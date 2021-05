Pokyčiai „Telia Lietuva“ valdyboje

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Naujai dvejų metų kadencijai neseniai išrinkta „Telia Lietuva“ valdyba ketvirtadienį pirmininku perrinko Douglasą Lubbe. Vakar suformuoti ir Atlygio bei Audito komitetai. Į pastarąjį perrinktas Mindaugas Glodas ir išrinkta Dovilė Grigienė – nauja nepriklausoma valdybos narė, buvusi „Swedbank“ Lietuvoje vadovė.

VŽ rašė, kad ji siūloma į „Telia Lietuva“ valdybą. Buvusi banko vadovė į ją išrinkta maždaug prieš mėnesį – balandžio 27 d.

Į „Telia Lietuva“ valdybos Audito komitetą dvejų metų kadencijai taip pat perrinkta Agneta Wallmark. Ji tapo komiteto pirmininke.

Į Atlygio komitetą perrinkti Douglas Lubbe, Claes Nycander ir Mindaugas Glodas. Atlygio komiteto pirmininku perrinktas Claes Nycander.

D. Lubbe į bendrovės valdybą „Telia Company“ siūlymu buvo išrinktas 2020 m. lapkričio 23 d. ir perrinktas 2021 m. balandžio 27 dieną.

D. Lubbe yra „Telia Company“ įmonių grupei priklausančios Švedijos bendrovės „Telia Sverige“ finansų vadovas. Taip pat jis yra „TeliaSonera Mobile Networks“ (Švedija), „Sonera Holding BV“ (Nyderlandai) ir „TeliaSonera UTA Holdings BV“ (Nyderlandai) valdybų narys. „Telia Lietuva“ akcijų jis neturi.

Agneta Wallmark „Telia Lietuva“ valdybos narės ir Audito komiteto pirmininkės pareigas eina nuo 2018 metų. Ji yra „Telia Company“ (Švedija) viceprezidentė, Įmonių grupės iždo vadovė bei „Telia Insurance“ (Švedija) valdybos pirmininkė, „Swedish Pension Fund of Telia“ (Švedija) ir „Telia Towers“ (Švedija) valdybų narė, „Skandia“ gyvybės draudimo bendrovės (Švedija) Skyrimo komiteto pirmininkė. Agneta Wallmark „Telia Lietuva“ akcijų neturi.

C. Nycander „Telia Lietuva“ valdyboje ir Atlygio komitete dirba nuo 2014 metų. Jis yra „Telia Company“ (Švedija) viceprezidentas–Bendrų produktų ir paslaugų (CPS) padalinio Vyriausiojo veiklos vadovo biuro bei Lietuvos, Estijos ir Danijos šalių grupės (LED) valdymo vadovas. Be to, jis yra „TT-Netværket P/S“ (Danija), „Telia Towers“ (Švedija), „Telia Company Danmark“ (Danija), „Telia Mobile Holding“ (Švedija) ir „Telia Nättjänster Norden“ (Švedija) valdybų pirmininkas; „Systecon“ (Švedija), „Systecon Group“ (Švedija), „Systecon Software“ (Švedija), „Svenska UMTS-Nät“ (Švedija) ir Svenska UMTS-licens“ (Švedija) valdybų narys, „Latvijas Mobilais Telefons (LMT)“ (Latvija) ir „Telia Eesti“ (Estija) stebėtojų tarybų narys. C. Nycander „Telia Lietuva“ akcijų tiesiogiai neturi.

