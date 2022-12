Iš Rusijos pasitraukus „Nokia“ ir „Ericsson“, gali pradėti trūkinėti šalies ryšio tinklai

„Imago“ / „Scanpix“ nuotr.

Metų pabaigoje iš Rusijos pasitraukus telekomunikacijų įrangos gamintojoms „Nokia“ ir „Ericsson“, šalies mobiliojo ryšio tinklai gali tapti paralyžiuoti, o rusų bendravimas smarkiai pablogėti.

Pavyzdžiui, rusams gali būti sudėtingiau atsiųsti ir išsiųsti dokumentus, pradėti trūkinėti skambučiai, nes dėl sankcijų operatoriai praranda galimybę atnaujinti ar pataisyti programinę įrangą ir turės kovoti dėl mažėjančių atsarginių dalių atsargų.

Kaip rašo „Reuters“, „Ericsson“ ir „Nokia“, kurios kartu užima didelę telekomunikacijų rinkos dalį ir valdo beveik 50% stočių Rusijoje, gamina viską, pradedant telekomunikacijų antenoms ir baigiant aparatūra, kuria perduodami signalai.

Jos taip pat tiekia svarbią programinę įrangą, leidžiančią įvairioms tinklo dalims veikti kartu.

„Dirbame laukdami metų pabaigos, o tada baigsis visos išimtys dėl sankcijų“, – agentūrai „Reuters“ sakė Carlas Mellanderis, „Ericsson“ finansų vadovas.

Švedijos valdžios institucijos „Ericsson“ taikė sankcijų išimtis.

Pekka Lundmarkas, „Nokia“ generalinis direktorius, pakartojo, kad nuo kitų metų jo įmonė neketina veikti Rusijoje.

Rusijos skaitmeninių technologijų ministerija naujienų agentūrai TASS sakė, kad Rusijoje netrūksta telekomunikacijų įrangos, o „Nokia“ ir „Ericsson“ pasitraukimas neturės įtakos ryšio kokybei.

Anot Maksuto Šadajevo, ryšių ir masinės informacijos priemonių ministro, keturi telekomunikacijų operatoriai pasirašė sutartis, pagal kurias daugiau kaip 100 mlrd. RUB (1,45 mlrd. USD) išleis rusiškai įrangai kurti.

„Tai leis mums organizuoti modernią telekomunikacijų įrangos gamybą Rusijoje“, – sakė jis, neįvardydamas operatorių ar gamintojų.

Visgi manoma, kad Rusijoje pirmiausia pradės trūkinėti ryšys kaimo vietovėse, nes operatoriai pašalins techniką, kad sustiprintų miestų tinklus, o dėl programinės įrangos trūkumo gali sutrikti tinklo veikimas arba jie gali tapti kibernetinių atakų taikiniu.

Kinijos telekomunikacijų įrangos gamintoja „Huawei“, kuri pernai buvo didžiausia pardavėja Rusijoje ir užėmė daugiau nei trečdalį rinkos, toliau diegs programinės įrangos atnaujinimus ir tęs techninės priežiūros darbus, tačiau, pasak su tuo susipažinusių šaltinių, nustojo Rusijoje pardavinėti naują įrangą.

„Huawei“ taip pasielgė po to, kai Jungtinės Valstijos pradėjo taikyti sankcijas Rusijai. Be to, Kinijos įmonė nustojo pardavinėti savo išmaniuosius telefonus Rusijoje, teigia trys su šiuo klausimu susipažinę „Reuters“ šaltiniai.

„Imago“ / „Scanpix“ nuotr.