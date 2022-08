E. Muskas meta viešą pirštinę „Twitter“ vadovui: įrodykite tai visuomenei

Verslininkas Elonas Muskas. Dado Ruvic („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

JAV verslininkas, „Tesla“ įkūrėjas Elonas Muskas šeštadienį pakvietė „Twitter“ generalinį direktorių Paragą Agrawalą viešiems debatams apie socialinio tinklo esą slepiamus duomenis apie netikrų anketų skaičių.

„Šiuo įrašu aš kviečiu @paraga viešai diskutuoti apie „Twitter“ botų procentą. Tegul jis įrodo visuomenei, kad „Twitter“ turi <5 % netikrų arba šlamšto vartotojų per dieną!“, – savo „Twitter“ paskyros komentarų skiltyje paskelbė E. Muskas.

Bendrovei artimas šaltinis CNBC teigia, kad debatai neįvyks dėl vykstančio teismo proceso.

Šių metų balandžio mėn. E. Muskas pateikė pasiūlymą už 44 mlrd. USD įsigyti „Twitter“. Po to, kai bendrovės susitarė dėl sandorio, milijardierius pareiškė, kad nutraukia įsigijimą, ir apkaltino socialinį tinklą, kad šis, be kita ko, savo reguliatoriui pateiktuose dokumentuose nurodo klaidingus skaičius, susijusius su pelningų aktyvių vartotojų skaičiumi per dieną ir šlamšto bei botų paskyrų skaičiumi.

Tuomet „Twitter“ padavė E. Muską į teismą, siekdamas užtikrinti, kad sandoris būtų įvykdytas, kaip žadėta, o milijardierius liepos 29 d. ten pat pateikė priešpriešinius reikalavimus ir priešieškinį.

Rugpjūčio 6 d., šeštadienį, prieš pat 1 val. nakties, E. Muskas pradėjo skelbti keletą tviterio žinučių, kuriose bendravo su gerbėju, apibendrindamas savo kaltinimus socialiniam tinklui. Verslininko teigimu, „Twitter“ pateikė jam „pasenusius duomenis“ ir „suklastotą duomenų rinkinį“, kai jis paprašė bendrovės pateikti išsamią informaciją apie tai, kaip ji skaičiuoja šlamšto bei botų paskyrų kiekį.

„Gera problemos santrauka. Jei „Twitter“ paprasčiausiai pateiks savo metodą, kaip atrenka 100 paskyrų ir kaip patvirtinama, kad jos yra tikros, sandoris turėtų būti tęsiamas pradinėmis sąlygomis. Tačiau jei paaiškės, kad jų SEC pateiktos ataskaitos yra iš esmės melagingos, jis neturėtų būti vykdomas“, – komentavo E. Muskas.

Visgi, socialinio tinklo vadovai kaltinimus atmeta, pastebėdami, kad tam verslininko pusė nepateikia „nė kruopelės įrodymų“.

„Pasak E. Musko, jis – milijardierius, daugybės bendrovių įkūrėjas, kuriam patarinėja Volstrito bankininkai ir advokatai – buvo apgautas ir pasirašė 44 mlrd. USD įsigijimo sandorį. Ši istorija yra neįtikėtina ir prieštaraujanti faktams, taip, kaip ir atrodo“, – teigia bendrovė.

Ji siekia, kad verslininkas įgyvendintų pasirašytą susitarimą dėl įmonės įsigijimo.

Teismo procesas dėl to, ar E. Muskas turėtų sumokėti bendrovei žadėtą sumą – 54,2 USD už akciją – prasidės spalio 17 d.

