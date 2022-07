„BIOK LAB“ IT migracijos užkulisiai: partnerystė, kai laimi visi

Norbertas Žioba, „BIOK laboratorija“ vadovas.

2021 m. lapkričio mėnesį, pristigusi vietos plėtrai senosiose patalpose, didžiausia kosmetikos gamybos įmonė Lietuvoje „BIOK laboratorija“ persikėlė į naują gamyklą Klevinėje. Nors praėjo tik pusė metų, tačiau savalaikiai įmonės sprendimai investuoti į modernią ir tvarią infrastruktūrą jau dabar leidžia sparčiau žengti link ekologiškesnių veiklos metodų ir lyderiauti mažinant gamybos poveikį klimato kaitai.

„BIOK LAB“ gamykla yra viena iš nedaugelio mūsų šalyje, turinti A++ klasės sertifikatą. Be to, kad pastate įdiegti energiją taupantys šilumos siurbliai, LED apšvietimas bei lietaus vandens surinkimo mechanizmas, užtikrinantis rekreacinę ir ekologinę funkcijas, sklype taip pat numatyti keli tvenkiniai, darbuotojų ir svečių automobilių stovėjimo aikštelė su elektromobilių krovimo stotelėmis. Planuojama, kad šie sprendimai 20-ies metų laikotarpiu leis įmonei sumažinti išmetamų CO2 dujų kiekį net iki 1000 tonų.

„Jau kurį laiką rinkoje stebime tendenciją, kad vis daugiau Lietuvos gyventojų renkasi ekologiškus ir gamtai draugiškus produktus. Todėl, statant naują „BIOK LAB“ gamyklą, ekologijai skyrėme itin daug dėmesio ir siūlomų sprendimų tvarumą vertinome itin atsakingai. Kitaip tariant, įgyvendinome dažnai girdimą patarimą ir pradėjome nuo savęs. Šiandien esame tikri, kad naujoji gamykla leis rinkai pasiūlyti produktų, kuriems gaminti 100% bus naudojama tik žalioji energija. Verta paminėti, kad rinkomės draugiškus gamtai sprendimus ne tik pastato projektavimo metu, bet ir kuriant IT infrastruktūrą. Praėjo daugiau nei pusmetis, kai įsikėlėme į „naujus namus“, tačiau inovatyvios darbo vietos vis dar džiugina mus vos įžengus pro duris,“- dalinasi Norbertas Žioba, „BIOK laboratorija“ vadovas.

Užduotį kurti šiuolaikišką ir tvarią IT infrastruktūrą naujojoje gamykloje „BIOK LAB“ patikėjo kompanijai „GoIT“, kuri nuo pat persikėlimo projekto pradžios tapo nepamainomu IT partneriu. „GoIT“ prisiėmė atsakomybę parinkti „žalius“ IT sprendimus bei, atsižvelgiant į gamyklos ateities plėtros planus, pasiūlyti tik prognozuojamus pajėgumus patenkinti gebančius IT gamintojus.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



„Į mūsų rankas atidavė visus technologinius klausimus. Klientas tikėjosi ne tik profesionaliai įgyvendinto projekto rezultatų bet ir atsakingo požiūrio į kasdien kylančius iššūkius. Dedikavome projekto vadovą ir techninę komandą, kuri užtikrino sklandų ir nenutrūkstamą IT infrastruktūros veikimą migracijos metu. Atrinkome ir diegėme kruopščiai parinktus modernius ir laikui atsparius technologinius sprendimus. Tuo pačiu atlaisvinome klientui rankas rūpintis tik jų verslui svarbiais klausimais,“ – dalinasi Tomas Kirchovas, IT priežiūros paslaugų ir sprendimų įmonės UAB „GoIT“ vadovas.

Jo manymu, įgyvendinant bet kokius strateginius pokyčius, turi būti dedikuota ne tik vidinė specialistų komanda, bet ir nuo projekto pradžios įgalinti visi susiję partneriai. „Mūsų pagrindinė užduotis – užtikrinti verslo klientų nenutrūkstamą veiklą. Šiuo atveju, klientas užtikrino galimybę įsitraukti į procesą iš pagrindų – padėjome teisingai suformuoti būsimos IT infrastruktūros reikalavimus, valdėme IT projektą, koordinavome komunikaciją ir integraciją su trečiosiomis šalimis bei tiekėjais, vėliau diegėme pasirinktus IT sprendimus, juos testavome ir tvirtinome.“

Anot T. Kirchovo, „BIOK LAB“ persikėlimas į naujas patalpas buvo vienas įdomesnių „GoIT“ vykdytų projektų. Šiame projekte, pilnai ir epizodiškai, dirbo visi įmonės IT specialistai, kadangi ekspertinė patirtis tiesiog būtina tam, kad IT ir vidinių procesų pokyčiai vyktų greitai ir nepastebimai – taip, kad darbuotojai ir klientai to nepajustų.

„BIOK LAB“ vadovas pritaria, kad didžiausia „GOIT“ paslaugų vertė – tai ne sutartinių įsipareigojimų nepriekaištingas įvykdymas, o partneriškas požiūris ir betarpiškas bendradarbiavimas viso strateginio projekto metu: „GoIT komanda nuo pat pradžių atsakingai valdė mūsų projektą ir savarankiškai pasirūpino visais IT sprendimais, mums praktiškai nieko nereikėjo daryti. Kartu pasirinkome „Dell“ įrangą dėl šio gamintojo požiūrio į tvarumą, ekologiją ir išskirtines sąlygas garantinio serviso metu. Mūsų patirtis rodo, kad galime drąsiai pasitikėti „GoIT“ ir jų ilgamete partneryste su „Dell“ gamintoju“.

Į naujosios gamyklos pastato statybas ir įrangą „BIOK LAB“ investavo 6,5 milijonus eurų. Persikelti į naujas patalpas paskatino tvarumo siekis ir verslo plėtros planai. Verta paminėti, kad „BIOK LAB“ ypatingai didelį dėmesį skyrė moderniems IT sprendimams. Diegdama išmaniuosius IT sprendimus, įmonė pasirinko „Dell Technologies“ įrangą.

Pavyzdžiui, pasirinkti „Dell“ P series monitoriai ir Optiplex Micro stacionarūs kompiuteriai atitinka „EPEAT® Gold“ ir ENERGY STAR® tvarumo standartus. Monitoriai pasižymi išskirtine spalvų gama ir įdiegta į akių komfortą orientuota ComfortView Plus funkcija, kuri prisitaiko prie vartotojų poreikių ir leidžia darbuotojams dirbti žymiai produktyviau.

Kalbant apie tvarius „Dell Technologies“ sprendimus, verta paminėti ir tai, kad Optiplex serijos stacionaraus kompiuterio korpuso ir ventiliatorių sistemos gamyboje naudojamos perdirbtos medžiagos, įskaitant tarp vandenyno atliekų nugulantį plastiką. O tai visiškai atitinka „Dell Technologies“ išsikeltą tikslą iki 2030-ųjų tapti visiškai aplinkai draugišku gamintoju. Be jokios abejonės, Lietuvos įmonės pasirinkdamos tvarius „Dell“ sprendimus tiesiogiai įtakoja ir prisideda prie šio kilnaus tikslo įgyvendinimo.

Apie

„Biok laboratorija“ („BIOK LAB“) – yra didžiausia Lietuvoje kosmetikos gamybos bendrovė, valdanti prekės ženklus „Margarita“, „Ecodenta“ ir „Kilig“. Daugiau skaitykite https://www.bioklab.lt

„GoIT“ Lietuvoje veiklą pradėjo prieš 10 metų, visose Baltijos šalyse teikia IT aptarnavimo paslaugas, debesų kompiuterijos ir duomenų saugumo sprendimus, prižiūri įvairaus profilio ir dydžio kompanijų IT infrastruktūras, veda mokymus, atlieka IT auditus. Daugiau skaitykite https://www.goit.lt/

„Dell Technologies“ , nuo 2016 metų susijungus „Dell“ ir „EMC Corporation“, valdo šiuos prekės ženklus – „Dell“, „Dell EMC“, „Pivotal“, „RSA“, „SecureWorks“, „Virtustream“ ir „VMware“. Pernai metais kasmetinis „Dell Technologies Forum“, bendradarbiaujant drauge su „Intel“ ir „Microsoft“, daugiausia dėmesio skyrė Vidurio ir Rytų Europos regione veiklą vykdantiems verslams, tarp kurių ir Lietuvos, Latvijos bei Estijos įmonės.

Norbertas Žioba, „BIOK laboratorija“ vadovas.