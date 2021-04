„Telia Lietuvos“ grynasis pelnas pirmąjį ketvirtį augo 4,4%

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

„Telia Lietuvos“ pajamos per pirmus tris šių metų mėnesius, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padidėjo 8,2% iki 99,7 mln. Eur.

Bendrovės EBITDA augo 6,1% – iki 34,8 mln. Eur, o grynasis pelnas padidėjo 4,4% – iki 13,1 mln. Eur, rašoma „Telia Lietuvos“ pranešime.

Laisvieji pinigų srautai dėl išaugusių investicijų sumažėjo 3,8% ir sudarė 22,4 mln. Eur.

„Telia Lietuvos“ pajamos iš IT paslaugų pardavimo per metus išaugo 26,5%, įrangos pardavimai pašoko per 30%, TV paslaugų – 11,6%, o pajamos iš plačiajuosčio interneto ir mažmeninio mobiliojo ryšio paslaugų augo atitinkamai po 8,7% ir 5,2%.

„Užsitęsusi pandemija suteikė didžiulį skaitmeninimo impulsą verslams ir organizacijoms, kurios sėkmingai tuo naudosis ne tik karantino metu, bet dar labiau jam pasibaigus.

Matome labai aiškią tendenciją – į viršų šauna IT ir debesijos sprendimai verslui, klientai grįžta pas mus dėl ryšio kokybės, o paslaugų pardavimai internetu ir nuotolinis žmonių aptarnavimas įgyja didžiulę svarbą“, – pranešime cituojamas „Telia Lietuvos“ vadovas Danas Strombergas.

„Telia“ mobiliojo ryšio klientų skaičius pirmąjį ketvirtį per metus paaugo 2,7% – iki beveik 1,4 mln. vartotojų, išmaniosios televizijos – 2,8% ir sudarė 253.000, šviesolaidinio interneto vartotojų skaičius kilo 1,5% – iki 299.000. Tuo pačiu laikotarpiu mobiliųjų ir namų paslaugų vertes apjungiančios „Telia1“ vartotojų skaičius pasiekė 80.000.

„Reaguodami į padidėjusią IT paslaugų ir sprendimų paklausą, investavome 2 mln. Eur išplėsdami ir modernizuodami vieną iš savo duomenų centrų Vilniuje. Be to, pradėjome vieną didžiausių pastarųjų metų investicinių projektų – visoje Lietuvoje per trejus metus įdiegsime apie 2000 naujos kartos „Ericsson“ bazinių mobiliojo ryšio stočių. Vien per pirmąjį ketvirtį investuoti 12 mln. Eur yra tik pati pradžia“, – sakė D. Strombergas.

Lietuvos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) pirmąjį 2021 metų ketvirtį atliktų mobiliojo interneto spartos matavimų duomenimis, „Telia“ vidutinė duomenų gavimo sparta 4G tinkle siekė 93,5 Mb/s, kai kitų operatorių tinkluose sparta buvo atitinkamai 54,6 Mb/s ir 43,2 Mb/s, rašoma bendrovės pranešime.

Prie teigiamų pirmojo ketvirčio rezultatų stipriai prisidėjo ir geresnė bendrovės veiklos sąnaudų kontrolė bei 1,2 mln. Eur pelnas, gautas už „Telia“ biurų pastato pardavimą Kaune.

Bendrovės valdyba kitą savaitę vyksiančiam visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo skirti rekordinius – 0,10 Eur vienai akcijai siekiančius dividendus, iš viso 58,3 mln. Eur.

„Telia Lietuvos“ akcijų kaina nuo metų pradžios iki pirmojo ketvirčio pabaigos pakilo 11,8%, o bendrovės rinkos kapitalizacija, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padidėjo 65,9% ir šių metų kovo 31 d. siekia beveik 1,2 mlrd. Eur.