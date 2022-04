Nauja „Telia“ paslauga padės didinti verslo kibernetinį saugumą

Agnė Pastalienė, „Telia“ produkto verslo vadovė.

Kibernetinės atakos pandemijos metais, įsigalėjus nuotoliniam darbui, įgavo neregėtą mastą, programišiai vis aktyviau taikosi į smulkų ir vidutinį verslą (SVV), o viešajam sektoriui naujų grėsmių kelia dėl karo Ukrainoje suaktyvėję prorusiški programišiai. Atsižvelgdama į augančius įmonių ir organizacijų IT saugumo poreikius, „Telia“ Lietuvoje pristato naują paslaugą – pažeidžiamumų skenavimą.

„Lyginant su priešpandeminiu laikotarpiu, kibernetinių atakų mastas išaugo net 600 procentų. Anot 2021 kovo mėnesio JK Kibernetinio saugumo ataskaitos, bene 40 proc. verslų ir 26 proc. labdaros organizacijų per paskutinius 12 mėnesių patyrė kibernetinę ataką. Vidutinių ir stambių įmonių segmente šis procentas siekia net 65%. Taigi nauja realybė yra tokia, kad tik kalbėti apie IT saugumą neužtenka, reikia būti proaktyviais ir pasirūpinti saugumu, kitaip rytoj gali būti vėlu“, – sako Agnė Pastalienė, „Telia“ produkto verslo vadovė.

Programišiai naudojasi verslo aplaidumu

Skaičiuojama, kad kibernetinių nusikaltėlių padaryti nuostoliai per 2021 metus visame pasaulyje siekė apie 6 trilijonus JAV dolerių – tai tolygu maždaug ketvirtadaliui JAV metinio bendrojo vidaus produkto. Vien Lietuvoje kasmet registruojama tūkstančiai kibernetinių incidentų, šimtai jų būna susiję su juridiniais asmenimis – verslais, organizacijomis, įstaigomis.

Problemos mastą patvirtina ir pažeidžiamumų statistika: šiuo metu viešoje pasaulinėje duomenų bazėje adresu Cvedetails.com, kurioje IT saugumo specialistai registruoja grėsmes, yra virš 172 tūkstančių pažeidžiamumų. Vien šiemet iki kovo vidurio buvo registruota virš 5000 naujų pažeidžiamumų, iš kurių daugiau nei tūstantis buvo įvertinti kaip aukštos ar kritinės rizikos, tai yra, jais lengva pasinaudoti arba jų išnaudojimas įmonėms sukeltų itin skausmingas pasekmes.

„Deja, realybė tokia, kad verslas nespėja spragų aptikti ir užkardyti. Vien 2020 metais trys iš keturių atakų įvyko išnaudojant mažiausiai dvejų metų senumo pažeidžiamumus. Tai reiškia, kad įmonės šių spragų nepastebėjo, į jas neatkreipė dėmesio ir nespėjo susitvarkyti“, – sako A. Pastalienė.

Taikiniais tampa net smulkūs verslai

Pasak „Telia“ ekspertės, į piktavalių akiratį gali pakliūti net mažiausios įmonės, savo veikloje naudojančios vos kelis kompiuterius ar išmaniuosius telefonus. Visgi didžiausias pavojus kyla verslams, teikiantiems finansines paslaugas, vykdantiems internetinę prekybą bei kaupiantiems žmonių asmeninius duomenis.

„Absoliutus saugumas neegzistuoja – net jei šiandien jūsų verslas yra visiškai saugus, rytoj situacija jau gali būti pasikeitusi, pavyzdžiui, išaiškėjus naujai jūsų naudojamos operacinės sistemos ar programinės įrangos spragai. Be to, verslui plečiantis, naujinant sistemas ir skaitmenizuojant procesus, kiekvienas naujas IT elementas yra tarsi naujos „durys“ ar „langas“, kurių tvirtumą bet kada gali patikrinti piktavaliai“, – pastebi A. Pastalienė.

Rūpintis nuolatine spragų paieška ir taisymu būtina, tačiau be automatizuotų įrankių ir reikiamų žinių tai gali būti nebūtinai efektyvu ar net neįmanoma. Šią problemą padeda spręsti periodinė pažeidžiamumų skenavimo paslauga – tokį sprendimą Lietuvoje pristato „Telia“.

Apie spragą gali įspėti vos jai pasirodžius

Pažeidžiamumų skenavimas identifikuoja spragas, tačiau saugumą didina tinkamas ir veikiantis pažeidžiamumų valdymo procesas. A. Pastalienė jį sulygina su gydytojo darbo praktika. Pirmiausia atliekamas profilaktinis patikrinimas – priklausomai nuo poreikių, gali būti skenuojami išoriniai (t.y. viešai prieinami) ar vidiniai IP adresai, arba ir tie, ir tie. Specialus algoritmas tikrina, kokių pažeidžiamumų įmonės naudojamoje įrangoje ir sistemose gali būti bei pateikia ataskaitą, kurioje įvertinamas aptiktų spragų lygis, pateikiami pavyzdžiai, kaip jos gali būti išnaudotos, ir, jei įmanoma, ištaisymo būdai. Skenavimo rezultatus už papildomą mokestį gali padėti išanalizuoti ir gyvai aptarti „Telia“ specialistai.

Įvertinus rezultatus, aptiktų pažeidžiamumų mastą ir „Telia“ specialistų patarimus, įmonei tereikia nuspręsti, kas kelia didžiausią riziką būtent jų verslui, ir imtis spragų ištaisymo.

Pažeidžiamumų skenavimas gali būti vienkartinis, tačiau siekiant geriausių rezultatų jį rekomenduojama kartoti periodiškai. Taip įmonė galės įsitikinti, ar pritaikytos priemonės davė rezultatą, o taip pat sužinoti, ar neatsirado naujų spragų.

„Vienas iš unikalių mūsų naudojamo sprendimo funkcionalumų yra „Scanningless Scanning“: atliekant skenavimą sistema išanalizuoja įmonės IT infrastruktūrą – kokie įrenginiai, operacinės sistemos, programinė įranga naudojama. Į viešą pažeidžiamumų duomenų bazę įtraukus naują pažeidžiamumą, sistema nedelsiant automatiškai apie jį praneša, jei jūsų naudojamoms IT sistemoms tai yra aktualu. Įmonei nereikia laukti sekančio skenavimo ar pačiai sekti saugumo organizacijų pranešimus bei vertinti jų aktualumą savo verslui, kad sužinotų apie naujas spragas – juk laikas labai svarbus lenktynėse su kibernetiniais nusikaltėliais“, – pastebi „Telia“ ekspertė.

„Telia“ paslaugos teikimui pasirinktas įrankis „Outpost24“ yra sertifikuotas ir atitinka daugybę rinkos standartų, įskaitant mokėjimo kortelių duomenų apsaugos sertifikatą PCI DSS.

