuomet IT infrastruktūra ir visa įmonės technologinė ateitis yra paremta požiūriu „kažką kažkaip padarėm, suramstėm, o toliau geriau nejudinam”.

Vis daugiau verslų, ne tik dėl racionalaus taupymo, bet ir dėl kompetencijos, į kurią nereikia investuoti, renkasi išorinio IT skyriaus sprendimą, kai verslo IT infrastruktūrą valdo ypač platų kompetencijų portfelį turintis technologijų partneris, kuris nuotoliniu būdu arba vietoje, priklausomai nuo poreikio, greitai ir operatyviai atlieka einamuosius IT darbus – konfigūruoja darbo vietas naujiems darbuotojams, sutvarko prieigas prie sistemų ar failų serverio, tvarko ir užtikrina įmonės tinklų klausimus, prižiūri įmonės duomenų saugumą, stebi kibernetinį lauką perspėja apie grėsmes, diegia reikalingas papildomas licencijas, operatyviai sprendžia kasdienius, kritinius incidentus, kuriuos Jūsų darbuotojai registruoja šiuolaikiškoje „Service Desk“ platformoje.

Turint išorinį IT partnerį verslui nereikia rūpintis savo darbuotojų motyvacija, investicijomis į jų žinias, nes technologijų pasaulyje viskas greitai ir stipriai keičiasi, naujieji Windows 11 Pro jau reikalauja specifinių kompetencijų ir jei netyčia atkeliavus naujausiam nešiojamo kompiuterio modeliui neveiks žemų dažnių garsiakalbis, išorinis IT partneris iš karto pasakys, kur problema, o vietos IT skyriaus žmogus nebūtinai žinos, ką daryti. Ką jau kalbėti apie skirtingų operacinių sistemų kompiuterių ir kitos įrangos suderinamumą, kai įmonėse atsiranda vis daugiau Apple darbo vietų.

Pagrindinis išorinio IT skyriaus privalumas yra tas, kad įmonei visos technologijų paslaugos ir įranga operatyviai teikiamos 7/24/365 principu. Išoriniam IT skyriui nereikia atostogų ar nedarbingumo lapelio, jam netrūksta motyvacijos ir kompetencijos siekiant pritaikyti moderniausias praktikas konkrečioje situacijoje. Išorinio IT skyriaus darbuotojų komanda yra sertifikuota: darbuotojai kryptingai ugdo savo kompetencijas konkrečiose srityse, daug patirties ir greitai įgyja spręsdami nekasdienius klientų iššūkius, todėl žinių portfelis yra nepralenkiamas.

Skuboti sprendimai gali kainuoti verslo ateitį

Bet kokie sprendimai, susiję su infrastruktūros pokyčiais, turi būti labai apgalvoti, o geriausia, pagrįsti vidiniu resursų ir procesų auditu, jokiais būdais ne nuojautomis ar intuicija.

Įsivertinus turimus resursus galima drąsiai priimti sprendimus dėl būtinų pokyčių, rasti patikimus partnerius pokyčiams suvaldyti ir per laiką, suplanavus juos įgyvendinti.

Juk bet kuriam IT partneriui bus sudėtinga perimti infrastruktūros valdymą, jei nebus su kuo kalbėtis iš IT skyriaus žmonių. Tik jei vidinio IT skyriaus kaštai per mėnesį gali siekti apie 10 000 EUR, neskaitant investicijų į kompetenciją, motyvaciją, darbo vietą, kitus įmonei būtinus resursus, tai išorinis IT partneris Jūsų infrastruktūrą gali valdyti dažnai ir už trigubai žemesnę kainą.

Ką daryti su saugumu?

Kibernetinis saugumas krizių metu – atskira ir labai plati tema, tačiau norisi pabrėžti, kad sudėtingu laikotarpiu, kai viešojoje erdvėje tvyro įtampa ir nežinia, ar tai būtų didesnės elektros kainos, ar nelaukiamos šildymo sąskaitos, ar karo baimė, darbuotojai tampa patiklesni, mažiau budrūs. Žmogiškasis faktorius visada buvo ir bus pagrindine spraga visose saugumo grandinėse, todėl teisingai projektuojant kibernetinio saugumo infrastruktūrą, ją derinant su turimomis licencijomis ir užkardant galimus incidentus dar jų priešaušryje galima užtikrinti kritinės verslo informacijos duomenų saugumą ir išvengti labai didelių išlaidų, susijusių su duomenų nutekėjimu, įmonės finansinės informacijos užkodavimu per nuotolį reikalaujant išpirkos ir panašiai.

Verslai, turintys tik įmonės vidinius IT resursus be išorinės kompetencijos, greičiausiai nežino, kad Microsoft, jau verslo licencijos diegimo lygyje leidžia reikšmingai apsaugoti darbuotoją nuo „phishing“ ir kitų atakų.

Lietuvių „Skaylink“ sukurtas ir pasaulyje unikalus valdomo saugumo sprendimas „BTT Armour“ leidžia valdyti ir stebėti visų licencijuotų darbo vietų saugumą per nuotolį, užtikrinti, kad jokie kenkėjiški laiškai ar informacija nepasiektų darbuotojų, įskaitant jų darbo vietą ir kitus susijusius įrenginius – mobiliuosius telefonus, planšetes, kurie vis dažniau naudojami hibridinio darbo „iš namų ar iš ofiso“ praktikose.

Pasak įmonių IT vadovų, jau naudojančių tokius sprendimus, suvokimas, ką leidžia bazinės programinės įrangos galimybės, lemia visos įmonės licencijų politikos pokyčius, nes verslas gilinasi, ką perka, nebedubliuoja programinės įrangos galimybių ir dėl to galiausiai sutaupo.

Tikslingai, atsižvelgiant į darbuotojų įpročius, nesukonfigūruota programinė įranga, gali būti tarsi prabangūs namų vartai, kuriuos šeimininkai pamiršo užrakinti ir dar raktus spynoje paliko.

Ką daryti?

Jums atrodo, kad IT kaštai per dideli? Nesate tikri, ar IT skyrius atliepia įmonės poreikius. Ryte pabundate su baime, kad visos sistemos „ant plauko“? IT skyrius vis ko nors prašo, o Jūs nesate tikri, ar įmonei to reikia?

Atlikite išorinį IT efektyvumo ir brandos vertinimą. „Skaylink“ tokį vertinimą klientams atlieka nemokamai. IT skyriui ir vadovybei pateikiamas klausimynas ir gavus atsakymus „Skaylink“ ekspertai ne tik įvertina IT infrastruktūros būklę, kritines vietas, tačiau pateikia aiškų darbų sąrašą, ką reikia susiplanuoti ir padaryti, idant IT infrastruktūra atlieptų verslo poreikius ir būtų efektyviai valdoma.

Tokie vertinimai padėjo didžiausiems Lietuvos verslo flagmanams suplanuoti ir įgyvendinti reikalingus pokyčius: miegoti ramiau, uždirbti daugiau, išleisti mažiau.

Dominykas Palšis yra „Skaylink“ pardavimų grupės vadovas. Jei turite klausimų, norite pasikonsultuoti, drąsiai kreipkitės. Tel. +370610 11180. El. p. pardavimai@bttcloud.com

Dominykas Palšis „Skaylink“ pardavimų grupės vadovas.