„INVL Technology“ I pusmetį uždirbo 1,3 mln. Eur grynojo pelno

Kazimieras Tonkūnas, investicijų į informacines ir ryšio technologijas AB „INVL Technology“ direktorius. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ valdomų įmonių pajamos per šių metų I pusmetį per metus mažėjo 0,3% ir siekė 16,5 mln. Eur. Bendrovės nuosavas kapitalas išaugo 4% (0,1 Eur akcijai) ir siekė 35,04 mln. Eur 2,88 Eur akcijai.

„INVL Technology“ per šių metų pirmąjį pusmetį skelbia uždirbusi 1,31 mln. Eur grynojo pelno (2020 m. I pusmetį – 0,26 mln. Eur).

„Prie „INVL Technology“ rezultatų prisidėjo kibernetinės saugos srityje veikianti „NRD Cyber Security“, kurios pajamos padvigubėjo, o veiklos pelnas augo 0,5 mln. Eur – šių metų pirmąjį pusmetį įmonė uždirbo 0,44 mln. Eur, kai tuo pačiu laikotarpiu pernai patyrė 0,05 mln. Eur nuostolių. Pastebime išaugusią kibernetinės saugos paslaugų ir produktų paklausą, kuri, manome, turėtų išlikti ir ateityje“, – pranešime cituojamas Kazimieras Tonkūnas, „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris.

Bendrovės valdomų įmonių agreguotos pajamos per šių metų I pusmetį per metus mažėjo 0,3% ir siekė 16,5 mln. Eur, o agreguota EBITDA išaugo 9,7% iki 1,47 mln. Eur, nurodoma pranešime. II ketvirtį valdomų įmonių agreguotos pajamos per metus augo 5,1% ir siekė 9,1 mln. Eur, per tą patį laikotarpį įmonės uždirbo 12,7% daugiau agreguotos EBITDA, kuri per 2021 m. antrąjį ketvirtį siekė 1 mln. Eur.

Silpnesnė paklausa tarptautinėse rinkose ir 9% smukęs JAV dolerio kursas turėjo neigiamą poveikį valdomų bendrovių pajamoms užsienyje bei projektų pelningumui, teigiama pranešime.

Pajamų užsienyje sumažėjimą 0,4 mln. Eur iš dalies kompensavo atitinkamas pajamų augimas Lietuvoje. Iš Lietuvoje įgyvendintų projektų gautos pajamos šiemet sudarė 59% visų įmonių pajamų arba 9,8 mln. Eur ir, lyginant su pernai, išaugo 0,4 mln. Eur.

Įmonės teigimu, koronaviruso ribojimai užsienyje turėjo neigiamos įtakos naujų projektų pasirašymui Iš viso 2021 m. pirmąjį pusmetį „INVL Technology“ bendrovės vykdė 52 projektus įvairiose šalyse.

