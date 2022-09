NASA antrą kartą atšaukė „Artemis“ raketos paleidimą į Mėnulį

„Artemis 1“ raketa. Steve Nesius („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Šeštadienį NASA atšaukė antrąjį bandymą paleisti misijos „Artemis“ raketą į Mėnulį, nes nepavyko sustabdyti degalų nuotėkio, aptikto pildant degalų bakus.

Be to, kad buvo sunku pašalinti patį nuotėkį, misijos vadovai atsiliko nuo atgalinio laiko skaičiavimo, todėl iki starto liko per mažai laiko, kad komanda galėtų užbaigti pasiruošimą prieš paleidimą.

Priešskrydinės operacijos buvo nutrauktos likus maždaug trims valandoms iki numatyto dviejų valandų paleidimo lango, kuris turėjo atsidaryti 14.17 val. vietos (21 val. 17 min. Lietuvos) laiku.

Dar nepranešta, kada bus bandoma pakartoti misijos „Artemis“ paleidimą. Tikėtina, kad kitas bandymas bus pirmadienį arba antradienį.

Pirmasis bandymas praėjusį pirmadienį taip pat buvo atidėtas dėl techninių kliūčių. Problemų kilo su vienu iš keturių raketos variklių, kurio nepavyko atvėsinti iki reikiamos temperatūros.

VŽ jau rašė, kad jeigu programą pavyks įgyvendinti panašiai taip, kaip įsivaizduoja NASA, „Artemis“ kosmoso tyrinėjimų diskursui bei žinomumui gali suteikti kone į „Apollo“ panašų impulsą. Būtent ši programa, gimusi Šaltojo karo metu vykusių kosmoso lenktynių tarp JAV ir Sovietų Sąjungos laikais, įkvėpė naują mokslininkų ir inžinierių kartą.

Be to, žmonės dar niekada nėra tyrinėję pietinio Mėnulio ašigalio – kadangi kai kurių Žemės palydovo dalių nepasiekia saulės spinduliai, gali būti, jog jos yra įšalusios milijardus metų, todėl įmanoma, kad jose bus rasta ledo ar kitų medžiagų, neaptinkamų kitose, visiškai sausose Mėnulio dalyse.

