AMD IV ketv. pajamas augino 50%, ðámet tikisi gauti 21,5 mlrd. USD pajamø

AMD „Ryzen“ procesorius. Steve Marcuso ( “File Photo“/ „Reuters“/ „Scanpix“) nuotr.

Antradienį JAV lustų gamintoja AMD pristatė analitikų prognozes viršijusius IV ketvirčio finansinius rezultatus ir pateikė geresnes nei tikėtasi prognozes šiems metams. Bendrovės akcijų kaina po šių žinių buvo pakilusi 12%.

AMD pranešė, kad 2022 m. tikisi gauti 21,5 mlrd. USD pardavimo pajamų (analitikų prognozė – 19,26 mlrd. USD). Tokios pajamos reikštų 31% metinį augimą. Palyginimui, pernai AMD akcijų kaina per metus augo 68%.

Bendrovės pardavimo pajamos per metus didėjo 49%, iki 4,83 mlrd. USD. „Refinitiv“ analitikai prognozavo 4,53 mlrd. USD. Koreguotas pelnas akcijai siekė 0,92 USD ir per metus didėjo 26%.

Geresniems nei tikėtasi AMD rezultatams įtakos turėjo per pandemiją išaugusi kompiuterių ir elektronikos komponentų paklausa. Be to, neseniai įmonė pristatė naujus lustus, kurie procesorių gamintojui leidžia konkuruoti su „Intel“ – didžiausiu kompiuterių lustų tiekėju.

AMD kompiuterijos ir grafikos padalinio, kuris apima „Ryzen“ procesorius ir „Radeon“ grafikos procesorių pardavimus, pajamos IV ketv. per metus augo 32% iki 2,6 mlrd. USD.

AMD taip pat parduoda lustus kompiuterių serveriams ir žaidimų konsolėms. Šio segmento pajamos per metus didėjo 75% iki 2,2 mlrd. USD. Lisa Su, bendrovės vadovė, teigė, kad padalinys ir toliau augins įplaukas dėl naujausių „Microsoft“, „Sony“ konsolių paklausos.

AMD anksčiau skelbė apie planus už 35 mlrd. USD įsigyti Kinijos lustų įmonę „Xilinx“, siekdama konkuruoti su „Intel“ duomenų centrams skirtų lustų rinkoje.

VŽ rašė, kad Kinijos valstybinė rinkos reguliavimo administracija patvirtino mikroschemų gamintojų „Advanced Micro Devices“ (AMD) ir „Xilinx“ susitarimą dėl sujungimo.

Po finansinių rezultatų paskelbimo AMD akcijų kaina vienu metu buvo padidėjusi 12%, tačiau nuo metų pradžios vis dar yra atpigusi apie 22%.

