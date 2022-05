Interneto svetainė – svarbus verslo plėtros variklis

Svetainių kūrimo įmonės „Webfinity“ direktorė, IT ekspertė Sigita Soellner. Inovacijos ir paslaugos.

Šiandieninis verslas be interneto svetainės sunkiai įsivaizduojamas. Jei klientai greitai ir patogiai neranda prekių ar paslaugų – sėkmingo pelno tikėtis sunku. Siekiant sklandaus verslo vystymosi, būtina sukurti interneto svetainę, kuri, jei bus gera ir kokybiška, neabejotinai atvers kelius į pelną.

„Kokybiškai sukurta svetainė pristato, informuoja, pritraukia naujų klientų, didina pelningumą ir prisideda prie verslo plėtros“, – tikina svetainių kūrimo įmonės „Webfinity“ direktorė, IT ekspertė Sigita Soellner.

Vis daugiau įmonių, verslo atstovų suvokia, kaip svarbu investuoti į interneto svetainę ar el. parduotuvę. Tiesa, yra keletas dalykų, kuriuos būtina įvertinti ir apgalvoti, ieškant efektyvių sprendimų.

Pirmiausia – patikimi partneriai. Interneto svetainių kūrimu užsiimanti Sigita sako, kad ne tik techninės žinios yra svarbu, bet ir išgirsti klientą, suvokti, ko jis tikisi, ir padėti tai įgyvendinti: „Norėdami sukurti sėkmingą ir pelną nešantį projektą, išsirinkite patikimus partnerius, kuriems bus svarbūs jūsų interesai. Jums reikia ne tik svetainės, o sprendimo jūsų verslui ir tai neapsiriboja gražiu svetainės dizainu. Svarbu orientuotis į lankytojų srautą. Jūsų partneriai turi aiškiai pasakyti: „Darysite taip – pasieksite tokį rezultatą, darysite kitaip – turėsite kitokį rezultatą“.

Kitas sėkmingos svetainės, o kartu ir verslo, faktorius yra geras svetainės planavimas. Būtina susiplanuoti, kokių konkrečiai skilčių norite, kas svetainėje turi būti patogiai ir greitai randama, kokia informacija bus reikalinga, ieškomiausia lankytojų ir t. t. „Kai išsiaiškinami jūsų poreikiai, interneto svetainių projektai kuriami naujausiomis technologijomis, todėl tai neriboja jūsų plėtros galimybių ateityje. Be to, nepamirštamas svetainės patogumas naudotojui bei saugumas, nes jose dažnai saugomi jautrūs duomenys“, – teigia IT specialistė.

Dažniausiai parduodamos interneto puslapio matomumo didinimo paieškos sistemų svetainėse paslaugos, tačiau reikia įvertinti ir kitus veiksnius. Pasak „Webfinity“ vadovės, kuriant verslui skirtą interneto svetainę, privalu orientuotis ne tik į lankytojų srautą, bet kartu pagalvoti apie svetainės turinio kokybę, vertę lankytojui, atsižvelgti į investicijų grąžą, kurią galima pamatuoti konversijomis.

„Jūsų svetainė turi patikti ir nešti pridėtinę vertę jūsų lankytojams ir klientams, o gerai pasirinkti projekto vykdytojai padės optimizuoti svetainę taip, kad ji pritrauktų naujų klientų bei išlaikytų jų dėmesį interneto svetainėje kuo ilgiau. Be to, kokybiškos interneto svetainės yra tos, kuriose aktyvuoti tam tikri veiksmai: skambučio galimybė, registracija, skaičiuoklės, galimybė parsisiųsti jūsų siūlomus dokumentus, ruošinius ir pan.“ – pataria Sigita.

Interneto svetainių ar el. parduotuvių poreikis, anot IT ekspertės, labai išaugo pandemijos ir karantino laikotarpiu ir poreikis neatslūgsta. „Vis daugiau verslininkų supranta, kaip svarbu būti matomiems internete, todėl investuoja į savo verslą, kurdami interneto svetaines. Įdomu, kad tuo rūpintis jie ima net atostogų metu, todėl ir per poilsio dienas gali žengti žingsnį link sėkmingo verslo ateities – pasitardami su specialistais, kokios svetainės reiktų jų verslui“, – atkreipia dėmesį Sigita.

„Webfinity“ direktorė Sigita yra sertifikuota IT ekspertė, informatiką studijavusi Vokietijoje ir daugiau nei dešimtmetį patirtį rinkusi Vokietijoje bei Šveicarijoje. Visą laiką dirbo interneto projektų vadove, o tarp jos vadovaujamų projektų buvo tokie kaip: kriptovaliutų keitykla, socialinis tinklas, nuotolinių vaizdo skambučių programa, el. parduotuvių kūrimas.

