„Vilnius Coding School“: HR specialisto vaidmuo IT pasaulyje labai svarbus

IT specialistų poreikiui išliekant aukštam, kinta ir kitų sričių specialistų paklausa. HR sritis tampa viena labiausiai paliestų technologijų pasaulio dėl nuolat kintančios IT įdarbinimo rinkos.

„HR pozicija yra viena svarbiausių bet kurioje įmonėje, o ypač technologijų srityje. Tai yra pagrindiniai žmonės, į įmonę atvedantys naujų kolegų ir kuriantys ryšius tarp esamų. Labai norime keisti požiūrį į šiuos specialistus – iš vidinių renginių organizatorių į verslo vystytojų, kurie dirba kartu su vadovu, – sako Greta Muliolė, tarptautinės technologijų karjeros mokyklos suaugusiesiems „Vilnius Coding School“ plėtros vadovė. – Tad šiuo metu turbūt vienas pagrindinių iššūkių, krintančių HR specialistui ant pečių, yra ne tik technologinių žinių stoka, bet ir pagrindinių skirtumų tarp įvairių IT pozicijų įsisavinimas.“

„Vilnius Coding School“ plėtros vadovė Greta Muliolė

Dar praėjusiais metais, atsižvelgdama į šios įdarbinimo rinkos situaciją, tarptautinė technologijų karjeros mokykla suaugusiesiems „Vilnius Coding School“ išplėtė savo paslaugų spektrą ir pristatė IT HR akademiją.

Akademija karjerą pradedantiems ir esamiems įdarbinimo specialistams siūlo mokymų programą, kuria sudaro dvi kryptys: koncentruota HR teorijos ir praktikos dalis bei IT srities dalis. Pastaroji apima modulius nuo programavimo, duomenų analitikos, testavimo iki agile projektų valdymo teorijų bei praktikų. Akademijos programos HR modulius veda didelę patirtį turintys HR atrankų ekspertai, o IT – lektoriai praktikai.

Konkurencija dėl IT talentų išlieka

Pasak kibernetinio saugumo bendrovės „Surfshark“ personalo atrankų vadovės Beatričės Leikaitės, nors verslai atsargiai žvelgia į ateitį ir ruošiasi įvairiems scenarijams, IT specialistų poreikis rinkoje išlieka aukštas. „Verslo konkurencija dėl IT žmonių tebėra ypač intensyvi, o tarp augančių bendrovių dar labiau sustiprėjo. Dėl šios priežasties IT specialistams siūlomos itin patrauklios darbo sąlygos ir vieni aukščiausių atlygių rinkoje. Iš dalies tai sukuria savitų iššūkių, nes, siekiant tokius kandidatus pritraukti, būtina ieškoti nestandartinių sprendimų“, – sako B. Leikaitė.

„Surfshark“ personalo atrankų vadovė Beatričė Leikaitė

„Todėl, žvelgiant į HR specialisto vaidmenį ir savybes, pirmiausia svarbu IT sektoriaus ir šios srities specifikos išmanymas. HR specialistai turi puikiai žinoti, su kokiomis problemomis susiduria IT žmonės, kas jiems svarbu, kokių savybių konkrečioje pozicijoje reikia. Taip pat svarbu smalsumas – gebėjimas perteikti konkretiems kandidatams aktualius iššūkius, problemas ar norus. Trečia – lankstus požiūris, leidžiantis paprasčiau derinti kandidatų ir įmonės lūkesčius, nes tai padeda pritraukti talentų“, – teigia B. Leikaitė.

Svarbu gebėti kalbėti IT žmonių kalba

Vis dar pagrindinis iššūkis, su kuriuo susiduria HR specialistai, ieškantys IT žmonių – IT specialistų trūkumas rinkoje ir būdų, kaip jų pritraukti, paieška, pasakoja „Nord Security“ talentų pritraukimo komandos vadovė Lauryna Girėnienė.

„Nord Security“ talentų pritraukimo komandos vadovė Lauryna Girėnienė

„Kalbant jau apie IT HR specialistą, įgalintą efektyviai susikalbėti su IT žmonėmis, reiktų išskirti dvi IT žmonių grupes. Tai esami darbuotojai ir potencialūs darbuotojai. Abiejų grupių žmonės yra labai racionalūs, tikslūs ir gana reiklūs darbdaviui, – teigia L. Girėnienė. – Bendraudami su esamais darbuotojais, mokomės, kaip patraukti būsimų kolegų dėmesį ir efektyviai kalbėtis užmezgus ryšį. Vienas svarbiausių dalykų – kalbėti apie tai, kas jiems svarbu, t. y. žinoti, kad jų būsima darbovietė yra patikima ir garantuojanti stabilumą, žinoma dėl savo technologinės pažangos. Taip pat siūlanti lanksčias darbo sąlygas ir pasitikinti savo darbuotojais.“

Pasak L. Girėnienės, žinoma, tik kalbėti neužtenka. „Svarbu, kad IT žmonės tikėtų ir pasitikėtų HR žmogumi. Tai įmanoma tik turint tinkamai paruoštus talentų pritraukimo specialistus, kurie geba kalbėti IT žmonių kalba. Ne tik patikrinti kandidato tinkamumą į pareigas pagal jo pateiktą informaciją, bet ir užduoti techninius klausimus. Tokie talentų pritraukimo specialistai turi gerai išmanyti technologijų subtilybes, žinoti karščiausias naujienas ir suprasti, kokių pokyčių jos gali atnešti organizacijai. Be techninių žinių, šie specialistai turi turėti ir tekstų rašytojo, kūrybininko savybių. Norint sudominti stipriausius IT talentus svarbu tinkamai suformuluoti siunčiamas žinutes: jos turi išsiskirti iš daugybės kitų, kurias gauna šie žmonės.“

IT HR akademija – tiltas susikalbėti tech kalba

Mokyklos produktų vadovės, atsakingos už IT HR akademijos veiklą, Ivetos Veličkaitės nuomone, apskritai svarbu rinkoje kalbėti ir išskirti nišinę HR sritį – IT HR specialistus.

„Žmogiškųjų išteklių specialistas IT įmonėje, kuris gali kalbėti programavimo kalba, turi galimybę ne tik atrinkti tinkamą kandidatą, bet ir suderinti jo bei įmonės poreikius reikiamu lygiu, – įsitikinusi I. Veličkaitė. – Per darbo pokalbius jaudinasi abi pusės, nes atsakomybės jausmas, kuris krinta žmogiškųjų išteklių specialistui, yra ne ką mažiau svarbus už kitoje pusėje sėdinčio kandidato iššūkius. Todėl mokymuose įgytos tiek teorinės, tiek praktinės žinios leidžia ne tik suprasti kandidato žinių lygį, tačiau ir suteiks pasitikėjimo savimi vesti pokalbį reikiama linkme.“

Anot I. Veličkaitės, IT HR akademijos tikslas – suteikti ne tik įprastas HR pozicijos žinias, tačiau ir IT pagrindus, kurių pagalba nepažįstama technologijų kalba taps viena pagrindinių, kuriomis bus „kalbinami“ ir komandos nariai.

