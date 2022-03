Lietuviai budriau vertina veiksmus internete – pranešimų padaugėjo 30%

Rytis Rainys, Nacionalinio kibernetinio saugumo centro (NKSC) vadovas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Vykstant karui Ukrainoje, stebima daugiau kibernetinių incidentų Lietuvoje, tačiau šis faktas dar neleidžia teigti, kad Lietuva patiria daugiau atakų iš Rusijos, sako Nacionalinio kibernetinio saugumo centro (NKSC) vadovas.

Rytis Rainys kibernetinių incidentų pagausėjimą praėjusią savaitę sieja su žmonių budrumu – reaguojama į menkiausius signalus.

„Jaučiame padidėjusių kibernetinių incidentų skaičių – incidentų praėjusią savaitę registruota maždaug 111 atvejų, apie 30% daugiau nei ankstesnėmis savaitėmis. Ar tai reiškia, kad daugiau atakų iš priešiškos valstybės Lietuvoje? Nepasakyčiau taip. Turbūt aliarmo lygis visų yra didesnis, visi labiau stebi savo priemones, pastebi anomalijas ir raportuoja apie jas“, – pirmadienį Seimo Ekonomikos komiteto Aukštųjų technologijų, inovacijų ir skaitmeninės ekonomikos pakomitetyje sakė jis.

R. Rainys, be kita ko, pabrėžė, kad būtų gerai, kad „tas jautrumas ir padidintas stebėjimas išliktų ir nesumažėtų“.

Pasak NKSC vadovo, ypač 28 atvejais iki 63 padaugėjo kenkimo personalinei įrangai atvejų, per savaitę įvyko keturi įsilaužimai, be to, pranešta apie 11 (4 daugiau nei prieš savaitę) nepageidaujamų laiškų ir klaidinančios informacijos platinimo atvejų.

R. Rainio teigimu, ypač padaugėjo pranešimų apie dezinformacijos sklaidą.

„Daug mums praneša, nors tiesiogiai nėra tai kibernetinio saugumo klausimas, neradome dezinformacijos patalpinimo po įsilaužimo. Ta dezinformacija susijusi su Ukraina ir karo veiksmais ten“, – kalbėjo jis.

Pasak jo, žiniasklaidos priemonės šiuo metu yra didžiausi dezinformacijos taikiniai.

