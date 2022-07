Penki būdai, kaip įmonei padidinti savo kibernetinio saugumo lygį

Pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, padaugėjus kibernetinio saugumo atakų, verslas susiduria su daugybe iššūkių. Per pastaruosius metus šios grėsmės išaugo nerimą keliančiu greičiu ir dabar prognozuojama, kad elektroniniai nusikaltimai pasauliui iki 2025 m. kasmet kainuos 10,5 trilijono JAV dolerių, kai prieš dešimtmetį ši suma sudarė 3 trilijonus JAV dolerių. Be to, per pastaruosius pora metų pasaulyje susiklosčiusi situacija sveikatos srityje irgi turėjo įtakos verslo modelio pokyčiui – viskas persikėlė į internetą. Organizacijos turėjo greitai transformuotis vos ne pernakt, kad galėtų veikti toliau. Kai kurie išlaikė tęstinumą, per kelias savaites visiškai persikeldami į internetą, sukurdami virtualių procesų ir didelio masto nuotolinio bendradarbiavimo poreikį. Tačiau skaitmenizuojant procesus ir funkcijas, pritrūkus gilios analizės ir saugumo priemonių, gali kilti nepageidaujamų saugumo rizikų. Saugumo komandoms teko ypač sparčiai prisitaikyti prie naujų paradigmų, rasti naujų būdų, kaip nustatyti grėsmių lygius ir supaprastinti įrankius bei procesus. Atėjo metas, kai kiekviena įmonė ar organizacija turi gebėti apsiginti, taip pat – sukurti saugumo kultūrą ir modernizuoti požiūrį, kad užtikrintų savo saugumą.

Aplinkoje, kurioje įmonės iš dalies arba visiškai veikia internete, pagrindinis klausimas yra – kaip apsaugoti organizaciją, kartu puoselėjant produktyvumą ir bendradarbiavimą. Kiekvieną dieną turime užbėgti už akių grėsmėms. Siūlome susipažinti su penkiais būdais, kaip tai padaryti.

1. Užtikrinkite kelių dalių autentifikavimą (angl. MFA, Multi-Factor Authentication), kad 99,9 proc. sumažintumėte tapatybės atakų apimtis. Verslas gali išvengti kai kurių išpuolių, uždrausdamas darbuotojams naudoti netinkamus slaptažodžius, blokuodamas seną autentifikavimą ir suteikdamas darbuotojams žinių apie galimą duomenų viliojimą sukčiaujant. Vis dėlto vienas geriausių dalykų, kurį gali padaryti darbuotojai, tai – įjungti kelių dalių autentifikavimą MFA. Taip sudaromas papildomas barjeras ir saugumo sluoksnis, dėl kurio užpuolikams yra ypatingai sunku pasiekti savo tikslo. Geriausia yra tai, kad daugumai paslaugų MFA yra nemokamas!

2. Įgalinkite ir įdiekite organizacijoje „Nulinio pasitikėjimo“ (angl. Zero Trust) modelį. „Nulinio pasitikėjimo“ architektūra sumažina riziką, visose aplinkose užtikrindama griežtą tapatybės patikrą, patvirtindama įrenginio atitiktį prieš suteikiant prieigą bei užtikrindama mažiausias būtinas prieigos teises tik prie aiškiai įgaliotų išteklių. „Nulinio pasitikėjimo“ modelio principai yra šie: išsamiai viskas patikrinama, naudojamos mažiausios būtinos prieigos teisės ir visada vertinamas galimas pažeidimas.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



3. Valdykite visą skaitmeninį turtą – sumažindami šešėlinį IT. Šešėlinis IT yra programų, paslaugų ir infrastruktūros rinkinys, kuris kuriamas ir valdomas nesilaikant nustatytų įmonės standartų. Šie verslo srityje sukurti sprendimai (dar žinomi kaip šešėlinis IT) egzistavo visada, tačiau pastaruoju metu iškilo dėl to, kad skirtingos organizacijų komandos greitai pritaikė SaaS paslaugas. Tai aptikus ir tinkamai valdant, verslo aplinka taptų daug saugesnė.

4. Apsaugokite kiekvieną galinį punktą. Visi galiniai punktai visada privalo būti apsaugoti. Tai apima ne tik rangovų, partnerių ir svečių įrenginius, bet ir programas bei įrenginius, kuriuos darbuotojai naudoja darbo duomenims pasiekti, nepriklausomai nuo to, kam įrenginys priklauso.

5. Sukurkite dirbtiniu intelektu (DI) pagrįstą debesų saugos būklės valdymą. Pagrindinis debesų saugos komandos, dirbančios su būklės valdymu, tikslas yra nuolat teikti ataskaitas ir gerinti organizacijos saugos būklę, sutelkiant dėmesį į galimo užpuoliko investicijų grąžos sutrikdymą. DI padeda anksti aptikti ir valdyti grėsmes, kad būtų užtikrintas organizacijos saugumas.

Kiekviena įmonė ir organizacija turėtų visapusiškai mąstyti apie saugumą ir spręsti sudėtingiausias šiandieninio pasaulio problemas (pvz., slaptažodžiai, decentralizuotas identifikavimą, duomenų reglamentavimas ir kt.) pasitelkdama saugumo kūrimo, debesų ir integruoto požiūrio į darbuotojus galimybes. Naujasis darbo pasaulis reikalauja naujo požiūrio į saugumą. Kiekvienos organizacijos tikslas turėtų būti siekti kuo didesnio paprastumo vis labiau sudėtingame pasaulyje, kad būtų užtikrintas saugumas visiems.