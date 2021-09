Latvijos telekomunikacijų bendrovei LMT leista įsigyti „Santa Monica Networks“

Telefonas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvos Konkurencijos taryba leido Latvijos telekomunikacijų bendrovei„Latvijas Mobilais Telefons“ (LMT) įsigyti 100% kitos Latvijos įmonės „Santa Monica Networks“ akcijų ir netiesioginę Lietuvos bendrovės „Santa Monica Networks“ kontrolę.

Taryba pranešė, jog kiti rinkos dalyviai nepateikė argumentų apie galimas neigiamas sandorio pasekmes konkurencijai.

„Dėl numatomos koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis ar itin apribota konkurencija rinkoje“, – teigiama pranešime.

„Latvijas Mobilais Telefons“ teikia belaidžio ryšio ir kitas ryšių paslaugas. Su ja susijusios įmonės prekiauja telekomunikacijų įranga, siūlo fiksuoto ir mobiliojo ryšio sprendimus, belaidžio ir laidinio ryšio paslaugas.

„Latvijas Mobilais Telefons“ Lietuvoje veikia per kitą Latvijos įmonę „LMT Retail & Logistics“, teikiančią telekomunikacijos įrangos remonto paslaugas.

Latvijos „Santa Monica Networks“ Lietuvoje veikia per susijusią „Santa Monica Networks“, kuri parduoda IT infrastruktūros sprendimus ir teikia IT plėtros, integravimo ir priežiūros paslaugas.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose