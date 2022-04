„Amazon“ augimas – lėčiausias nuo „dotkomų“ burbulo laikų

Mike’o Segaro („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

JAV bendrovė „Amazon“ analitikams ir investuotojams paserviravo ganėtinai niūrių naujienų bei prognozių. Bendrovės pajamų augimas praėjusį ketvirtį buvo lėčiausias nuo 2001 m., kuomet sprogo „dotkomų“ burbulas.

„Amazon“ nuostolis, tenkantis vienai akcijai, sausio–kovo mėnesiais buvo 7,38 USD, kai „Refinitiv“ apklausti analitikai vidutiniškai prognozavo 8,36 USD pelną. Pajamos praėjusį ketvirtį augo 7% ir siekė 116,44 mlrd. USD (prognozė – 116,3 mlrd. USD), rašo CNBC. Vienženkliu procentu „Amazon“ augo ir praėjusį ketvirtį.

Palyginti tą patį ketvirtį 2021 m. „Amazon“ pajamos per metus augo net 44%.

Gana blankiai atrodo ir perspektyvos šiam ketvirčiui. „Amazon“ prognozuoja, jog balandžio–birželio mėnesiais pajamų augimas toliau lėtės ir bus 3–7%.

Bendrovė patyrė 3,7 mlrd. USD grynąjį nuostolį dėl investicijos į elektromobilių gamintoją „Rivian“, kurio akcijos sausio–kovo mėnesiais krito daugiau nei perpus. Kaip ir kitos didžiosios technologijų kompanijos, „Amazon“ teigia, kad ji pajuto neigiamą makroekonominių sąlygų ir Rusijos invazijos į Ukrainą įtaką.

Šiokia tokia prošvaiste tapo debesijos verslas „Amazon Web Services“ (AWS), kuris praėjusį ketvirtį gavo 18,44 mlrd. USD pajamų bei pranoko analitikų prognozes (18,27 mlrd. USD). Pajamos iš reklamos siekė 7,88 mlrd. USD ir buvo žemesnės analitikų lūkesčių (8,17 mlrd. USD).

Nors AWS augimas ir perspektyvos tebėra teigiamos, bendras „Amazon“ žinių fonas, akivaizdu, buvo neigiamas – po biržos uždarymo vykstančioje prekyboje kompanijos akcija smuko apie 10%.

Kaip pastebi „Bloomberg“, didžioji dauguma Volstrito analitikų prieš paskelbiant rezultatus buvo entuziastingi dėl „Amazon“ perspektyvų. To priežastis – investicijos į naują siuntų pristatymo infrastruktūrą bei tolesnis debesijos ir reklamos verslų augimas. Tačiau paskelbti rezultatai tą entuziazmą gana stipriai prigesino.

„Pandemija ir po to prasidėjęs karas Ukrainoje atnešė neįprastą augimą ir iššūkius“, – pranešime sakė Andy Jassy, „Amazon“ vadovas.

Brianas Olsavsky, „Amazon“ finansų vadovas, teigia, kad pandemijos metu vykdyta itin sparti plėtra lėmė tai, jog kompanija dabar turi per daug sandėlių ir darbuotojų. O šiai situacijai subalansuoti prireiks laiko.

„Amazon“ yra antras didžiausias privatus darbdavys JAV. Per pastaruosius porą metų kompanija pasamdė apie 780.000 darbuotojų. Tai reiškia, jog „Amazon“ darbuotojų skaičius šiuo metu siekia apie 1,62 mln. Bendrovė taip pat didino atlyginimus, išmokėjo premijas naujiems darbuotojams bei siųsdavo pustuščius furgonus tam, jog klientai savo siuntas gautų laiku.

Tai lėmė, jog „Amazon“ veiklos išlaidos praėjusį ketvirtį pasiekė 112,7 mlrd. USD. Siekdama suvaldyti situaciją, kompanija anksčiau šį mėnesį paskelbė, jog pradės imti 5% mokestį iš dalies jos platformoje prekiaujančių pardavėjų JAV. Be to, amerikiečiams metinės „Prime“ narystės kaina pakelta pirmą kartą per ketverius metus – nuo 119 iki 139 USD.

Mike’o Segaro („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.