Bus konsoliduojamos dar 67 įstaigų IT sistemos

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Vyriausybė trečiadienį pritarė dar 67 institucijų informacinių technologijų (IT) infrastruktūros konsolidavimui.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymu norima tęsti 2020 m. pradėtą konsolidavimą ir įtraukti naujas institucijas, kurių IT infrastruktūra bus konsoliduojama nuo liepos.

Konsolidavimas prieš dvejus metus pradėtas siekiant optimizuoti ir efektyvinti institucijų IT infrastruktūros valdymą. Praėjusiais metais buvo sujungta šešių institucijų IT infrastruktūra, nuo šių metų įtrauktos dar 69 institucijos.

Be to, siekiama išplėsti IT paslaugų teikėjo funkcijas, kad šis galėtų institucijoms teikti kuo daugiau IT paslaugų.

Anot ministerijos, tokiu būdu bus išvengta darbų dubliavimo valstybės informacinių išteklių kūrimo ir tvarkymo srityje, centralizuota IT infrastruktūros priežiūra, atpigs jos naudojimas.

Į sąrašą įtraukiamų valstybės institucijų IT infrastruktūros konsolidavimas vyks iš joms skirtų valstybės biudžeto asignavimų – tam planuojama skirti ir 95 mln. Eur iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano.

