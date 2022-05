Baltarusijoje IT įmones palieka vis daugiau darbuotojų

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Baltarusijos IT sektoriaus įmonės sparčiai netenka darbuotojų – oficialūs duomenys rodo, jog balandį iš savo darboviečių išėjo rekordinis skaičius žmonių. Iš viso per keturis šių metų mėnesius Baltarusijos IT kompanijas paliko 50% daugiau žmonių nei buvo pasamdyta.

Vien balandį iš Baltarusijos IT kompanijų išėjo daugiau nei 3.000 specialistų – 2,2 karto daugiau nei tuo pat metu pernai ir 36% daugiau nei kovą, rodo statistika, kurią cituoja apie šalies IT sektorių rašantis portalas devby.io.

Iš viso IT kompanijas Baltarusijoje per keturis 2022 m. mėnesius paliko daugiau nei 8.000 specialistų, arba 62% daugiau nei pernai tuo pat metu.

Pasak devby.io, jeigu toks nutekėjimas tęsis dar du mėnesius, tai šiemet per pusmetį Baltarusijos IT kompanijas bus palikę tiek pat žmonių, kiek paliko per visus 2021-uosius.

Išvykusių darbuotojų naujais kompanijoms lygiaverčiai pakeisti nepavyko, kadangi balandį sektoriaus įmonės pasamdė tik 938 darbuotojus – 46% mažiau nei pernai balandį ir 33% mažiau nei šių metų kovą. Iš viso sausio–balandžio mėnesiais sektoriaus darbdaviai šalyje pasamdė beveik 5.500 darbuotojų, arba 2% mažiau nei tuo pat laikotarpiu pernai.

Situacija Baltarusijoje veikiančioms IT kompanijoms ypač pasunkėjo po 2020 m. rugpjūtį vykusių suklastotų prezidento rinkimų bei po jų sustiprėjusių represijų. Apie darbuotojų, pasisakiusių prieš Aliaksandro Lukašenkos režimą, persekiojimą kalbėjo ne viena šalies IT kompanija ir startuolis.

Dalis daug operacijų Baltarusijoje turėjusių bendrovė atidarė biurus Vilniuje. Į Lietuvos sostinę taip pat atsikėlė iš Baltarusijos išvarytas „Imaguru“ – šios šalies startuolių centras.

VŽ šio mėnesio pradžioje rašė apie baltarusiškų įmonių persikėlimo į Lietuvą ypatybes. Užimtumo tarnyba teigė, jog nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki šių metų Lietuvoje įdarbinta 812 IT specialistų iš Baltarusijos.

