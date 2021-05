„Snapchat“ transformacija: kaip klestėti technologijų milžinių šešėlyje  

Dado Ruvic („File Photo“/ „Reuters“/ „Scanpix“ nuotr.)

Prieš kelerius metus socialinio tinklo „Snapchat“ kūrėja „Snap“ perdarė savo sukurtą platformą, kurios skiriamasis bruožas – praėjus dešimčiai sekundžių po peržiūros išnykstančios žinutės.

Iškart po 2017 m. viešo akcijų siūlymo, bendrovė sulaukė vartotojų kritikos dėl dizaino, o dalis jų nustojo naudotis programėle pradėjus skelbti reklamą. Krito ir „Snap“ akcijų kaina.

Nuo to laiko bendrovė pademonstravo vieną labiausiai neįtikėtinų posūkių technologijų istorijoje, rašo „The Economist“. Balandį pranešus apie pirmojo ketvirčio rezultatus, „Snap“ ir vėl maloniai nustebino analitikus. Bendrovės pardavimo pajamos per metus nuo 770 mln. USD augo 66%, o dienos vartotojų skaičius pasiekė 280 mln. ir per metus padidėjo daugiau nei 50 mln.

Tuo metu „Snap“ akcijų kaina per 12 mėnesių paaugo 213% iki 53 USD už akciją.

Vejasi technologijų milžines

Šis bendrovės posūkis rodo ir platesnę tendenciją – auga ir kitos kiek mažesnės, iš paskos didžiosioms pasaulio technologijų korporacijoms sekančios įmonės.

Jos plečiasi ne tik dėl paklausos, kurią sukūrė pandemija, ar fakto, jog mažesnėms bendrovėms greitai augti lengviau. Dalis šių įmonių dabar daro tai, kas, skeptikų manymu, buvo neįmanoma – klesti būdamos industrijos milžinų šešėlyje.

Didelių listinguojamų technologijų bendrovių apstu visame pasaulyje – vien JAV jų yra apie keli šimtai. „The Economist“ antro lygio technologijų bendrovėms (angl. tier-two-tech companies) priskiria tas, kurių rinkos vertė yra ne mažesnė nei 20 mlrd. USD ir kurios buvo įsteigtos ne anksčiau nei 2000-aisiais.

Leidinys skaičiuoja, kad JAV yra 42 tokios įmonės, o jų vertė siekia 2,4 trln. USD. Šios bendrovės veikia įvairiuose sektoriuose – nuo kelionių ar e. komercijos iki transliacijų paslaugų.

Antro lygio technologijų įmonės, jų vertę lyginant su penkiomis didžiosiomis technologijų bendrovėmis („Google“, „Apple“, „Facebook“, „Amazon“ ir „Microsoft“ – GAFAM) plėtėsi ir prieš pandemiją. Pernai vasarį jų santykinė vertė, lyginant su GAFAM įmonėm, sudarė 22% ir per trejus metus paaugo 8%.

Tačiau didžiausią pagreitį įkandin technologijų milžinėms sekančios įmonės įgavo pandemijai prasidėjus. Vienu metu jų vertė sudarė 35% GAFAM vertės, nors vėliau nukrito iki 29%.

Tokį modelį taip pat galima matyti ir Kinijoje, kur „Meituan“ ir „Pinduoduo“ atsiriekė rinkos dalis iš technologijų milžinių „Alibaba“ ar „Tencent“.

Postūmį suteikė pandemija

Viena technologijų milžinių šešėlyje esančių įmonių augimo priežasčių yra technologinis progresas, ypač – debesų kompiuterijos. Jis leido įmonėms specializuotis ir sukūrė dideles rinkas net ir iš pirmo žvilgsnio neaiškioms verslo idėjoms, kurios dabar dominuoja pasaulyje. Puikus to pavyzdys – „Twilio“, kurios paslaugomis naudojasi daugelis pasaulio vartotojų apie tai nežinodami.

„Twilio“ tiekia teksto, balso ir vaizdo ryšio paslaugas daugiau nei 20.000 technologijų bendrovių – nuo „Airbnb“ iki „Zendesk“. Po kelerius metus trukusio spartaus augimo bendrovės pardavimo pajamos artėja prie 2 mlrd. USD, o rinkos vertė viršija 50 mlrd. USD.

Antrojo lygio įmonėms padėjo ir tai, kad didžiosios technologijų milžinės, susilaukusios kritikos iš reguliuojančių institucijų dėl melagingų naujienų sklidimo, laikėsi nuošaly (išskyrus „Nuance“ nusipirkusią „Microsoft“) nuo didesnių įsigijimų.

Dėl to daugiau įkandin technologijų milžinėms sekančių įmonių akcijas pasiūlė viešai. Iš 42 bendrovių pirminį akcijų siūlymą 2019-2020 m. surengė ne mažiau nei 13, pritraukdamos dar 600 mlrd. USD prie antro lygio technologijų įmonių kapitalo.

Šios bendrovės kuria ne tik platformas, bet ir ištisas ekosistemas, prie kurių jungiasi partneriai ir vartotojai. „The Economist“ įmones lygina su rinka, kurioje operatorius tiekia bazines paslaugas ir leidžia pirkėjams bei prekeiviams plėtoti verslą.

Tokia sistema sukuria „sniego gniūžtės“ efektą, kuomet daugiau pirkėjų pritraukia daugiau prekeivių, o šie – pirkėjų ir t.t. Dėl to GAFAM įmonėms tampa sunkiau nukopijuoti mažesniųjų produktus, kaip „Microsoft“ padarė su „Slack“, „Apple“ – su „Spotify“ ir „Facebook“ su „Snapchat“.

