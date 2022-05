„Tech mugės“ pranešėjai: IT karjeros tendencijos iš pirmų lūpų

IT darbuotojų Lietuvoje vis dar trūksta. Technologijų bendrovės auga, iš „galiojimo“ išeinančių profesijų specialistai dairosi į IT rinką, o šios rinkos darbo spektras nenustoja plėstis į kitas sritis.

Pasak tarptautinės technologijų karjeros mokyklos suaugusiesiems „Vilnius Coding School“ įkūrėjos ir stipriausių IT darbdavių karjeros mugės „Tech mugė“ organizatorės Julijos Rimšelės, susidomėjimas persikvalifikavimo į IT rinką galimybėmis neslopsta, o bendras darbuotojų „pool’as“ šalyje tik išaugo.

„Darbo rinką papildė ir iš Ukrainos atvykę nuo karo bėgantys žmonės. Dalis jų jau turi patirties IT sektoriuje, o kiti sieks įsilieti į technologijų sritį, rinkdamiesi persikvalifikavimą. Technologijų darbo rinka Lietuvoje vienareikšmiškai nesustoja augti, kisti ir būti viena ryškiausių žvaigždžių darbo ieškantiems žmonėms“, – sako karjeros mugės organizatorė J. Rimšelė.

Šių metų gegužės 7 d. „Litexpo“ vyksianti nemokama stipriausių IT darbdavių „Tech mugė“ lankytojus kvies tiek pasikalbėti su daugiau nei penkiasdešimties įmonių atstovais apie IT karjeros galimybes, atviras pozicijas, tiek pasiklausyti technologijų sektoriaus darbdavių pranešimų aktualiomis temomis. Visas pranešėjų sąrašas ir registracija į nemokamą renginį čia.

Nestojanti transformacija

Justė Stasinienė, informacinių technologijų bendrovės „Macaw“ kompetencijų centro Lietuvoje vadovė.

IT rinkos žaidėjai, skaitysiantys pranešimus „Tech mugėje“, sutinka, kad šiandienė IT rinkos situacija Lietuvoje yra pažymėta nuolat vykstančios transformacijos, o pandemijos paskatinta sparti skaitmenizacija ir technologijų naudojimas sukūrė didelę įvairių sričių IT specialistų paklausą šalyje.

„Vis daugiau jaunų žmonių renkasi karjerą IT sektoriuje, tačiau susiduriame su iššūkiu, kad neturime pakankamai išteklių, kalbant nacionaliniu mastu, paruošti didelį skaičių specialistų. Įvairios apklausos rodo, kad vien šiuo metu trūksta tūkstančių specialistų, – sako Justė Stasinienė, informacinių technologijų bendrovės „Macaw“ kompetencijų centro Lietuvoje vadovė. – Tiek mes, tiek kitos IT bendrovės vis daugiau investuoja į darbuotojų perkvalifikavimą.“

Pasak J. Stasinienės, apskritai, kalbant apie visą darbo rinką, matomi tendencingi pokyčiai bendrovėms turėti savo IT specialistų komandą ar padalinį – tai tampa vienu strateginių įmonių tikslų.

„Barbora“ IT vadovas Robertas Sadovskis.

Elektroninės maisto ir kasdienių prekių parduotuvės „Barbora“ IT vadovo Roberto Sadovskio nuomone, IT sektorius iki šiol susiduria su darbo rinkos iššūkiais ir didele konkurencija dėl specialistų. „Tai yra vienas didžiausių rinkos iššūkių šiuo metu, nors patiems specialistams tai atvėrė kur kas platesnes galimybes įsidarbinti ir tobulėti, taip pat persikvalifikuoti“, – sako R. Sadovskis ir priduria, kad vien „Barboros“ IT komanda per pastaruosius porą metų padidėjo 5 kartus.

Jo teigimu, prie iššūkių IT rinkoje galima pridėti ir didelę spartą bei dinamiką, dėl kurios IT specialistams lieka vis mažiau laiko ne tik rašyti kodą, bet ir jį prižiūrėti bei tvarkyti. „Sparti technologijų pažanga skatina nuolat ieškoti inovacijų, kurti naujus funkcionalumus, tad lieka mažiau laiko jau sukurtiems produktams ir funkcionalumams prižiūrėti. Ir, žinoma, augant IT komandoms, daugėjant funkcijų ir kuriant vis daugiau naujų techproduktų, iššūkiu tampa suvaldyti procesus komandose“, – kalba R. Sadovskis.

Visiems reikia IT specialistų

„Mes kaip institucija nesame IT įmonė, tačiau turime IT specialistų, kuriuos medžioja ir pastarosios bendrovės. Todėl darbo rinkos situacija šiuo metu yra komplikuota, nes dėl IT darbuotojų konkuruoja plataus spektro žaidėjai“, – sako Statistikos departamento Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos skyriaus vadovas Vadimas Ivanovas. Jis įsitikinęs, kad ši tendencija tik ryškės, todėl atrankos strategijos, naujų darbuotojų pritraukimo metodai bus vis kūrybiškesni.

Statistikos departamento Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos skyriaus vadovas Vadimas Ivanovas.

V. Ivanovo nuomone, konkurenciją augina ir startuolių kūrimasis, tarptautinių bendrovių įžengimas į šalį, tad šiuo metu kvalifikuotas IT specialistas turi plačias galimybes pasirinkti patraukliausią darbdavį.

Duomenys, duomenys, duomenys

Kita tendencija, kurią mini V. Ivanovas – ne augantis klasikinių IT darbuotojų poreikis, o itin prasiplėtusi IT specialisto sąvoka. „Šiandien mes žvilgsnius nukreipiame į duomenų analitikus ir stebime, kad ši tendencija rutuliojasi per visas susijusias rinkas“, – sako jis.

Eglė Baradinskienė, duomenų sprendimų bendrovės „Exacaster“ analitinių sprendimų vadovė.

Eglės Baradinskienės, duomenų sprendimų bendrovės „Exacaster“ analitinių sprendimų vadovės, nuomone, IT rinka yra niekada nebesustosianti karjeros kalvė. „Žiūrint iš duomenų analizės perspektyvos, nėra duomenų kiekio, apdorojimo greičio, verslo poreikių ir technologijų raidos ribų. Ilgėjant kliento ar įmonės viduje sprendžiamų problemų sąrašui, didėja ir naujų duomenų šaltinių kiekis, kuris užkuria poreikio variklį visoms sritims prisitaikyti ir augti, – pasakoja E. Baradinskienė ir pabrėžia, kad Lietuvos stiprybė – aukšta IT specialistų kvalifikacija ir paruošimas teikti paslaugas nuo programavimo kalbų iki duomenų analizės.

Reikia būti alkaniems

Mindaugas Tarailas, technologijų bendrovės „Nortal Lithuania“ direktorius.

Mindaugo Tarailo, technologijų bendrovės „Nortal Lithuania“ direktoriaus, teigimu, net ir ne technologijų bendrovės šiuo metu jaučia IT talentų trūkumą Lietuvoje. „Viena vertus, tai galvos skausmas komandas formuojantiems vadovams, kita vertus, nearti laukai naujoms programoms, įmonių steigiamoms akademijoms, programavimo mokykloms. Lietuviai pasižymi išskirtine darbo etika, stipriu atsakomybės jausmu, tad dėl mūsų šalies talentų varžomės ne tik tarp didžiųjų miestų, bet ir globaliai. Tautiečiai nebeprisiriša prie vietos, todėl ir įmonės Lietuvoje yra vienoje kategorijoje su didžiausiais pasauliniais žaidėjais tiek papildomų naudų, tiek lyderystės srityse“, – sako M. Taraila.

Apskritai dabartinėje rinkoje technologijų talentų poreikis yra milžiniškas – tiek vyresniųjų, labiau patyrusių, tiek pirmus žingsnius karjeroje žengiančių žmonių. „Techrinka net sproginėja nuo galimybių, įsikvėpusių žmonių ir pasaulį keičiančių sprendimų. Tam, kad ši situacija nepasikeistų, tiek darbdaviams, tiek žmonėms ir toliau reikia būti alkaniems ir drąsesniems priimant neišvengiamus pokyčius. Šis variklis jau taip įsisukęs, kad darbuotojai vis greičiau gaus vyresniojo specialisto antpečius“, – teigia M. Taraila.

„Tech mugės“ pranešimų sesijoje gegužės 7 d. „Litexpo“ erdvėse lankytojai galės ant scenos išvysti bendrovių „Nortal Lithuania“, „Barbora“, Statistikos departamento, „Checkmarx“, „Macaw“, „Xplicity“ ir „Exacaster“ bendrovių ekspertus ir išgirsti jų pranešimus.