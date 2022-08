Estija praneša atrėmusi didžiausią kibernetinių atakų bangą nuo 2007 m.

Estijos vėliava. Shutterstock nuotr.

Estiją trečiadienį užklupo plataus masto kibernetinių atakų banga, kuri vis dėlto nepadarė didelės žalos, pranešė Ekonomikos ir ryšių ministerija.

„Estiją vakar ištiko didžiausio masto kibernetinės atakos nuo 2007 metų. Bandymai surengti paskirstytos paslaugos trikdymo (DDoS) atakas buvo nukreipti tiek prieš valdžios institucijas, tiek prieš privatųjį sektorių“, – per „Twitter“ pranešė už skaitmeninę plėtrą atsakingas ministerijos pareigūnas Luukas Kristjanas Ilvesas.

Jis nurodė, kad atakos nebuvo sėkmingos ir kad valstybės teikiamos elektroninės paslaugos veikia.

Pasak pareigūno, užpultos interneto svetainės buvo prieinamos visą dieną, neskaitant kelių trumpų sutrikdyto darbo laikotarpių.

„Išpuolis Estijoje iš esmės liko nepastebėtas“, – patikino L. K. Ilvesas.

Estijos reagavimo į kibernetinius incidentus padalinys CERT-EE aptiko 24 kenkėjiškomis programomis užkrėstus tinklapius ir serverius, per kuriuos buvo bandoma atakuoti Estijos interneto vartotojų įrenginius.

Nustatyta, kad buvo užkrėsti 137 įrenginiai, apie tai informuoti interneto paslaugų teikėjai. Per pastarąją parą iš viso įvykdyta 12 DDoS atakų prieš įvairias valdžios institucijas.

Dar keturių išpuolių taikiniais tapo privataus sektoriaus organizacijos, tačiau už šių atakų galėjo slypėti ketinimas atakuoti viešųjų paslaugų tiekėjus.

Be to, CERT-EE komanda buvo informuota apie aštuonis tinklapius, per kuriuos mėginama išgauti žmonių elektroninio pašto adresus ir banko sąskaitų duomenis.

