Vilnius Coding School plečiasi – ketvirtoji mokykla įsikūrė Dubline

Iki šiol tris programavimo mokyklas (Vilniuje, Kaune ir Rygoje) valdžiusi UAB „Programavimo mokykla“ išplėtė savo veiklą ir atidarė mokyklą Dubline. Naujojoje mokykloje jau startavo dvi pirmosios grupės. Nuo šiol norintys išmokti programuoti ir keisti karjeros kelią suaugusieji tai galės daryti ir Airijos sostinėje. Kartu su mokykla atidarytas ir kitose mokyklose taip pat veikiantis Karjeros keitimo centras, kur baigusieji gaus pagalbą randant praktiką ar įsidarbinant.

6 metai ir daugiau nei 6000 alumnų

Savo veiklą mokykla pradėjo 2015 metais Vilniuje atidariusi „Vilnius Coding School“. Vėliau buvo atidarytos dar dvi mokyklos – Kaune ir Rygoje. Mokyklą šiuo metu yra baigę daugiau nei 6000 absolventų. Nemaža dalis jų persikvalifikavo ir sėkmingai įsidarbino IT srityje arba atnaujino ir praplėtė savo žinias bei pakėlė kvalifikaciją.

Karjeros centras – pagalba ieškantiems darbo

Norintiems persikvalifikuoti suaugusiesiems skirtoje programavimo mokykloje taip pat veikia ir Karjeros keitimo centras, kurio kvalifikuoti darbuotojai ne tik padeda parengti IT sričiai tinkamą CV, pasiruošti darbo pokalbiui, bet ir rasti praktikos ar darbo vietą. Į Karjeros keitimo centrą taip pat gali kreiptis ir mokymų nebaigę žmonės, tiesiog norintys pasikonsultuoti dėl karjeros IT srityje.

Programuoti gali visi

Per šešerius veiklos metus į mokyklą kreipėsi įvairaus amžiaus suaugusieji iš įvairiausių sričių, nemažai jų iki šiol dirbo niekaip su programavimu nesusijusį darbą. IT sritis patraukia tuos, kurie nebemato perspektyvų esamoje darbovietėje ar veikloje ir supranta, kad šiuolaikiniame pasaulyje IT specialistų reikia visur ir kasdien vis labiau. Nors į mokyklą neretai atveda praktinis požiūris, mokymų metu daugelis supranta, kad programuoti nėra taip sunku, kaip įsivaizdavo, atvirkščiai – tai įdomi ir įtraukianti veikla.

Programavimo mokykla tikisi padėti pakeisti karjerą bei atrasti save IT srityje kuo didesniam skaičiui suaugusiųjų. Čia laukiami ir norintieji kelti kvalifikaciją, pagilinti savo IT žinias. Mokykla taip pat organizuoja mokymus įmonėms bei įmonių vadovams. Visas šias paslaugas galima gauti tiek naujai atsidariusioje mokykloje Dubline, tiek ir Vilniuje, Kaune bei Rygoje esančiose mokyklose.

Julija Rimšelė, Vilnius/Kaunas/Riga/Dublin Coding School mokyklų įkūrėja.

