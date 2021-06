Įsilaužėliai iš „Electronic Arts“ pavogė žaidimų programinius kodus

Rafael Henrique („Scanpix“ / „SOPA Images“ / „ZUMA Wire“) nuotr.

Bendrovė „Electronic Arts“ – viena stambiausių pasaulyje kompiuterinių žaidimų kūrėjų ir leidėjų – pranešė patyrusi rimtą kibernetinė ataką. Įsilaužėliai esą pavogė vertingos informacijos, įskaitant kai kurių žaidimų programinius kodus.

Tarp pavogtų žaidimų minimas „FIFA 21“. Programišiai taip pat esą pasisavino patentuotą „Frostbite“ žaidimo variklio kodą, kuris naudojamas ir kituose žaidimuose.

BBC, remdamasis portalo „Vice“ duomenimis, skelbia, kad iš viso pavogta apie 780 GB duomenų.

EA pranešime papildo, kad jokie žaidėjų duomenys nenutekėjo, pavogta tik kompanijos intelektinė nuosavybė.

EA yra viena didžiausių žaidimų kompanijų pasaulyje. Be įvairių sporto šakų žaidimų, jos portfelyje yra ir tokios serijos, kaip „Battlefield“, „Star Wars: Jedi Fallen Order“, „The Sims“ ir „Titanfall“.

„Mes tiriame įmonės tinkle įvykusį incidentą, kurio metu pavogtas ribotas kiekis žaidimų programinio kodo ir susijusių įrankių. Prie žaidėjų duomenų nebuvo prieita ir neturime pagrindo manyti, kad yra kokia nors rizika žaidėjų privatumui ", – sakoma EA atstovo pareiškime.

Bendrovė priduria, kad jau sustiprino saugumą ir nesitiki didelio poveikio žaidimams ar verslui.

Savo ruožtu portalas „Vice“ skelbia, kad pavogtus duomenis jau galima įsigyti įsilaužėlių forumuose.

Dalis jų esą gana vertinga. Pavyzdžiui, „Frostbite“ variklis yra galingas žaidimų kūrimo įrankis, naudojamas dešimtyse žaidimų, nuo FIFA ir „Battlefield“ serijos iki kelių naujausių „Žvaigždžių karų“ žaidimų.

Variklio programinis kodas gali turėti didelę vertę nesąžiningiems kūrėjams ir konkurentams, vystantiems savo atitikmenis. Tiesa, mažai tikėtina, kad tuo gali pasinaudoti kuris nors iš didžiųjų EA konkurentų.

Penktadienį pranešta ir apie dar porą kibernetinių išpuolių. Štai, Puerto Rike „Luma Energy“ pranešė patyrusi vadinamąją DDoS ataką, kai bendrovės serveriams buvo pateikiama 2 mln. užklausų per sekundę, siekiant trukdyti aptarnauti tikras klientų užklausas.

Netrukus po to bendrovė pranešė ir apie gaisrą, kilusį pastotėje. Dėl to tūkstančiai salos vartotojų liko be elektros. Tiesa, neasišku ar šie du įvykiai yra susiję.

Programišiai puolė ir „McDonalds“. Didžiausias pasaulyje mėsainių tinklas penktadienį pareiškė, kad incidentas Pietų Korėjoje ir Taivane atskleidė tam tikrą klientų ir darbuotojų informaciją.

