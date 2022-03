„Apple“ dėl infliacijos ir karo ruošiasi mažinti „iPhone“ ir „AirPod“ gamybą

Naujasis „iPhone SE“ parduotuvėje Niujorke. Mike'o Segaro („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.

Rizikos dėl karo Ukrainoje bei aukšta infliacija pradeda daryti įtaką elektroninės įrangos paklausai – JAV technologijų milžinė „Apple“ dėl šių faktorių turėtų sumažinti išmaniųjų telefonų „iPhone“ bei belaidžių ausinių „AirPod“ gamybos apimtis, skelbia naujienų agentūra „Nikkei Asia“.

Gamybos mažinimas, visų pirma, turėtų paveikti anksčiau šį mėnesį pristatytą biudžetinių, 5G ryšį palaikančių „iPhone SE“ telefonų liniją.

„Nikkei“ šaltiniai skelbia, jog „Apple“ tiekėjus informavo planuojanti kito ketvirčio „iPhone SE“ užsakymus sumažinti nuo 3 iki 2 mln. vienetų. To priežastis – žemesnė paklausa, nei buvo tikimasi kiek anksčiau. O numatomą sumažėjimą artimiausiais mėnesiais lemia aukšta infliacija bei nerimas dėl karo Ukrainoje poveikio išmaniųjų telefonų ir kitos vartotojams skirtos elektroninės įrangos pardavimams.

Tuo metu „AirPods“ ausinių užsakymai dėl tos pačios priežasties visiems 2022 m. sumažinami daugiau nei 10 mln., rašo naujienų agentūra. Tyrimų bendrovės „CounterPoint Research“ duomenimis, 2021 m. „Apple“ iš viso pardavė 76,8 mln. „AirPods“ vienetų.

Be to, „Apple“ tiekėjų paprašė apie 2 mln. vienetų, lyginant su ankstesniais užsakymais, sumažinti visos „iPhone 13“ įrenginių linijos gamybos apimtis. Tačiau kompanija tvirtina, jog tai labiau susiję su sezonine paklausa.

VŽ primena, kad „Apple“ yra viena garsiausių pasaulio įmonių, pasitraukusių iš Rusijos po to, kai Kremlius pradėjo invaziją į Ukrainą. Tai – itin retas atvejis, kai ši kompanija užima vertybinę poziciją.

„Apple“ Rusijoje užėmė apie 15% išmaniųjų telefonų rinkos – „iPhone“ buvo itin populiarūs tarp jaunesnių vartotojų. Pardavimai Rusijoje įprastai sudarydavo maždaug 2% metinės kompanijos apyvartos, kas pinigine išraiška siekia apie 7 mlrd. USD. Be to, „Apple“ Rusijoje buvo penkta didžiausia kompanija pagal asmeninių kompiuterių pardavimus.

Dalis analitikų sako, jog karas Ukrainoje sumažins išmaniųjų telefonų paklausą Europoje, be to, pastebima ir paklausos mažėjimo Kinijoje tendencija. Brady Wangas, „CounterPoint Research“ technologijų analitikas, priduria, jog rinkoje artėja korekcijos metas, o gamintojai sandėliuose turi sukaupę per didelį kiekį produktų atsargų.

