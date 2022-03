Rusijai dėl invazijos į Ukrainą teks riboti dirbtinio intelekto technologijų ambicijas

(„Imago“/„Scanpix“) nuotr.

Dar 2017 m. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sakė, kad dirbtinis intelektas (DI) yra Rusijos ir visos žmonijos ateitis, o tas, kam pavyks tapti šios srities lyderiu, taps pasaulio valdovu.

Tačiau dabar, po V. Putino surengtos invazijos Ukrainoje, Rusijos DI ambicijos byra – Vakarų ekonominės sankcijos Rusiją stumia į gilią recesiją. Ji lems, kad visi sektoriai mažiau kapitalo galės skirti technologijoms, o DI inovacijų tempas mažės.

Kaip pažymi „Fortune“, dar prieš invaziją į Ukrainą Rusija pagal DI pažangą anaiptol nebuvo tarp lyderių. Pavyzdžiui, Rusijos DI mokslininkai recenzuojamuose mokslo žurnaluose 2019 m. cituoti mažiau nei 50 kartų. Tuo metu JAV mokslininkų tyrimų recenzuojamuose žurnaluose skaičius siekė 2.000, Kinijos – 1.500, teigiama Stanfordo universiteto paskelbtame tarptautiniame DI indekse.

Rusija, tikėtina, slapčia finansuoja su karyba susijusias DI technologijas, tačiau oficialių duomenų apie pasiekimus šioje srityje nėra.

Margarita Konaev, Džordžtauno universiteto centro, kuris analizuoja karo poveikį Rusijos kariuomenei, mokslininkė, teigia, kad šalis daugiausiai kuria autonominius dronus ir stebėjimo sistemas.

Šių technologijų vystymui gali pakišti koją ekonominės sankcijos, kurios neleis importuoti svarbių DI komponentų kaip lustai.

VŽ rašė, kad dėl sankcijų sunkumai laukia ir Rusijos puslaidininkių įmonių, kurios pačios gali pasigaminti tik labai ribotų pajėgumų lustus. Šalies įmonės iki šiol kliovėsi Taivano TSMC technologijomis, tačiau kadangi jos puslaidininkiai kuriami naudojant JAV technologijas, puslaidininkių ji bent kurį laiką Rusijai nebeeksportuos.

Be to, karas ir sankcijos skatina ir Rusijos protų nutekėjimą. Rusijos elektroninių ryšių asociacija šią savaitę skelbė, kad 50.000-70.000 rusų paliko šalį, nes ekonominės sankcijos atkirto juos nuo technologijų, be kurių dirbti Rusijoje jie nebegali.

Dauguma Geriausių Rusijos DI inžinierių dirba versle arba mokslo bendruomenėje. Rusijos valdžia nori juos privilioti darbui su karo technologijomis, tačiau dauguma specialistų to daryti nenori, „Fortune“ teigia M. Konaev.

(„Imago“/„Scanpix“) nuotr.