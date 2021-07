J. Bezosas pasiekė savo svajonę

Jeffas Bezosas „Blue Origin“ keleivinės kapsulės ir raketos „New Shepard“ fone. Chucko Biggerio („Scanpix“ / „ZUMA Press“) nuotr.

Jeffas Bezosas, „Amazon“ įkūrėjas ir turtingiausias žmogus planetoje, antradienį savo bendrovės „Blue Origin“ raketa „New Shepard“ pakilo į kosmosą. Startas iš atokaus kosmodromo Teksase „Launch Site One“, kaip ir numatyta, įvyko 16 val. Lietuvos laiku. Skrydis truko apie 11 minučių ir vyko be jokių paslydimų, tiksliai, kaip buvo numatyta.

Nusileidę astronautai neslėpė emocijų ir vadino šia dieną geriausia diena gyvenime.

Tai buvo pirmas „Blue Origin“ skrydis su įgula, ir joje – pats J. Bezosas, jo brolis Markas Bezosas, Mary Wallace Funk, 82 metų aviacijos ir kosmoso programų veteranė bei 18-metis vidurinės mokyklos absolventas vardu Oliveris Daemenas, kuris šansą tapti jauniausiu pasaulyje astronautu gavo, kai 28 mln. USD už bilietą aukcione paklojęs nežinomas verslininkas pareiškė, kad starto dieną turės svarbių reikalų ir skristi negalės. Už jaunuolio bilietą sumokėjo tėvas Joes'as Daemenas – vienos Nyderlandų investicijų bendrovės įkūrėjas.

Daugkartinio naudojimo raketa „New Shepard“ pakilo beveik iki 100 km virš jūros lygio, tada keleivinė kapsulė atsiskyrė ir pakilo virš vadinamosios Karmano linijos (100 km virš jūros lygio). Keleiviai trumpai pasimėgavo nesvarumo būsena bei nepamirštamais Žemės vaizdais ir grįžo atgal. Kapsulė nusileido su parašiutais, o raketa nešėja – savarankiškai (vertikaliai) ant platformos.

Liepos 11 d., 9 dienomis aplenkęs J. Bezosą, į panašią kelionę leidosi kitas milijardierius–kosmoso entuziastas, seras Richardas Bransonas, „Virgin“ grupės įkūrėjas – jo skrydis truko apie 15 min.

Abu verslininkai viešai tikina nelenktyniaujantys. Tačiau, kaip nurodo internautai, įskaitant Eloną Muską – trečią milijardierių–kosmoso gerbėją, – ir paties J.Bezoso viešųjų ryšių atstovus, R. Bransonas nekirto tarptautiniu mastu kosmoso riba pripažintos Karmano linijos. Jis pakilo į maždaug 80 km. aukštį, kurį kosmoso riba laiko JAV.

E. Muskas savo „Twitter“ paskyroje, tarsi įgeldamas konkurentams (nors jų neįvardija), taip pat yra užsiminęs, kad suborbitiniai skrydžiai ir jiems reikalingos raketos, palyginti su kelionėmis į kosminę stotį, inžinerine prasme yra vaikų žaidimai.

Skirtingos technologijos

R. Bransonas, E. Muskas ir J. Bezosas daug metų lyginami dėl savo panašumų – visi trys vyrai kituose versluose susikrautą kapitalą naudoja įgyvendinti savo svajones pakilti į kosmosą ir sudaryti galimybes tai padarytki kitiems. Tačiau visi trys link to eina skirtingais keliais.

E. Musko „SpaceX“ jau daug metų vieną po kito gerina aeronautikos technologijų, skrydžių efektyvumo ir kainų rekordus. Iš esmės šiandien tai pelninga krovinių gabenimo bendrovė, kurios paslaugomis naudojasi JAV ir kitų šalių kosmoso agentūros bei privačios įmonės, įskaitant lietuvuių „Nanoavionics“.

Tai gerokai skiriasi nuo to, ką šiandien išbando „Blue Origin“. Pirmiausia, „SpaceX“ raketos yra orbitinės („Blue Origin“ tokią dar tik kuria, o „Virgin Galactic“ neplanuoja). Jos turi turėti pakankamai galios, kad pasiektų vadinamąjį orbitinį gretį (daugiau nei 27.000 km per valandą), kad erdvėlaiviui pakaktų energijos ištrūkti iš Žemės gravitacijos. Suborbitiniams skrydžiams tokios didelės galios nė iš tolo nereikia. Štai, pavyzdžiui, „Blue Origin“ raketa „New Shepard“ išvystė maždaug 3.700 km per valandą greitį.

Visgi, panašu, kad E. Muskas, iš trijų milijardierių į kosmosą pakils paskutinis, nors „Business Insider“ nurodo, kad „SpaceX“ įkūrėjas jau turi bilietą į vieną iš „Virgin Galactic“ skrydžių.

Beje, pastaroji yra vienintelė erdvėlaivius kelianti su raketa, paleidžiama ne iš aikštelės Žemėje, o iš lėktuvo. VŽ rašė, kad „Virgin Orbit“ naudojamą paleidimo iš oro koncepciją prieš 17 metų sukūrė į pensiją išėjęs inžinierius Burtas Rutanas. Projektą finansavo Paulas Allenas, vienas iš „Microsoft“ įkūrėjų, ir R. Bransonas.

57 metų J. Bezosas įkūrė „Blue Origin“ 2000 metais, siekdamas vieną dieną pastatyti kosmines kolonijas su dirbtine gravitacija, kuriose dirbtų ir gyventų milijonai žmonių. Tiesa, sunkiasvorę orbitinę raketą „New Glenn“ bendrovė dar tik kuria.

Tokias raketas jau turintis E. Muskas, beje, ateityje irgi žada užsiimti kosminio turizmo verslu. Bet jo planuojamos kelionės truks kelias dienas ir kainuos ne kelis šimtus tūkstančių dolerių, kaip „Virgin Galactic“ (ir veikiausiai „Blue Origin“) atveju, o kelis ar keliolika milijonų dolerių.

