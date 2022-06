Tvari IT įranga – mada ar ateitis?

Tomas Kirchovas, UAB „GoIT“ vadovas.

Kol vienos įmonės vis dar abejoja dėl investicinės grąžos į tvarumą, kitos gi imasi lyderystės ir brėžia strateginę kryptį jų pasekėjams. Taip „Dell Technologies“ – viena didžiausių IT įrangos gamintojų pasaulyje – įgyvendina beveik dešimtmečio trukmės tvarumo strategiją. Gerąsias praktikas pamažu perima ir jos Lietuvos partneriai.

Remiantis tvarumo ekspertų vertinimu, vis daugiau verslų atsigręžia į „žaliuosius“ sprendimus. Tam įtakos turi ne tik padidintas visuomenės dėmesys klimato atšilimui, bet ir kasmet augantis vartotojų dėmesys aplinkosaugai ir socialiniams faktoriams renkantis vieną ar kitą produktą.

„Stebime, kad net 77% galutinių vartotojų mieliau renkasi socialiai atsakomingų gamintojų IT įrangą, ypač keliančių aukštus aplinkosaugos reikalavimus tiek gamybos procesams, tiek patiems įrenginiams. Kaip, vienas lyderiaujančių IT įrangos gamintojas privalome savo klientams teikti ne tik inovatyvius, bet ir tvaresnius technologinius sprendimus,“- bendrovės strateginiais tvarumo tikslais dalinasi Mantas Bruzgė, „Dell Technologies“ Baltijos šalių partnerių vadybininkas.

„Dell Technologies“ patvirtino socialinės atsakomybės ir tvarumo programą, kuri apima visą bendrovės veiklą – nuo Dell komponentų gamybos iki to, kokių tvarumo tikslų naudodami Dell produkciją gali pasiekti Dell partneriai ir galutiniai įrangos vartotojai.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Tvarumo įtaka visuomenės gerovei – „Dell Technologies“ strategijos dalis

„Dell Technologies“ vis labiau akcentuoja tvarumo svarbą ir tikisi iki 2030-ųjų tapti visiškai aplinkai draugišku gamintoju. Bendrovė išsikėlė sau tikslą, kad 100% Dell įrenginių pakuočių bei daugiau nei pusė gamyboje naudojamų komponentų būtų pagaminama iš medžiagų, kurios yra perdirbtos arba išgaunamos iš atsinaujinančių gamtos išteklių.

Naujausias šios strategijos įgyvendinimo pavyzdys – visai neseniai rinkai pristatyta naujoji aplinką tausojančių kompiuterių serija - Latitude 5000. Šiems nešiojamiems kompiuteriams pagaminti naudojamas perdirbtas anglies pluoštas ir 21% bioplastiko. Gaminant šios serijos kompiuterius, išmetamo anglies dvideginio kiekis sumažėjo tiek, kad prilygsta energijai, kurios pakaktų aptarnauti iki 6000 namų ūkių per metus.

Mantas Bruzgė, „Dell Technologies“ Baltijos šalių partnerių vadybininkas.

„Laikomės kryptingo požiūrio į „Dell“ įrenginių dizainą, stengiamės minimizuoti gaminio sudėtingumą, naudoti perdirbtas ir atsinaujinančias medžiagas, prailginti gaminių gyvavimo ciklą viską pakartotinai panaudojant ar perdirbant. Taip pat nusprendėme teikti įrangos grąžinimo paslaugą, kad joks kompiuteris netaptų atlieka. Be to, technologijų sektorius sudaro apie 2 proc. viso pasaulio išmetamųjų teršalų, tad ir šioje srityje „Dell Technologies“, siekiant minimizuoti pastarąjį rodiklį, skatina pilną atsinaujinančios energijos šaltinių naudojimą gamyboje,“ – dalinasi M. Bruzgė.

Vienas iš daugelio pavyzdžių, kaip tai atsispindi galutiniuose įrangos sprendimuose, galėtų būti „Dell“ sukurta programinė įranga ,,OpenManage Enterprise Power Manager“, kuri vartotojams leidžia stebėti ir valdyti serverio galią pagal energijos suvartojimo ir darbo krūvio poreikius.

Ilgalaikiams tikslams pasieki – tvari partnerystė

Keldami sau ambicingus tvarumo įtakos visuomenės gerovei tikslus „Dell Technologies“ imtis inicatyvos skatina ir savo partnerius.

Pavyzdžiui, IT priežiūros paslaugų įmonė UAB „GoIT“ naudoja Dell įrangą ne tik savo personalo darbo vietose, tačiau ir kuriant „debesies“ sprendimus. Didžioji dalis „GoIT“ duomenų centruose naudojamos įrangos taip pat yra Dell. Labai svarbu pabrėžti, kad kasmet atnaujinami PowerEdge serveriai pasiekia mažesnį energijos sunaudojimo intensyvumą, ką pastebi ir ypač vertina „GoIT“ klientai.

„Ne pirmus metus stebime padidintą mūsų verslo klientų ir partnerių dėmesį Dell įrangai, kuri turi būti ne tik naši, bet ir tausoti aplinką. Pavyzdžiui, visai neseniai vienai Lietuvos gamyklai įrenginėjome 100 darbo vietų ir vienas pagrindinių reikalavimų buvo pasirinkti kompiuterius, kurių tarša aplinkai būtų minimali. Klientai nori žinoti, kaip jie tiesiogiai gali prisidėti prie taršos mažinimo. Dar vienas svarbus pastebėjimas, kad vis daugiau mūsų klientų palankiai žiūri į „GoIT“ „žalesnį“ „Cloud“ sprendimą,“ –didesnį vartotojų dėmesį tvaresnei darbo įrangai pastebi Tomas Kirchovas, UAB „GoIT“ vadovas.

Verta paminėti, kad Lietuvoje populiarėja ir panaudotų elektronikos atliekų pritaikymas naujam panaudojimui arba tikslingas jų perdirbimas. Dell įrangos vartotojai gali būti tikri, kad įrangos perdirbimo technologijos užtikrina pilną duomenų išvalymą laikantis pripažinto duomenų valymo sertifikato - NIST SP 800-88r1.

Mitas: tvarumas kainuoja brangiau

Anot „Dell Technologies“ Baltijos šalių partnerių vadybininko Manto Bruzgės, ,,žali” Dell sprendimai nedaro jokios įtakos galutinei įrangos kainai, kurią mato vartotojas. Netgi atvirkščiai, leidžia sutaupyti. Pasak pašnekovo, „Dell Technologies“ nuo 2013 metų sugebėjo sumažinti energijos suvartojimo intensyvumą PowerEdge serveriuose su „Intel®“ procesoriais net 83 proc., o tai leidžia sumažinti įrangos eksploatavimo sąnaudas ir galutiniam vartotojui.

Jam pritaria ir UAB „GoIT“ vadovas, kuris šiemet kaip ir pernai pastebi Dell monitorių ir nešiojamųjų kompiuterių pardavimų augimą. Turint omeny, kad gamintojo pasiūlos portfelis juda aplinkosaugos ir tvarumo keliu, tai tik padeda įtikinti klientą rinktis būtent tvaresnį sprendimą.

Apie

„GoIT“ Lietuvoje veiklą pradėjo prieš daugiau nei 10 metų, o dabar visose Baltijos šalyse teikia IT aptarnavimo paslaugas, debesų kompiuterijos ir duomenų saugumo sprendimus, prižiūri įvairaus profilio ir dydžio kompanijų IT infrastruktūras, veda mokymus, atlieka IT auditus. www.goit.lt

„Dell Technologies“ akcijomis prekiaujama Niujorko akcijų biržoje (simbolis DELL). Kompanijos veiklą įvertino ir akcininkai: per 52 savaites DELL akcijų kaina pakilo beveik tris kartus – nuo 25,51 iki 74,39 USD.

Tomas Kirchovas, UAB „GoIT“ vadovas.