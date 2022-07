„Surfshark“: duomenų vagysčių daugėjo kartais, bet nerimauti pagrindo nėra

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Nutekintų paskyrų skaičius Lietuvoje antrąjį ketvirtį buvo 7 kartus didesnis nei metų pradžioje, tačiau pagrindo stipriai nerimauti nėra – toks prieaugis fiksuojamas dėl labai žemos pirmojo ketvirčio palyginamosios bazės, teigia „Surfshark“ kibernetinio saugumo ekspertai.

Antrąjį ketvirtį Lietuvoje nutekinta daugiausiai paskyrų iš visų Baltijos šalių – 61.000, arba 7 kartus daugiau nei sausio-kovo mėnesiais, skelbiama „Surfshark“ pranešime.

Pasak bendrovės, nukentėjusiųjų skaičius lieka bene mažiausias per pastaruosius kelis metus. Be to, nors reaguodami į Lietuvos paramą Ukrainai bei Kaliningrado tranzito situaciją grasina programišiai iš Rusijos, jų galimai koordinuojamų atakų metu duomenys pavagiami itin retai.

„Matome bendrą tendenciją, jog mūsų regione sėkmingai įgyvendintų kibernetinių atakų pastaruoju metu vis daugėja. Bet žvelgiant į pastaruosius kelerius metus, bent jau Lietuvoje nutekintų paskyrų skaičius – vienas mažiausių. Pavyzdžiui, praėjusių metų antrąjį ketvirtį buvo nutekinta beveik 250.000 paskyrų, o pandemijos pradžioje šis skaičius net viršijo 700.000 per ketvirtį“, – sako Aleksandr Valentij, „Surfshark“ saugumo vadovas.

Pasak jo, prieaugio nereikėtų tiesiogiai sieti su Rusija, nes kibernetinių atakų kilmę išsiaiškinti labai sunku, o Rusijos programišių grupuotės „Killnet“ atakų metu duomenys įprastai nenutekinami – jos yra paskirstytojo paslaugos trikdymo (DDoS).

„Visgi, egzistuoja tikimybė, jog tokios atakos gali būti naudojamos dėmesiui nukreipti, kol ruošiama dirva duomenų nutekinimui. Tokiu atveju ateityje matytume daugiau žalos turinčių incidentų“, – tvirtina A. Valentij.

Latvijoje per tą patį laikotarpį programišių aukų skaičius didėjo 52% iki 17.700, Estijoje – 34% iki 9.500.

Daugiausiai paskyrų pasaulyje balandžio-birželio mėnesiais nutekinta Rusijoje – nors bendras skaičius sumažėjo 33%, jis siekė 29 mln. paskyrų. Tai reiškia, kad statistiškai bent vienos paskyros neteko kas penktas Rusijos gyventojas.

Po Rusijos pagal nutekintas paskyras rikiuojasi Indija (4,4 mln.), Kinija (3,4 mln.), Brazilija (3,2 mln.), JAV (2,3 mln.) ir Pietų Korėja (1,8 mln.).

Rusijos užpultoje Ukrainoje nutekintų duomenų skaičius padidėjo beveik tris kartus, iki 688.000

