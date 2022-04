Į TKS pakils pirmoji privati kosmoso misija

„Ax-1“ misijos įgūla. AFP/„Scanpix“ nuotr.

Tarptautinę kosminę stotį (TKS) penktadienį išskris startuolio „Axiom Space“ keturių narių įgula, atliksianti pirmąją visiškai privačią misiją.

Šią partnerystę sveikina NASA, kuri ją laiko svarbiu žingsniu siekiant komercializuoti žemąją Žemės orbitą. Tai leistų JAV kosmoso agentūrai susitelkti į platesnio užmojo projektus gilesniame kosmose.

„SpaceX“ raketa nešamas erdvėlaivis pakils 11 val. 17 min. vietos (18 val. 17 min. Lietuvos) laiku iš Floridoje veikiančio Kenedžio kosmoso centro.

Misijai „Axiom-1“ vadovaus buvęs NASA astronautas Michaelas Lopezas-Alegria, turintis JAV ir Ispanijos pilietybes.

Kartu su juo skris trys įgulos nariai, patys apmokėję kelionę: amerikiečių investuotojas į nekilnojamąjį turtą Larry Connoras, kanadietis verslininkas Markas Pathy ir buvęs naikintuvo pilotas ir verslininkas iš Izraelio Eytanas Stibbe.

Remiantis daugeliu pranešimų, bilietų kaina, į kurią įskaičiuota aštuonių dienų viešnagė TKS, siekia 55 mln. USD (50,6 mln. Eur).

Tačiau priešingai nei neseniai dėmesį prikaustę bendrovių „Blue Origin“ ir „Virgin Galactic“ suborbitiniai skrydžiai, „Axiom Space“ misija neturėtų būti laikoma turizmu, pabrėžia startuolis.

400 km aukštyje virš jūros lygio skriejančioje stotyje keturi įgulos nariai prisidės prie mokslinių projektų, įskaitant tyrimą dėl senėjimo kosmose, eksperimentus su kamieninėmis ląstelėmis ir save surenkančio erdvėlaivio technologijų demonstravimą.

„Skirtumas yra tas, kad mūsų vaikinai nekeliauja, kad skrajotų ten aštuonias dienas, darytų nuotraukas ir žiūrėtų pro kupolą“, – prieš startą bendraudamas su žurnalistais sakė „Axiom Space“ operacijų direktorius Derekas Hassmannas.

„Turiu omenyje, kad turime labai intensyvų ir į tyrimus orientuotą grafiką“, – pridūrė jis.

Be to, įgulos narys E. Stibbe planuoja atiduoti duoklę savo draugui Ilanui Ramonui – pirmajam Izraelio astronautui, žuvusiam 2003 m. per „Space Shuttle Columbia“ katastrofą, kuomet erdvėlaivis subyrėjo grįždamas į atmosferą.

E. Stibbe į TKS atgabens išlikusius I. Ramono kosminio dienoraščio puslapius ir jo vaikų atminimo ženklus.

„Axiom Space“ komanda gyvens ir dirbs kartu su nuolatine stoties įgula: šiuo metu JAV segmente dirba trys amerikiečiai ir vokietis, o Rusijos dalyje – trys rusai.

Startuolis planuoja bendradarbiaudamas su „SpaceX“ surengti iš viso keturias misijas, o NASA jau iš esmės patvirtino antrąją, „Ax-2“.

„Axiom Space“ šias keliones laiko pirmaisiais žingsniais siekiant daug didesnio tikslo – pasistatyti privačią kosminę stotį. Pirmasis jos modulis turėtų būti paleistas 2024 m. rugsėjį, pranešė kompanijos prezidentas ir vykdomasis direktorius Michaelas Suffredini.

Planuojama, kad iš pradžių nauja stotis bus prijungta prie TKS, o galiausiai, kai pastaroji nebebus eksploatuojama ir bus pašalinta iš orbitos, pradės skraidyti savarankiškai. Tai turėtų įvykti po 2030 m.

